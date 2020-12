Rostock

Die Geste ist eindeutig: Heiko Rohde, Kundenbetreuer der Deutschen Bahn, deutet auf seine Maske und hebt seinen Finger in Richtung Nase. Die 19 Jahre alte Mitfahrerin versteht sofort, worum es geht. Sie legt ihren Quarkkuchen zur Seite und schiebt ihre Maske nach oben. „Im öffentlichen Personennahverkehr besteht nach wie vor die Pflicht, eine Mund- und Nasenschutzbedeckung zu tragen. Wenn Sie aussteigen, können Sie gerne etwas essen“, belehrt der 50 Jahre alte Bahnmitarbeiter die junge Frau.

So ganz kann die Auszubildende die Aufregung jedoch nicht verstehen. „Ich sitze hier alleine. Hier ist ja niemand“, betont die Dame, die lieber anonym bleiben möchte, später im Gespräch. Sie wirbt um Verständnis: „Gerade Fahrgäste, die jeden Tag pendeln und früh aufstehen müssen, die müssen doch auch mal etwas essen können.“ Weil es Vorschrift ist, halte sie sich natürlich an die Regeln. Auch wenn etwas Ungewissheit herrsche, „ob die Maske wirklich schützt“.

50 bis 150 Euro Bußgeld drohen

Ramona Voß (59) pendelt dreimal pro Woche von Rostock nach Schwerin. Quelle: Martin Börner

Am Montag hat es bundesweit Schwerpunktkontrollen im Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn gegeben, um noch einmal an die Maskenpflicht zu erinnern. Bahnbetreiber, Ordnungsämter und Bundespolizei beteiligen sich daran – auch auf Bahnhöfen und Zügen in Mecklenburg-Vorpommern. Wer in MV in Bussen, Bahnen oder Bahnhöfen und an Bahnsteigen oder Haltestellen Mund und Nase nicht bedeckt hat, muss mit 50 bis 150 Euro Bußgeld rechnen.

Kundenbetreuer Heiko Rohde kontrolliert an diesem Montagmorgen gemeinsam mit Alexander Leber die Fahrscheine im Regionalexpress von Rostock nach Schwerin. Es ist Berufsverkehrszeit. Der Zug wirkt dafür jedoch relativ leer. „Wir haben weniger Fahrgäste. Viele machen Homeoffice, das macht sich bemerkbar. 90 Prozent der Fahrgäste sind Pendler“, sagt Rohde.

Mehrheit hält sich an Maskenpflicht

Fahrgast Ramona Voß bestätigt: „Es ist deutlich leerer geworden.“ Die 59-Jährige pendelt dreimal pro Woche von Rostock nach Schwerin. Sie fühlt sich in der Bahn sicher. „Hier ist der Abstand gewahrt“, sagt Ramona Voß. Anders sei das hingegen in Rostocks Bussen und Straßenbahnen. „Da sollte mehr kontrolliert und die Taktung erhöht werden. Gerade morgens ist es dort in Bussen und Bahnen proppenvoll.“

Insgesamt habe Ramona Voß aber den Eindruck, dass sich die große Mehrheit an die Maskenpflicht halte. „Wenn, dann sind es eher junge Menschen, die keine Bedeckung von Mund und Nase tragen.“ Mitarbeiter der DB Sicherheit haben andere Erfahrungen gemacht. „Manchmal sind es schon die Älteren, die sich nicht an die Regel halten“, sagt zum Beispiel Marco, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte.

Einige Fahrgäste reißen die Maske schnell noch hoch

Die Bundespolizisten Niclas Rabold (l.) und Stephan Prestel unterstützten die Maskenkontrolle. Quelle: Martin Börner

Gemeinsam mit Rüdiger unterstützt Marco an diesem Morgen die Arbeit der Kundenbetreuer. Während die Kollegen die Fahrscheine prüfen, kontrollieren die beiden Sicherheitsleute die Einhaltung der Maskenpflicht. „Im Großen und Ganzen halten sich die Fahrgäste an die Regeln, nur vereinzelt müssen wir darauf hinweisen“, sagt Marco. Manche Kunden reißen die Maske auch sofort hoch, sobald sie das Bahnpersonal sehen. „Wir sprechen sie dann trotzdem noch einmal an.“

Auf dem Bahnhof in Schwerin angekommen, müssen die beiden Sicherheitsleute gleich zwei Personen auf den fehlenden Mund- und Nasenschutz aufmerksam machen. Rüdiger hat ein paar Masken dabei. Eine überreicht er einem älteren Herren, der sie sofort aufsetzt. „Ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass sich ein Fahrgast weigert, eine Maske zu tragen“, sagt Marco. Generell könne es ja durchaus mal vorkommen, dass der Mund-Nasen-Schutz zu Hause vergessen werde. „Dann übergeben wir eine Maske.“

Bahn erhöht Kontrollpersonal

Zur Kontrolle der Maskenpflicht hat die Deutsche Bahn die Mitarbeiterzahl erhöht. Auch unterstützt die Bundespolizei die Arbeit. „In unserem Zuständigkeitsbereich sind die Menschen sehr einsichtig und diszipliniert“, sagt Frank Schmoll, Sprecher der Bundespolizei in Rostock. Die Fahrgäste halten sich überwiegend an die Vorschriften. „Wir müssen höchstens mal jemanden ansprechen, wenn er die Maske nicht richtig aufhat, aber er kommt dem dann nach“, so Schmoll.

Von André Horn