Rostock

Für „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung“ sind am Montag, 3. Januar, in Rostock erneut Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie folgten dem wiederholten Aufruf von Anmelder Jens Kaufmann, „für eine vollkommen freie Impfentscheidung und für eine Beendigung aller Corona-Maßnahmen“ zu demonstrieren. Die Polizei spricht von 4000 Demonstranten, Demo-Anmelder Kaufmann verkündete hingegen eine Zahl von 20 000 Teilnehmern.

Durch eine erhöhte Präsenz und ein entschlossenes Auftreten konnte die Polizei verhindern, dass die Teilnehmer der Großdemonstration wie in der Vorwoche eine andere Strecke einschlugen als die angekündigte. Gleichzeitig waren mehrere kleinere Kundgebungen in der Stadt angemeldet. Es blieb insgesamt friedlich.

Polizei droht per Lautsprecher mit „Zwangsmaßnahmen“

Dabei musste die Polizei die Teilnehmer zu Beginn gegen 17 Uhr am Rosengarten mehrfach und immer energischer dazu auffordern, sich in die August-Bebel-Straße zu begeben. Erst dort könne ihre Demonstration wie angemeldet beginnen, hieß es. Gut eine halbe Stunde lang tönten immer wieder entsprechende Lautsprecherdurchsagen aus einem Polizeiwagen am Steintor.

Zur Galerie Bilder von der Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Rostock am 3. Januar

Sie wurden zunächst nur von Pfiffen und Buhrufen beantwortet, eine Reaktion blieb aus. Erst als die Beamten – 450 waren diesen Montag im Einsatz – mit „polizeilichen Zwangsmaßnahmen“ drohten, setzten sich die Menschen in Bewegung. Die meisten trugen keine Mund-Nase-Bedeckung, wie es die Auflagen für die von Kaufmann angemeldete Demo vorsahen. Die Polizisten hatten sich diesmal so positioniert, dass den Demonstranten einzig der Weg durch die August-Bebel-Straße blieb.

Kundgebungen auf dem Neuen Markt und vor dem Kröpeliner Tor

Zeitgleich trafen sich rund 100 Menschen auf dem Neuen Markt zu einer Gegen-Kundgebung unter dem Motto „Solidarisch durch die Pandemie“. „Wir wollen Rostock nicht Menschen überlassen, die sich unsolidarisch verhalten, Plätze wie den Neuen Markt oder den Kröpeliner-Tor-Vorplatz nicht hergeben“, sagte Jens Grählert.

Gegendemonstration auf dem Neuen Markt in Rostock: Dort haben sich etwa 100 Menschen vor dem Rathaus versammelt. Quelle: Dietmar Lilienthal

Weil dort ebenfalls Kundgebungen angemeldet waren, konnten die Teilnehmer des größten Aufzugs diese nicht für sich vereinnahmen. „Es darf nicht so weitergehen, dass solche Großdemonstrationen am Montag die ganze Stadt lahmlegen“, so Grählert.

Das meint auch Rostocks City-Manager Peter Magdanz, der für die Händler in der Innenstadt spricht. „Wir erwarten, dass die angekündigte Route von den Teilnehmern auch so eingehalten wird und von der Polizei, dass sie es umsetzt.“ Jeder könne seine Meinung frei äußern, Demonstrationen seien Jedermannsrecht. „Aber in der Pandemie haben wir es alle nicht leicht, die Händler schon gar nicht. Man kann nicht eine ganze Innenstadt als Geisel nehmen“, betonte Magdanz. Damit sprach er auch den unangemeldeten Umzug der Hansafans in der letzten Woche durch die Kröpeliner Straße an. Der falle aus seiner Sicht in dieselbe Kategorie wie die Corona-Demonstrationen.

Größte Demonstration löste sich am Steintor geordnet auf

Die 4000 Teilnehmer der größten Demonstration am Montagabend in Rostock bewegten sich schließlich entlang ihrer angekündigten Route über den Vögenteich hinunter zum Stadthafen. Seitenstraßen wie die Grubenstraße wurden größtenteils abgeriegelt, damit die Protestierenden nicht von der Strecke abweichen konnten.

Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Rostock: Tausende zogen durch die Stadt - diesmal auf der angemeldeten Route. Quelle: Dietmar Lilienthal

Durch die Warnowstraße ging es über die Ernst-Barlach-Straße zurück zum Steintor. Dort hielten sich die Demonstranten noch etwa eine halbe Stunde auf. Sie wurden von der Polizei aufgefordert, den Platz geordnet über die August-Bebel- und die Richard-Wagner-Straße zu verlassen.

Während der Aufzug in der Stadt unterwegs war, mussten die Straßen rund um die Route zumindest zeitweise gesperrt werden. Auch die Straßenbahnen der Rostocker Straßenbahn AG wurden punktuell ausgebremst. Gegen 19.30 Uhr herrschte wieder freie Fahrt rund um das Steintor.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zuletzt waren am Montag nach Weihnachten laut Polizeiangaben in der Spitze 6500 Menschen dem Aufruf gefolgt, gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Sie verließen die angekündigte Route, die durch die August-Bebel-Straße führen sollte und brachen Richtung Hauptbahnhof auf.

Fünf Demonstrationen waren für Montag in Rostock angekündigt Zu einer Demonstration „Für eine vollkommen freie Impfentscheidung und für eine Beendigung aller Corona-Maßnahmen“ am Montag in Rostock waren laut Angaben aus dem Rathaus bis zu 10 000 Menschen angemeldet. Der Aufzug sollte um 17 Uhr am Rosengarten starten, durch die August-Bebel-Straße über den Vögenteich und den Kanonsberg hinunter zum Stadthafen führen. Von dort sollte es über die Warnow- und die Ernst-Barlach-Straße zurück zum Steintor gehen. Dafür wurde die August-Bebel-Straße am Montag zwischen 15 und 21 Uhr zwischen Steintor und Vögenteich voll gesperrt. Zudem waren weitere kleine Kundgebungen angemeldet. „Für eine Beendigung der Corona-Angst- und Panikpolitik“ wollten 80 Personen von 15.45 bis 16.45 Uhr Am Strande demonstrieren. Auf dem Neuen Markt sowie dem Kröpeliner-Tor-Vorplatz wollen 50 Personen von 17 bis 18.30 Uhr „Solidarisch und demokratisch durch die Pandemie“ gehen. Von 18 bis 19.30 Uhr wollten sich 20 Menschen auf dem Universitätsplatz treffen, um „Montagskundgebungen 2022 unter Berücksichtigung der Corona-Verordnungen“ abzuhalten. Ihren „Schweigespaziergang: Einfach Kind sein“ wollten zudem 100 Personen von 15 bis 17 Uhr am Rosengarten startend über Stein- und Große Wasserstraße in Richtung Stadthafen unternehmen.

Auslöser des unkontrollierten Marsches war ein Aufruf von Demo-Anmelder Jens Kaufmann, der sich spontan entschlossen hatte, nur noch mit 350 Teilnehmern durch die Stadt zu ziehen – laut eigenen Angaben, weil er sonst nicht genügend Ordner zur Begleitung dabei gehabt hätte und weil die Protestierenden nicht genügend Abstand hätten halten können.

Die Polizei musste einschreiten und die Menschen wieder auf die ursprüngliche Route zurückholen. Polizeichef Achim Segebarth sprach von bewusster Irreführung seitens Kaufmanns.

Von Katrin Zimmer und Michaela Krohn