Maske nonstop trotz Hitze: Was eine Rostocker Ärztin dazu sagt

Rostock

Der Hochsommer ist gekommen, um zu bleiben. Temperaturen um die 30 Grad sollen in Rostock und weiteren Teilen des Landes noch bis mindestens kommende Woche anhalten. Was viele freut und an die Strände lockt, sorgt an anderer Stelle für Nachlässigkeit: Vermehrt verzichten die Menschen trotz Bußgeld auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes (MNS) oder lassen zumindest die Nase unbedeckt. „Das ist dann aber so, als hätte man gar keine Maske auf. Denn aus der Nase kommen die gleichen Aerosole wie aus dem Mund“, sagt Dr. Melanie Jäckel, leitende Hygienikerin des Klinikums Südstadt Rostock.

Jede Form von Mund-Nasen-Bedeckung bietet Schutz

Sie könne verstehen, dass die Menschen das Tragen der Masken bei diesen heißen Temperaturen als unangenehm empfinden. „Gegen diese subjektiven Empfindungen kann man auch nur schwer argumentieren“, so Jäckel. Dennoch sei das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung mindestens an den vorgeschrieben Orten wie beim Einkaufen oder im öffentlichen Nahverkehr dringend geraten. „Denn klar ist, dass jede Form der Masken Schutz vor Aerosolen bietet – egal, ob Schal, selbst genähter MNS, Einmalmasken oder die professionellen FFP2. oder FFP3-Masken“, sagt die Expertin. Der Minimaleffekt ist, dass mit dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung andere Menschen geschützt werden. „Und da greift dann das Solidarprinzip – wenn alle eine Maske tragen, ist jeder geschützt“, wirbt Jäckel dafür, trotz der Temperaturen und der im Vergleich immer noch geringen Fallzahlen in MV nicht nachlässig zu werden.

Ärzte kennen 24-Stunden-Dienste mit Maske

Es müsse ja niemand einen solchen Extremversuch wagen wie der Rostocker Thomas Wiencke, der eine Woche lang 24 Stunden pro Tag Maske trägt. „Aber auch dieses Experiment halte ich für medizinisch völlig unbedenklich“, so Jäkel. Gerade Mediziner würden immer wieder auch 24-Stunden-Schichtdienste mit Maske absolvieren und diese – so wie Wiencke – nur zum Essen, Trinken oder Zähneputzen absetzen. „Ihm wird dabei nichts passieren“, ist die Expertin überzeugt. Wichtig sei nur, gerade selbstgenähte Masken regelmäßig zu wechseln, sobald sie durchgefeuchtet sind, um den ausreichenden Schutzeffekt aufrechtzuerhalten.

Von Claudia Labude-Gericke