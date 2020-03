Mechatronikerin aus Rostock behauptet sich in Männerdomäne

Rostock

Maria Schur (25) arbeitet am Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik IGP. Das Technik-Interesse liegt bei der Rostockerin in der Familie. „Mein Vater hat immer alte Autos gefahren. Die hat er selbst repariert. Ich wollte immer wissen, wie das funktioniert“, erzählt sie.

Nach einem Praktikum in einer Kfz-Werkstatt ließ sie sich zur Kfz-Mechatronikerin ausbilden. „In meinem Jahrgang waren wir nur drei Frauen“, erinnert sie sich. „Meine Kollegen in der Werkstatt waren am Anfang schon sehr skeptisch und ich musste ihnen beweisen, dass ich genauso mit anpacken kann wie sie.“

Seit 2018 arbeitet Maria Schur am IGP. „Ich hatte am Anfang ganz schön viel zu tun, Ordnung und Übersicht ins Labor zu bringen. Die Arbeit ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich“, sagt sie. Wie spannend ihr Alltag ist, will sie Schülerinnen am 26. März zeigen – beim Girl‘s Day 2020.

Dann bietet das Fraunhofer IGP insgesamt sieben Plätze für interessierte Mädchen an. Das Institut befindet sich auf dem Wissenschaftscampus in der Rostocker Südstadt, Albert-Einstein-Str. 30. Weitere Informationen gibt es unter www.igp.fraunhofer.de.

Von OZ