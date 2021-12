Rostock

Die Sanierung des Matrosendenkmals im Rostocker Stadthafen ist beinah abgeschlossen. Auch wenn von außen immer noch nicht viel zu sehen ist: „Wir befinden uns in der Endphase der statischen Sicherung der Skulptur“, teilte Thomas Werner, Bereichsleiter Kulturförderung im Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen am Montag mit. Und tatsächlich: Am Nachmittag rollten zwei Männer in einem weißen Kleintransporter vom umzäunten Grundstück am Kabutzenhof, das nach getaner Arbeit wieder mit einem dicken Metallschloss gesichert wurde.

Eingezäunt ist die rund neun Meter hohe monumentale Bronzeplastik von Bildhauer Wolfgang Eckardt inzwischen schon seit 2013. Das Problem: Die rund 40 Tonnen schwere Figur besteht aus 67 Einzelteilen, deren Verbindungen arg unter der Nähe zum Wasser gelitten hatten. Gutachter bescheinigten seinerzeit, dass die Standfestigkeit der Skulptur, die 1977 offiziell eingeweiht wurde, nicht mehr gewährleistet sei. Also wurden die Matrosen eingesperrt.

Jede Schraubverbindung wurde individuell gestaltet

Immer wieder mussten die Sanierungspläne seit 2016 überarbeitet werden. Doch nun sollen zumindest die Arbeiten im Inneren so gut wie abgeschlossen sein. Mehr als 500 Schraubverbindungen wurden ausgetauscht, „teils in sehr schwer zugänglichen Bereichen“, so Kulturamtsmitarbeiter Werner. „Aufgrund der Verformungen an den Falzen der Gussteile musste jede Schraubverbindung individuell gestaltet werden.“ Die Fugen zwischen den verschraubten Bronzeelementen wurden zusätzlich verspachtelt.

In einer Ausstellung im Kröpeliner Tor erklärte Thomas Werner anhand von Bildern den Bau des Matrosendenkmals in Rostock. Quelle: Ove Arscholl

Noch in dieser Woche, so Werner, sollen nun die bisher ausgeführten Arbeiten in Augenschein genommen werden. „Wir gehen davon aus, dass Anfang nächsten Jahres die Standsicherheit von den Gutachtern bestätigt wird.“

Um zu verhindern, dass das Material im Anschluss wieder allzu schnell korrodiert, soll eine Belüftungsanlage in das Matrosendenkmal eingefügt werden. „Diese Maßnahme werden wir im nächsten Jahr planen“, so Werner.

Zur Geschichte des Matrosendenkmals in Rostock Das Matrosendenkmal im Rostocker Stadthafen wurde von Wolfgang Eckardt (1919–1999) geschaffen und trägt eigentlich den Titel „Gedenkstätte revolutionärer Matrosen“. Es soll an die deutsch-sowjetische Freundschaft und den Kieler Matrosenaufstand von 1918 erinnern, auf den die Novemberrevolution folgte. Die gut neun Meter hohe Skulptur wiegt zirka 40 Tonnen und besteht aus 67 Einzelteilen, die mit rund 500 Schrauben verbunden sind. Die 20 Meter lange Reliefwand, die den Sockel des Denkmals ziert, schuf Reinhard Dietrich (1932–2015). In Auftrag gegeben hatte das komplette Werk seinerzeit der Rat der Stadt, offiziell eingeweiht wurde es 1977. Nachdem Gutachter feststellten, dass die Standfestigkeit des Matrosendenkmals nicht mehr gesichert war, wurde es 2013 eingezäunt. Die Sanierung verzögerte sich wegen Problemen mit dem Material immer wieder. Ende 2021 sollen die Arbeiten an der Skulptur beendet sein, die Gestaltung der Außenflächen folgt.

Fertig saniert sein sollte die Statue, die an den Kieler Matrosenaufstand von 1918 erinnert, eigentlich bereits im Sommer 2018 – anlässlich des hundertjährigen Jubiläums sowie des 800. Geburtstags der Hansestadt Rostock. Doch immer wieder stellten sich den Denkmalschützern neue Probleme in den Weg.

Ursprünglich war nur ein Jahr für die Sanierung avisiert und rund 3,5 Millionen Euro geplant, um das Denkmal zu sichern und das Areal rundherum neu zu gestalten. Die Frage, ob es bei dieser Summe geblieben sei, ließ das Rathaus für den Moment unbeantwortet. Auch wann die Arbeiten komplett abgeschlossen sein werden, ist noch unklar.

Flutschutzwand soll Hochwasser abwehren

Nur so viel: „Die Anlage soll bis auf die Monumentalskulptur mit Sockel und Reliefwand abgerissen und dann neu aufgebaut werden“, sagt Werner. Dabei soll das Ufer unterhalb des Denkmals aufgeschüttet werden und eine treppenartige Anlage entstehen, auf der sich Spaziergänger niederlassen können. So skizzierte es das Landschaftsarchitekturbüro Hannes Hamann, das mit der Gestaltung beauftragt wurde.

Zu sehen ist die Ansicht des Denkmals von Osten aus. Durch die neue Aufschüttung kann der Uferweg in die Breite ausgebaut werden. Quelle: Hansestadt Rostock

Damit das Denkmal und der Abschnitt des Stadthafens künftig vor Hochwasser gefeit sind, soll auch eine Sturmflutschutzwand gebaut werden. Die befindet sich laut Werner derzeit noch in Planung – und mit ihr die endgültigen Visionen für die Fläche rund um das Matrosendenkmal am Kabutzenhof.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spätestens zur Bundesgartenschau (Buga) 2025 in Rostock will das für den Hochwasserschutz zuständige Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) den Stadthafen mit einer gut 1,50 Meter hohen Flutschutzbarriere sichern. Bis zu 20 Millionen Euro könnte die das Land kosten, hieß es zuletzt aus dem Umweltministerium in Schwerin – Baustart unbekannt.

Von Katrin Zimmer