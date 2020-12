Bad Doberan

Ab Sonnabend, 12. Dezember, gilt im Landkreis Rostock eine Maskenpflicht. Das hat der Landkreis in einer Allgemeinverfügung am Freitag festgelegt. „An Orten im öffentlichen Raum, an denen Menschen dichter oder länger zusammenkommen, besteht auch unter freiem Himmel die Pflicht, Mund und Nase mit einer Alltagsmaske, einem Schal, einem Tuch oder Ähnlichem zu bedecken“, heißt es in der Verordnung.

Unabhängig davon müssen Nase und Mund täglich von 6 bis 22 Uhr an folgenden Orten bedeckt werden: In Bad Doberan gilt in der Mollistraße Maskenpflicht. Hier handelt es sich um eine Fußgängerzone. Wie Bürgermeister Jochen Arenz mitteilt, gelte die Pflicht auch am Markttag (Donnerstag) auf dem Markt.

In Kröpelin ist der Bereich Marktplatz an der Hauptstraße betroffen, in Güstrow der Pferdemarkt sowie der Markt, in Krakow am See der Markt mit angrenzendem Kirchplatz.

Maskenpflicht auf Parkplätzen der Einkaufszentren

Auf den Parkplätzen von Einkaufszentren und Erlebnishöfen gilt ebenfalls die Maskenpflicht, so in Bentwisch vor dem Hansecenter, in Rövershagen vor Karls Erlebnisdorf, in Sievershagen vor dem Ostseepark, in Elmenhorst beim Einkaufszentrum/ Stadtbäckerei Steinbecker Weg sowie in Kritzmow beim Kitzmow-Park.

In Kühlungsborn gilt die Maskenpflicht am 25. und 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar für die Strandstraße zwischen Doberaner Straße und Kreisel Ostseeallee, den Seebrückenvorplatz, in der Hermannstraße zwischen Poststraße und Kreisel Ostseeallee, Unter den Kolonnaden sowie auf der Promenade am Hafen.

Im Ostseebad Nienhagen müssen Spaziergänger am 31. Dezember und 1. Januar auf der Promenade eine Maske tragen.

Mit der Allgemeinverfügung vom 11. Dezember hat der Landkreis zudem ein Alkohol-Ausschankverbot erlassen.

Von Anja Levien