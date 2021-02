Rostock

Es war eine Überraschung für viele sportbegeisterte Rostocker: Am Samstagmorgen veröffentlichte das Fitnessstudio-Unternehmen „McFit“ über die sozialen Medien, dass es an zehn Standorten in Deutschland – so auch in Rostock – das Training unter besonderen Bedingungen ermöglicht. Ein Rostocker Paar berichtet von den ersten Erfahrungen.

„Unsere Website war zwischendurch nicht erreichbar“, sagt ein Mitarbeiter des Rostocker Fitnessstudio auf Nachfrage der Ostsee-Zeitung. Die Nachfrage sei immens gewesen, nachdem das Unternehmen am Samstag überraschend angekündigt hat, dass man sich online jeweils für einen 45-Minuten-Trainings-Slot anmelden kann.

Training trotz Lockdown

Hinter dem Eingangstor in der Trelleborger Straße wird man direkt von einem Mitarbeiter empfangen. „Es dürfen nur angemeldete Personen eintreten“, sagt er. Ob er auf die Öffnung vorbereitet war? „Ja, ich wusste schon seit einigen Tagen, dass wir öffnen werden.“ Noch am Mittwoch hatte das Unternehmen eigentlich mitgeteilt, dass man aufgrund der Beschlüsse der Bundesregierung den Betrieb vorerst nicht wieder aufnehmen kann. Mit der Verlegung des Angebots in den Außenbereich habe man jedoch die Auflagen der Behörden erfüllen können.

Es ist ruhig auf dem Gelände. Am Ende des Parkplatzes stehen zwei große Zelte. Der Bereich ist durch einen Sichtschutz abgesperrt. Das Ehepaar Benno und Christina Voß hat im Radio von der Öffnung gehört und sich direkt über das Online-Portal des Unternehmens einen Trainingsslot gesichert. „Es ist einfach wichtig, dass wir mal rauskommen“, sagt Christina Voß.

Kälte trübt das Erlebnis

Nach 40 Minuten beenden sie den Ausflug. Wie sie das Training empfunden haben? „Es war hygienisch top. Die Mitarbeiter geben sich sehr Mühe und weisen einen auf die abgelaufene Zeit hin“, sagt sie. Neben ihr und ihrem Ehemann war lediglich eine weitere Person im Trainingsbereich mit den etwa 20 Geräten. „Ich habe erst etwas gerudert und anschließend etwas für Oberkörper, Bauch und Rücken gemacht.“

Ob es trotz Kälte angenehm gewesen ist? „Nein, das kann man nicht sagen“, sagt Voß. Demnach seien die Bedingungen bei Temperaturen um die 0 Grad Celsius einfach nicht optimal. „Für die Muskeln ist das nicht günstig“, sagt die frühere Handballerin des HC Empor Rostock. Dennoch: „Ich finde es total super, dass das Studio das ermöglicht. Damit wird ein Zeichen gesetzt“, sagt die 68-Jährige.

Hometrainer statt Fitnessstudio

Normalerweise ist das Ehepaar drei Mal die Woche vor Ort um zu trainieren. Ob sie diesen Rhythmus unter den Bedingungen einhalten wollen? „Nein, aber einmal die Woche möchte ich gerne dort hin gehen“, sagt Voß. Bis die Studios wieder regulär öffnen, wollen sie und ihr Mann den Hometrainer bemühen und möglichst viel Zeit an der frischen Luft verbringen.

