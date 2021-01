Rostock

„Ich fand das überhaupt nicht schön, den ganzen Tag mit Maske zu lernen. Und ich finde es doof, meine Lehrer jetzt nicht mehr lächeln zu sehen“, sagt die achtjährige Lillian von der St.Georg-Schule Rostock.

In MV gilt ab Montag in Schulen die Maskenpflicht für Schüler und Lehrer, und auch in der anschließenden Nachmittagsbetreuung im Hort müssen Erzieher und Kinder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Das bedeutet für einige Kinder, dass sie trotz Trink- und Esspausen die Maske bis zu acht Stunden am Tag tragen müssen. „Solche Entscheidungen werden nicht leichtfertig getroffen. Im Moment haben wir keine Alternative“, sagt Christian Moeller, Pressesprecher des Bildungsministeriums in Schwerin.

Landeselternrat sieht Maske in Schulen kritisch

„Die Maske rutscht und man kann damit nicht so gut sprechen“, sagt Lotta (7) von der Werner-Lindemann-Grundschule. Sie freut sich aber, dass sie weiterhin die Schule besuchen darf, weil ihre Eltern arbeiten müssen. Die neunjährige Hermine von der St.Georg-Schule ist nach dem Tag mit der Maske geschafft: „Ich fand es ziemlich doof: Die Haut juckt, die Ohren tun weh.“ Aber bevor sie auf die Schule und ihre Freunde verzichten muss, nimmt sie die Maske in Kauf. „Ich möchte gern mit den anderen Kindern zusammen sein, ohne sie ist es langweilig“, sagt die Grundschülerin.

Kinderarzt aus Güstrow betont Wichtigkeit der sozialen Kontakte

Der Güstrower Kinderarzt Steffen Büchner beruhigt besorgte Eltern: „Es gibt keine aktuellen Erkenntnisse für gesundheitliche Probleme, wenn die Kinder eine Maske tragen.“ Der Sauerstoffgehalt im Blut wird durch die Maske nicht groß beeinträchtigt. Er hält es für gut und richtig, dass die Schulen offen bleiben: „Soziale Kontakte sind extrem wichtig. Hier können die Schüler auch während der Corona-Zeit noch Kind sein.“

Das ist die aktuelle Regelung Die Präsenzpflicht bleibt bis zum 31. Januar 2021 für alle Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen aufgehoben. Grundsätzlich gilt aber, dass die Schulen für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 geöffnet sind. Im Unterricht und auch sonst im Schulgebäude müssen alle Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das Tragen einer MNB gilt im Freien auf dem Schulgelände überall dort, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Solange und sobald die Inzidenzen in Landkreisen oder kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern verlässlich unter 50 liegen, wird ab dem 18. Januar 2021 geprüft, ob wieder Präsenzunterricht möglich ist.

Kinderarzt Steffen Büchner aus Güstrow Quelle: OVE ARSCHOLL

Kay Czerwinski (50), Vorsitzender des Landeselternrates MV Quelle: Kay Czerwinski

„Wir sehen die Maskenpflicht von Schülern sehr kritisch und hätten uns gewünscht, dass diese nicht notwendig wird“, sagt Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrats MV. Diese Regelungen widersprechen seiner Meinung nach vorherigen Aussagen, die Schule sei der sicherste Ort – Infektionen finden im privaten Raum statt. Der 50-Jährige betont aber gleichzeitig, dass jeder ein Recht auf Schutz und Gesundheit hat. „Wir hoffen, dass es eine temporäre Erscheinung bleibt“, sagt Czerwinski.

Kommentar: Maskenpflicht ist besser, als Schulen zu schließen

Schüler fordern Langzeitkonzept von Regierung

Anton Fischer (18), Vorstandsmitglied des Landesschülerrats MV Quelle: privat

Er kritisiert besonders, dass in den vergangenen Monaten viel Zeit vertan worden ist, um die Schulen mit verschiedenen Hilfsmitteln vernünftig auszustatten. Auch dem 18-jährigen Schüler Anton Fischer aus Wismar fehlt ein Langzeitkonzept der Landesregierung. „Wir haben uns immer gegen eine Maskenpflicht ausgesprochen. Weil sie eine starke Belastung für alle Schüler darstellt“, sagt das Vorstandsmitglied des Landesschülerrats. Für die Grundschüler sei das noch fataler, da für sie Mimik und Gestik besonders wichtig sind.

„Ich finde die Maske störend“, sagt Mariella (9) von der Rostocker Jenaplanschule. Weil sie diese so lange tragen musste, wurde sie nass und das sei sehr unangenehm. Auch die Leiterin der Rostocker Grundschule „ Werner Lindemann“ sieht die Maskenpflicht kritisch. Regulärer Unterricht, wie man ihn kenne, sei damit kaum möglich, sagt Mandy Maria Hamann. Da gerade Erstklässler, die Lesen und Schreiben lernen, darauf angewiesen sind, zu sehen und zu hören, wie Worte ausgesprochen werden.

Sie hoffe aber, dass es der richtige Weg ist, durch die Krise zu kommen: „Ich habe Vertrauen, dass die Entscheidungen richtig und gut durchdacht sind.“ Allerdings beobachte sie, dass der richtige Umgang mit der Maske für die jungen Schüler schwierig ist. „Sie sitzen nicht richtig, sind vertüdelt und sehen irgendwann auch ziemlich unansehnlich aus“, sagt die 47-Jährige.

Von Stefanie Adomeit