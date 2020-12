Rostock

„ Nikolaus ist wie Weihnachten, nur mit mehr Schokolade“, kommentiert Tim Schröder (10) aus Wismar. Der Schüler freut sich da schon drauf: Schokoriegel, Schokoladenweihnachtsmann ... „Hauptsache Schokolade!“ Aber er ist nicht mehr so aufgeregt auf den Tag wie „früher“. „Wir putzen alle zusammen unsere Schuhe und stellen die dann in den Flur“, erzählt Tim. Bei der Frage nach dem geschichtlichen Hintergrund vom Nikolaus muss er nachdenken: „Das hatten wir mal in der Grundschule, aber ich weiß das nicht mehr.“

Greta Knop (5) aus Wismar weiß ganz genau, wie das mit Nikolaus funktioniert. „Wir putzen erst mal Stiefel!“ Papa Andy Mischke fragt: „Putzt du meine mit?“ – „Nein, jeder muss seine alleine putzen!“ Sie wünscht sich vom Nikolaus Schokolade und eine schöne Pflanze für ihr Zimmer. Der Papa ist da skeptisch: „Passt das denn beides in den Stiefel?“ Greta antwortet schmunzelnd: „Ich habe doch zwei Stiefel. Der Nikolaus kann das große Geschenk in den einen Stiefel tun und die vielen kleinen Geschenke in den anderen!“

Anzeige

Schuhe werden schon ganz allein geputzt

Für Paula (3) wird es das erste Jahr, dass sie die wunderbaren Heimlichkeiten zwischen Nikolaus und Weihnachten mitbekommt. Sie weiß schon, sie wünscht sich einen Schokololli und einen Schokoladenweihnachtsmann. Mama Marlitt Ahrendt aus Wismar: „Bei uns gibt es traditionell Süßigkeiten zum Nikolaus, die Geschenke bleiben für den Weihnachtsmann.“ Aber vorher putzen Paula und ihre große Schwester Ida (6) ganz alleine ihre Schuhe, die Eltern helfen nur beim „groben“ Schmutz.

Zur Galerie Schokolade, ein Puzzle, Pflanzen für das Kinderzimmer: Die Kids in Mecklenburg haben viele Wünsche zum Nikolaus. Die meisten putzen ihre Stiefel auch selbst.

In der Kita „Kinnerhuus“ des Instituts Leben und Lernen in Rostock verzieren die Kinder Tannenbäume aus Papier, um sie dem Nikolaus zu schenken. Mit viel Glitzer, bunten Puscheln und natürlich einem gelben Stern zaubern die Kleinen ein individuelles Geschenk. Denn anders als die Kinder wird der Nikolaus auch am Wochenende in die Kita kommen.

Alva (5) ist schon ganz aufgeregt. Auch zu Hause stellt sie dem Nikolaus eine Kleinigkeit neben ihre Stiefel. „Selbst gebackene Plätzchen und Milch“, erzählt sie stolz. Ihre Stiefel putzt sie am Abend zuvor mit einer kleinen Bürste. „Wenn ich in der Nacht wach werden sollte, dann werde ich heimlich nachgucken, ob der Nikolaus schon da war“, verrät die Fünfjährige schelmisch. Aber wenn nicht, dann schaue sie einfach am frühen morgen nach. „Ich bin eh immer vor dem Wecker wach“, sagt sie. Sie hofft, dass ihr der Nikolaus ein Puzzle bringen wird.

„Ich wünsche mir Schokolade .“

Der Vierjährige Ole wünscht sich hingegen Schokolade vom Nikolaus. Er ist da auch gar nicht wählerisch, erzählt er. „Ich mag jede Schokolade.“ Seine Winterstiefel putzt er vor dem Zubettgehen, stellt sie dann vor die Zimmertür. „Die Stiefel sind ganz warm und dick, da passt auch viel rein“, freut er sich. Ob er dem Nikolaus im Gegenzug auch eine Kleinigkeit schenken wird, weiß er noch nicht. Vielleicht werde er zu Hause noch etwas basteln, sagt er. Eine Rute hatte er bisher noch nie im Stiefel, sei immer lieb gewesen. „Ich freue mich sehr, wenn der Nikolaus mir etwas vorbei bringt.“

