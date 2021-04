Rostock

Immer mehr Stars kündigen ihren Auftritt bei der Konzert-Reihe „Picknick-Konzerte“ im Iga-Park an. Neben der Indie-Pop-Band Provinz (14. Juli), Thees Uhlmann und Band (16. Juli), Singer-Songwriter Clueso (17. Juli), Olli Schulz (23. Juli), Axel Bosse (30. Juli), Giant Rooks (13. August) sowie Popsänger Álvaro Soler (14. August), erwarten die Veranstalter nun auch Max Giesinger in der Hansestadt.

Der Auftritt des Sängers, der durch Hits wie „Wenn sie tanzt“ und „Auf das, was da noch kommt“ bekannt wurde, tritt am 25. Juli auf.

Hit zur Fußball-WM 2016

Bis zum deutschlandweiten Erfolg war es für Giesinger ein langer Weg. Nach seinem Abitur schlug er sich als Straßenmusiker in Australien und Neuseeland durch. 2011 nahm er an der Castingshow „The Voice of Germany“ teil und erreichte den vierten Platz. Mit „80 Millionen“ schuf er zur Fußballeuropameisterschaft 2016 den Sommerhit des Jahres und startete durch.

Viele Tickets schon ausverkauft

Tickets dafür gibt es ab Mittwoch, 21. April, 10 Uhr, im Vorverkauf auf www.kulturbotschafter-events.de. Der Veranstalter weist darauf hin, die aktuellen Corona-Auflagen immer im Blick zu haben. Sollte ein Auftritt nicht stattfinden können, bekommen die Käufer ihr Geld zurück. Viele der Picknick-Konzerte sind bereits ausverkauft. So gibt es aktuell keine Tickets mehr für Johannes Oerding und Clueso.

Von Katharina Ahlers