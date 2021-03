Rostock

Endlich eine Impfung: Die OZ-Leserin aus Tessin hat den Termin für ihre Corona-Schutz-Spritze lange herbei gesehnt. Doch was sie dann am Freitag im Impfzentrum am Flughafen Laage erlebte, „war unfassbar und das komplette Chaos“, wie die über 80-Jährige erzählt. Sie war in der Mittagszeit am Airport eingetroffen, wie empfohlen nur eine Viertelstunde vor dem Termin, um lange Wartezeiten zu vermeiden. „Aber als ich dort ankam, standen die Impfwilligen in zwei Doppelreihen dicht an dicht vom Drehtüreingang bis zur ersten Annahme – die nur aus einem Schalter besteht – einmal längs durch die gesamte Halle“, schildert die Seniorin, deren Name der OZ-Redaktion bekannt ist, ihre Erlebnisse.

Zu dieser Zeit sei kein Ordner oder Helfer zu sehen gewesen. „Und aus Angst, überhaupt noch an die Reihe zu kommen, blieb die Menschenmenge auch weiterhin ohne jeglichen Abstand stehen.“ Erst nach mehr als anderthalb Stunden sei langsam Bewegung in die Menge gekommen, als vier Helfer in roten Westen versuchten, die Impfwilligen nach Bestellzeiten zu sortieren. „Nicht besonders laut und insofern ungeschickt, da sie zuerst die ab 13 Uhr Bestellten, nicht aber die vor 13 Uhr aufriefen. Erst einmal ein sich neu sortierendes Durcheinander“, erzählt die Tessinerin.

Spritze gibt es zwei Stunden später als geplant

Daraufhin seien die Papiere der Anwesenden an vier Schaltern sortiert und Nummern verteilt worden. Gleichzeitig sei jeder Patient aufgefordert worden, ein Formular zu unterschreiben, dass ein klärendes Gespräch mit dem Arzt geführt wurde. „Das ist sicher eine Zeitfrage, aber doch unverantwortlich, wenn ich den Arzt vorher noch nicht mal gesehen habe“, sagt die Tessinerin, die den Flughafen erst am Nachmittag nach erfolgreicher erster Impfung verlassen konnte.

Der Blick auf den notwendigen zweiten Termin stimme sie schon jetzt besorgt. „Denn es ist doch unzumutbar, über Achtzigjährige mehr als zwei Stunden stehend warten zu lassen“, kritisiert sie in Richtung der Verantwortlichen. „Vor allem, weil ich von Freundinnen in Rostock weiß, dass es im dortigen Impfzentrum viel besser und strukturierter läuft.“

Zu viele Begleiter und zu frühe Anreise

Michael Fengler bestätigt, dass es Dienstag sowie Freitag im Impfzentrum zu längeren Wartezeiten gekommen wäre. „Dabei wurden Abstände nicht eingehalten“, sagt der Sprecher des Landkreises und ergänzt, dass Mitarbeiter des Impfzentrums anschließend ordnend eingegriffen hätten. Ursache waren unter anderem zu viele Begleitpersonen – teilweise seien Impfwillige von bis zu drei Menschen begleitet worden. Auch zu frühe Anreisen von mehr als einer Stunde vor Termin hätten das Geschehen beeinflusst. Am Dienstag sei außerdem in der Impfstraße ein neuer Arzt eingewiesen worden, so Fengler. „In einigen Fällen gab und gibt es zudem erhöhten Beratungsbedarf.“

Organisatorische und bauliche Veränderungen geplant

Aus den Vorfällen seien umgehend Lehren gezogen worden. So sollen neben organisatorischen auch bauliche Veränderungen vorgenommen werden, um Gedränge zu vermeiden. Künftig würde vor dem Einlass der Termin vorgeprüft. „Im Impfzentrum wird die Einhaltung von Abständen durchgehend kontrolliert und eine weitere Impfstraße errichtet“, nennt Fengler weitere Maßnahmen, die jetzt anstehen.

Generell hätte der Kreis keinen Einfluss auf die Vergabe der Termine. Diese würden je nach verfügbarem Impfstoff an das Land gemeldet und von dort zentral vergeben. „Niemand wird zur gleichen Zeit bestellt – jeder einzelnen Person ist ein fester Impftermin in einer Impfstraße zugeordnet“, erklärt Michael Fengler. Die Personallage entspreche der Terminplanung. Derzeit würde im Impfzentrum des Landkreises in fünf Impfstraßen gearbeitet. Bis zu 600 Spritzen am Tag sind so möglich.

Von Claudia Labude-Gericke