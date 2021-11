Rostock

Der Modellversuch am Brink – er hat gezeigt, wie die KTV in Zukunft aussehen soll: Den ganzen Sommer über hatte die Stadt die Durchfahrt in Richtung Niklotstraße gesperrt. Außengastronomie statt Autos, lautete die Divise. Und geht es nach den Planern im Rathaus, dann gilt die künftig nicht nur am Brink.

Die Hansestadt will die KTV zum Muster-Viertel umbauen: Mehr Raum für alle, weniger Raum für Autos. Mehr Grün, weniger Beton. Und vor allem mehr Wege für Kinder, Radler, Fußgänger. Noch in diesem Jahr soll die Bürgerschaft den neuen Rahmenplan für das „Szene-Viertel“ verabschieden. „Er wird die Grundlage, wie wir den Stadtteil künftig entwickeln“, sagt Bau- und Umweltsenator Holger Matthäus. Was genau geplant ist.

1. Weniger Platz für Straßen

Die großen „Achsen“ durch das Viertel – die Wismarsche Straße etwa oder auch die Doberaner Straße – sollen zurückgebaut werden. „Wir nehmen den Autos Platz weg, schaffen stattdessen sichere Räume für Fußgänger und Radler“, sagt Matthäus. Vor allem die beiden großen Hauptverkehrsadern will er überdenken. „Verkehrsführung, Aufteilung der Flächen, Tempo-Limits: Das alles steht jetzt zur Debatte“, so der Senator. Doch auch an die Waldemar- und die Budapester Straße, den Barnstorfer Weg sowie Fritz-Reuter- und Elisabethstraße will Matthäus ran. „Das Leben soll wieder auf der Straße spielen. Wir wollen Spielplätze, kleine Grünflächen und Sitzgelegenheiten in die Wohnstraßen holen.“

2. Parken am Stadt(teil)rand

Wenn Parkplätze für Autos verschwinden, müssen neue her. Denn auch in der KTV nimmt die Zahl der zugelassenen Autos weiter zu. Seit Jahren arbeiten Matthäus’ Ämter an Lösungen – an Quartiergaragen. Und das nimmt konkrete Züge an: Am Ulmenmarkt planen Nordwasser und Wiro gemeinsam – eine Tiefgarage samt riesigem Regenspeicher unter der Erde. Bis zu 300 Parkplätze sollen dort entstehen, sagt Matthäus. Auch am S-Bahnhof Parkstraße soll gebaut werden „Die Abstimmungen mit der Bahn laufen, 250 Parkplätze sind dort möglich.“ Bereits eine Baugenehmigung gibt es für ein neues Parkhaus mit 700 Plätzen am Neptunkai. Dort investiert die Muhsal-Gruppe. Keinen Erfolg hatte die Stadt allerdings bisher beim Land und bei Netto: Ein Parkhaus auf dem Gelände des Netto-Marktes an der L 22 lehnt der Eigentümer ab, sagt Matthäus. Auch das Land will auf den freien Flächen der Polizeiinspektion kein Parkhaus. „Bisher jedenfalls“, so der Senator.

3. Ein neuer „Dobi“

Im Fokus der Umgestaltung steht auch der Doberaner Platz. Matthäus, aber auch die Experten unter den Planern stören sich an dem zentralen Platz der KTV: So viel Stein, zu viel Beton, zu viele Straßen. Gerade der Bereich zum Brink hin sei gefährlich, sagt der Senator. „Wir wollen den Platz beleben.“ Heißt: Statt grauer Steinflächen sollen Bäume und Blumen auf dem Platz wachsen. Künstler sollen dort Raum bekommen – und auch Gastronomie. Für Streetfood-Angebote sei der „Dobi“ ideal. Und: Auch weitere Plätze sollen aufgewertet werden: Der Margaretenplatz, der Ulmenmarkt sowie der Brink.

4. Mehr Platz für Kinder

Im Bereich Elisabethstraße / Kabutzenhof will die Stadt mehr Sicherheit für die Jüngsten schaffen: Dort ist unter anderem die Borwin- und die Werner-Lindemann-Grundschule beheimatet. „Wir denken über ein neues Campus-Areal nach, wollen die Straßen zum Teil mit Pollern sperren oder zu Spielstraßen machen“, sagt Matthäus. Die Kinder sollen dort toben können, ohne in Gefahr zu sein und permanent auf Autos achten zu müssen. „Jede Idee, das Areal kinderfreundlicher zu machen, ist willkommen.“

5. Blumen und Bäume – auch oben

Gleich an etlichen Orten – nicht nur auf den zentralen Plätzen – wollen die Planer mehr Grün schaffen. An der Niklot- und der Leonhardstraße, an der Neubramow- und der Wismarschen Straße sollen Bäume gepflanzt werden. Und: Bei Neubauten und auch Sanierungen sollen Fassaden- und Dachbegrünungen vorgeschrieben werden. „Die KTV ist einer der am höchsten versiegelten Stadtteile Rostocks“, sagt Matthäus. Das habe bereits negative Folgen: Hitzewellen machen sich im Quartier besonders bemerkbar, auch Starkregen hat keine Flächen mehr zum Versickern. „Wir brauchen das Grün, damit der Stadtteil auch für die Menschen dauerhaft lebenswert ist.“

6. Wohnraum für alle

Schon heute ist die KTV eines der teuersten Viertel zum Leben in Rostock – auf ähnlich hohem Niveau wie Warnemünde und die Innenstadt. So weist es jedenfalls der offizielle Mietspiegel der Stadt aus. Das Immobilien-Portal Immowelt.de weist Spitzenmieten von 17,69 Euro je Quadratmeter im Oktober aus – fast fünf Euro mehr als noch vor zwei Jahren. Gentrifizierung. Damit Wohnen im Quartier weiterhin für alle Rostocker erschwinglich bleibt, will die Stadt bei Neubauten auf Regeln drängen: Die wenigen freien Bauplätze sollen zum Beispiel neuen Wohnprojekten vorbehalten bleiben – Jugendwohngruppen, Generationenprojekten, Wohngemeinschaften. Auch auf Senioren- und Barrierefreiheit soll stärker wert gelegt werden – und auch sozialen Wohnungsbau.

