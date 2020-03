Maske beim Rostocker Volkstheater: Beatrice Rauch verwandelt die Darsteller

Rostock

Ein falsches Kinn, Hörner für den Teufel oder aufwendige Perücken: In der Maske verwandeln sich die Darsteller in die unterschiedlichsten Charaktere. Verantwortlich dafür ist seit vielen Jahren unter anderem Maskenbildnerin Beatrice Rauch. „Einen richtig guten Totenkopf zu schminken oder Menschen auf einmal sehr viel älter wirken zu lassen, macht mir Spaß“, sagt Rauch. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“

Die Rostockerin sagt, sie sei schon immer sehr kreativ gewesen. Zunächst absolvierte sie eine Lehre zur Friseurin und ein Volontariat am Volkstheater. Nach ihrem Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden kam die Maskenbildnerin zurück nach Rostock.

Allergien und Schweiß spielen eine Rolle

Beim Schminken muss die Maskenbildnerin einiges beachten. So spielen Allergien eine große Rolle. „Außerdem ist die Schweißzusammensetzung der unterschiedlichen Darsteller verschieden – nicht alles hält bei jedem gleich“, sagt Rauch. „Wenn Bärte angeklebt werden, benötige ich unterschiedlich starke Bartkleber. Es kommt natürlich auch darauf an, wie lange das halten muss – eine Szene oder über die gesamte Vorführung.“

Die Frisuren und Masken werden etwa zwei Monate vor der Premiere im Detail besprochen. „Bei den Endproben sind wir dann dabei. Bei der ersten Komplettprobe, den zwei Hauptproben und der Generalprobe. Da wird zum ersten Mal dann mit Kostüm und Maske geprobt.“

Fester Schminkplan

Vor der Aufführung gibt es dann einen genauen Schminkplan – jeder Darsteller weiß, wann er in der Maske sein muss. „Das geht Schlag auf Schlag“, sagt Rauch. „Wir fangen etwa zwei Stunden vor der Aufführung an.“ Doch auch während der Show kommt sie zum Einsatz. „Es muss nachgeschminkt werden, manchmal verwandelt sich der Schauspieler hinter den Kulissen in einen völlig anderen Charakter, bevor er wieder auf die Bühne geht“, erklärt sie.

Wie lange die Zeit in der Maske in Anspruch nimmt, hängt ganz von der Art der Verwandlung ab. Ein normales Make-up sei schnell gemacht, wird eine Glatze abgeklebt, dauere das schon einmal 40 Minuten.

Von Katharina Ahlers