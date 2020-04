Maskenpflicht auch in Rostock: Jedem eine, seine Maske

Rostock

Überall wird sie diskutiert, die Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz sei virologisch völlig zweckfrei, sagen die einen Experten und Politiker, während die anderen versichern, ganz ohne Wirkung seien die Dinger nicht; auf alle Fälle seien sie eine nette Geste.

Nach und nach tauchen die Masken im Straßenbild auf, obwohl das Vermummungsverbot (Paragraph 17a Versammlungsgesetz) weiterhin gilt. Das will ich nicht bewerten. Aber den Sprachgebrauch: In den Diskussionen fällt immer öfter das Wort „Kjommjunettie-Mäsk“. Das soll englisch klingen und modern, ist aber wieder so eine Wortschöpfung „denglischer“ Wichtigtuer: „Community Mask“. Das wäre eine Gemeinschaftsmaske.

Anzeige

Gerade die wollen wir nicht. Jeder soll bitteschön seine eigene Maske tragen – und sie eben nicht beim Verlassen des Supermarktes dem Nächsten auf die Nase binden. Das ginge nach hinten los: Coronavirus, Ansteckungsgefahr und so. Da ist nix mit Kjommjunettie, sondern eher mit individuell.

Weitere OZ+ Artikel

Von Klaus Walter