Lesen Sie auch

Die Kinder in der Bienchen-Gruppe der Nienhägener Kita „Waldgeister“ sind erst drei bis vier Jahre alt. Daher können sie ihre Wunschzettel zwar schon schön ausmalen, aber noch nicht schreiben. Das erledigen ihre Erzieherinnen Katrin Haase und Evelyn Schmidt für sie. Sie kennen die Hauptwünsche: Puppen, Dinos und Autos.

Dinosaurier, Barbie und Autowaschanlage

Pacey hat vor allem einen großen Wunsch: „T-Rexe! Die sind toll!“ Der Vierjährige ist ein großer Dinosaurier-Fan, daher dürfen „viele Dinos“ auf seinem Wunschzettel nicht fehlen. Auch an die Unterbringung hat er gedacht und wünscht sich noch ein Dino-Gefängnis dazu.

Die dreijährige Mia wünscht sich Sachen aus dem Barbie-Universum, vor allem eine Elsa-Barbie, die aussieht wie in Disneys Eiskönigin-Film. Mia hat zwar schon so eine Puppe, aber da stimmt was mit dem Zopf nicht, also möchte sie jetzt noch eine. „Die können dann auch zusammen spielen“, meint sie voll Vorfreude.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Mats' größter Wunsch ist eine besondere Autowaschanlage: „Da drückt man auf einen Knopf, dann wird das Auto nass, und da ändert sich seine Farbe.“ Auch der zweite Wunsch des Vierjährigen hat mit Autos zu tun: eine Polizeistation, ohne Polizisten, aber mit Polizeiautos.

Die Kinder freuen sich auf Weihnachten, aber wie Pacey meint: „Ich kann da schon warten“. Denn er hat ja auch jetzt schon viele schöne Dinos zum Spielen

Bruder hatte letztes Jahr eine Rute im Stiefel

Emila Schulz (4) aus Naschendorf hat ihre Stiefel bereits geputzt, am Samstagabend wird noch einmal nachgewienert. Schließlich soll ihr ja nicht das passieren, was ihr großer Bruder Maximilian im vergangenen Jahr erlebt hat: „Er hatte seine Schuhe nicht geputzt und eine Rute drin“, erinnert sie sich. Am Sonntag erhofft sie sich eine Mandarine und viel Schokolade als Gaben. Sicherheitshalber stellt sie auch einen zweiten Stiefel dazu. Man kann es ja mal versuchen. Seinen Platz findet das geputzte Schuhwerk im Flur der Wohnung. „Mama lässt den Nikolaus dann nachts rein.“

Das Putzen der Stiefel überlässt Nikita Jolin Werner (6) aus Grevesmühlen ihrer Mama. Das hat in der Vergangenheit geklappt – der Stiefel war immer reich gefüllt –, also wird es auch in diesem Jahr so gehandhabt. Allerdings versucht es die Schülerin nun gleich mal mit drei Schuhwerken. Ihr Wunschzettel ist mit Gummibärchen, Bonbons, Schokolade und einem Plüsch-Drachen dann doch etwas länger. Und das passt schließlich nicht alles in einen Schuh.

Nikolaus , Geburtstag und Weihnachten in einem Monat

Beschenkt wird Alina Heller (8) aus Grevesmühlen im Dezember gleich mehrfach: Nikolaus, Geburtstag und Weihnachten. In der Nacht zu Sonntag sollen zwei von Mama geputzte Stiefel vor der Tür stehen – zwei rechte. Nicht dass der Nikolaus die ansonsten noch mitnimmt und später anzieht, meint sie lachend. „Ich wünsche mir Spielzeug und Schokolade“, sagt die Drittklässlerin. Mit Marzipan allerdings kann der Nikolaus ihr keine Freude machen.

Von Jana Franke, Henrietta Hartl, Nicole Hollatz, Stefanie Ploch