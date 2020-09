Rostock

In Geschäften, Bussen und Bahnen ist sie bereits Pflicht – und bald auch in vielen Amtsstuben, Kanzleien, Firmen? Als erstes Bundesland hat Berlin jetzt eine Masken-Pflicht auch in Büros eingeführt.

Und die droht auch in MV – wenn sich die Infektionslage zuspitzen sollte. In Rostock hat das erste große Unternehmen die Maskenpflicht im Büro bereits eingeführt – die Wohnungsgesellschaft Wiro, der größte Vermieter des Landes mit mehreren Töchterfirmen – die sich unter anderem mit Wärmeversorgung und Parkraum-Bewirtschaftung beschäftigen.

Wiro: Abstand kaum möglich

In der Bundeshauptstadt war in den vergangenen Tagen die erste Corona-Warnampel auf Gelb gesprungen: Die Zahl der Neuinfektionen in Berlin überstieg die Marke von 25 Fällen je 100 000 Einwohner. Der Senat entschied deshalb: Auch im Büro muss Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auf Fluren und in Fahrstühlen, in Teeküchen und Kopierräumen müssen die Beschäftigten nun Maske tragen. Nur am eigenen Schreibtisch darf der Schutz abgenommen werden. Arbeitnehmer, die gegen diesen Vorgabe verstoßen, können vom Arbeitgeber belangt werden.

Die Rostocker Wiro hat diese Regeln bereits vor Wochen eingeführt: Als die Infektionszahlen auch in MV langsam wieder zu steigen begannen, habe es bei dem größten Wohnungsunternehmen des Landes interne Beratungen gegeben – mit Betriebsräten, Ärzten, dem Vorstand. „Es gibt bereits bundesweit die Vorgabe, dass auch bei der Arbeit überall dort Masken getragen werden müssen, wo ein Mindestabstand nicht eingehalten werden kann“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn. Im Haupthaus des Vermieters seien die Flure beispielsweise zum Teil nur 80 Zentimeter breit. „Deshalb haben wir die Maskenpflicht. Und das funktioniert auch ohne Probleme.“

Glawe gegen Masken im Büro

Die Landesregierung hingegen hält eine generelle Maskenpflicht in Büros derzeit für übertrieben: „Das ist in MV aktuell nicht geplant“, sagt Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU). „Ausschlaggebend bei einer Entscheidung für die Maskenpflicht ist die epidemiologische Lage bei uns im Land.“ Und die sei in MV weiterhin gut beherrschbar – obwohl am Mittwoch erneut 16 neue Corona-Infektionen aus dem gesamten Land gemeldet wurden. Vor allem im Landkreis Nordwestmecklenburg steigen nach einem Corona-Ausbruch bei einer privaten Feier die Zahlen: Vier neue Fälle zählten die Behörden allein am Dienstag, die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bereits bei 14,7. Zum Vergleich: Im Landkreis Rostock liegt dieser Wert bei 0,9.

Dennoch: Die Landesregierung will in den Büros weiterhin auf Abstandsregeln und auf regelmäßiges Lüften achten, sagt Glawe. Dass MV dem Beispiel Berlins aber doch noch folgen könnte, will er nicht ausschließen: „Sollte sich die Situation ändern, wird dies im Kabinett besprochen.“

Versicherer für Abstand

Auch die gesetzlichen Unfallversicherungen – die Unfallkasse MV beispielsweise – lehnt eine pauschale Maskenpflicht im Job ab. Die Unfallkasse und die Berufsgenossenschaften sind die Versicherer der Arbeitgeber, für den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz mitverantwortlich. „Bereits seit August gibt die Bundesregierung vor, dass überall dort Maskenpflicht gilt, wo Abstände nicht einzuhalten sind“, sagt Michael Koch, Vize der Unfallkasse MV.

Aber: „Wir sehen die Maskenpflicht kritisch, empfehlen organisatorische Maßnahmen.“ Ein Beispiel: Betriebe und Verwaltungen sollen die Zahl der Mitarbeiter im Büro reduzieren, einen Teil weiterhin ins Homeoffice schicken.

