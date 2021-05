Maske und Alkohol im Freien: Was jetzt in Rostock gilt

Rostock

Seit Samstag gelten in der Hansestadt und dem Ostseebad Warnemünde neue Regelungen zum Tragen von Masken. Überall dort, wo entsprechende Ausschilderungen zu finden sind, also in Teilen der Innenstadt, der KTV sowie Warnemünde, müssen die Menschen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Doch jetzt nicht mehr ganztägig, sondern nur noch zwischen 6 und 22 Uhr. Von den Regeln ausgenommen sind Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können.

Eine weitere Ausnahme: Beim Essen und Trinken oder für die Kommunikation mit hörbehinderten Menschen kann die Maske trotz Vorschrift abgenommen werden, sobald der Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten wird. Laut Mitteilung der Hansestadt gilt das Rauchen nicht als Ausnahme.

Die Regelung betrifft nicht nur die Gehwege an der Langen Straße (ab Kreuzung Kuhstraße bis Faule Grube in Ost-West-Richtung). Auch auf der Kuhstraße, der Pädagogienstraße, der Breiten Straße, der Faulen Grube, der Eselföterstraße sowie der Kröpeliner Straße zwischen dem Kröpeliner Tor und dem Neuen Markt darf niemand mehr „oben ohne“ unterwegs sein. Zudem gilt auch auf der Rungestraße sowie dem Universitätsplatz die Maskenpflicht. Integriert wurde auch der Bereich der Haltestellen Steintor/IHK. In der Kröpeliner-Tor-Vorstadt gilt die Maskenpflicht am Doberaner Platz zwischen Doberaner und Wismarsche Straße.

In Warnemünde muss am Bahnhof über die Bahnhofsbrücke bis zum Beginn der Kirchenstraße eine Maske getragen werden. Genau wie Am Strom von der Bahnhofsbrücke bis zum Beginn Westmole. Aber auch hier gelten die Regeln ab sofort nur noch zwischen 6 und 22 Uhr.

Ausschank und Konsum von Alkohol untersagt

In den genannten Gebiet ist auch der Konsum von Alkohol unter freiem Himmel untersagt. Der Ausschank von alkoholhaltigen Getränken bleibt im gesamten Stadtgebiet untersagt.

Die Maskenpflicht gilt in Rostock seit Mitte Dezember. Im Januar war sie ganztägig ausgeweitet worden. Das ist mit der neuesten Verordnung nun wieder anders – in der Nacht muss auch in den genannten Bereichen keine Mund-Nase-Bedeckung mehr getragen werden.

Von Claudia Labude-Gericke