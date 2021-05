Rostock

Nachspiel für den Oberbürgermeister: Eva-Maria Kröger, Linke-Fraktionschefin in der Bürgerschaft, wirft Claus-Ruhe Madsen (parteilos) im Zusammenhang mit der Hansa-Aufstiegsfeier am Sonnabend Verantwortungslosigkeit vor. „Sie sind an diesem Tag ihrer Funktion als Oberbürgermeister dieser Stadt nicht gerecht geworden“, schreibt Kröger am Sonntag in einem Offenen Brief.

Auf Fotos ist zu sehen, wie sich Madsen ohne Maske und Abstand im Stadion unter anderem mit Hansa-Managern unterhält. Auf anderen Fotos trägt er Mund-Nasen-Schutz, umarmt aber Spieler. Kröger spricht von zahlreichen Umarmungen und einem Bad in der Menge. Madsen habe damit seine Vorbildfunktion verletzt.

„Ihr Benehmen ist ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen, die seit einem Jahr gegen diese Pandemie kämpfen“, sagt die Politikerin, etwa Pfleger und Rettungsdienstkräfte. Die Stadt habe zudem mit einem Riesen-Banner am Rathaus die Fans zum Feiern auf dem Markt ermuntert, spätestes dabei seien „alle Corona-Schutzmaßnahmen über Bord“ geworfen worden.

Von Gerald Kleine Wördemann