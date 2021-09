Bad Doberan

Es wird wärmer in der Stadt: Um ihren Bäumen zu helfen, mit den Folgen des Klimawandels besser zurechtzukommen, setzen viele Kommunen jetzt auf Wassersäcke.

„Die Säcke fassen je nach Hersteller zwischen 60 und 70 Liter Wasser“, sagt Andreas Molkentin, Leiter des Bauhofs Bad Doberan. „Im Boden ist eine Art Perforation. Die Menge versickert peu à peu im Laufe der Tage.“ So sei es möglich, die Bäume kontinuierlich zu bewässern. Wenn der Bauhof auf einen Schlag größere Wassermengen gießt, kann der trockene Boden oft nicht alles aufnehmen. Ein Teil des Wassers fließt ungenutzt wieder ab. „Der große Vorteil der Säcke ist, dass sie effektiver sind.“ Die Stadt Bad Doberan setzt sie in diesem Jahr zum ersten Mal ein, „um der regelmäßig wiederkehrenden Trockenphase entgegenzuwirken“, sagt der Bauhofleiter.

Vor allem junge Bäume brauchen Pflege

Zunächst wurden 250 Säcke geordert. Sie sind in Teilen des Wohngebiets Kammerhofs und im Ehm-Welk-Viertel im Einsatz. „Dort wurden die Bäume vor drei bis vier Jahren gepflanzt“, sagt Andreas Molkentin. Die Erfahrungen seien bisher durchweg positiv. „Wir sehen es als sinnvolle Unterstützung.“

Woran man trockene Bäume erkennt Bäume, die stark unter Trockenstress leiden, erkennt man nach Angaben des BUND daran, dass sich die Blätter einrollen und vergilben. In letzter Konsequenz werden die Blätter abgeworfen. Im höchsten Wipfel sind die Symptome zuerst sichtbar: Bei anhaltender Trockenheit wird ein Großteil oder gar die ganze Krone schütter und durchsichtig. Die Bäume bilden dann auch nur noch kleinere und sichtbar hellere Blätter aus. Die meisten Bäume haben in der Stadt mit Bodenverdichtung, zu kleinen Baumscheiben und Belastung durch Schadstoffe zu kämpfen. Der leichte Regen der letzten Monate reicht kaum aus, unsere Stadtbäume ausreichend zu wässern. Der Boden ist häufig zu trocken, um das Regenwasser aufzunehmen. Insbesondere junge Bäume oder Flachwurzler kommen nicht an das Grundwasser heran und sind deshalb auf zusätzliche Wasserversorgung angewiesen. Es empfiehlt sich, ausgewachsene Bäume einmal pro Woche mit circa acht bis zehn Zehn-Liter-Eimern zu gießen. Wenn möglich mit Regen- oder Brauchwasser.

Die Säcke seien ein interessantes Hilfsmittel – auch finanziell. Eine mögliche Alternative wären spezielle Bewässerungsfahrzeuge. „Aber da kämen ganz andere Kosten auf uns zu“, sagt der Bauhofleiter. „Deshalb haben wir gesagt, wir probieren es mal aus und schauen, ob wir nächstes Jahr noch weitermachen.“

Säcke werden nach Bedarf befüllt

Auch die Hansestadt Wismar testet in diesem Jahr erstmals die Wassersäcke. Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar (EVB) hat sie beispielsweise um die Stämme der Linden am Marktplatz platziert. Nach Angaben der Pressestelle fassen die Säcke jeweils 75 Liter. Bei Bäumen mit einem größeren Stammumfang können sie mit einem Reißverschluss verbunden werden. Je nach Bedarf füllt der EVB die Säcke ein bis zwei Mal wöchentlich nach. 100 Stück wurden davon angeschafft. So werden zum Beispiel die Flatterulme in der Claus-Jesup-Straße oder die alte Rosskastanie im Wohngebiet Zum alten Gutshof auf diese Weise bewässert.

Auch im Stadtgebiet von Kühlungsborn, unter anderem in der Strandstraße und in der Doberaner Straße, sind in diesem Jahr die grünen Plastiksäcke zu finden. Nach Angaben von Bürgermeister Rüdiger Kozian werden damit die jungen Bäume versorgt, die mehr Wasser brauchen. „Das funktioniert sehr gut.“ Der Einsatz der Säcke sei zweckmäßig. Sehr selten komme es allerdings vor, dass Passanten ihren Müll in die Öffnung der Säcke stecken. Wie in den anderen Städten auch werden die Säcke in Kühlungsborn nach Bedarf befüllt – von Mitarbeitern des Bauhofs oder des Entsorgungsunternehmens Veolia.

In Rostock hat man bereits seit Längerem Erfahrung mit den Wassersäcken. Bereits seit 2018 sind sie in der Hansestadt im Einsatz. Damals war es so heiß und trocken, dass Holger Matthäus, Senator für Bau und Umwelt, die Bürger bat, mitzuhelfen und Bäume zu wässern. Die Stadt hat inzwischen Säcke für 175 Jungbäume angeschafft, die mit dem Tankfahrzeug des Fachteam Stadtbäume aufgefüllt werden.

Wasser kommt an die Wurzel

Die Trockenheitsabschnitte werden immer länger, sagt auch Katharina Dujesiefken, Expertin für Baum- und Alleenschutz des BUND-Mecklenburg-Vorpommern. „In den vergangenen Jahren sind viele Bäume vertrocknet. Aus Schaden wird man klug. Und die Industrie hat sich etwas überlegt.“ Die Wassersäcke, für die es in Quedlinburg eine eigene Versuchsanstalt gibt, hätten für die Bäume nur Vorteile: „Man weiß genau, dass das Wasser an den Baum kommt und dass es nicht wegfließt. Oft ist drumherum alles zugepflastert oder der Boden sehr hart“, sagt die Expertin.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch die kontinuierliche Bewässerung werde die Erde hingegen feucht gehalten, so dass auch tiefere Wurzelschichten erreicht werden. An der Oberfläche kann weniger Wasser verdunsten. Aber auch für die Kommunen hätten die Säcke Vorteile: „Sie können prüfen, ob die Bewässerung tatsächlich erfolgt ist“, sagt Katharina Dujesiefken.

„Städte und Gemeinden müssen mehr tun“

Anlässlich der akuten Bedrohung von Stadtbäumen durch den Klimawandel fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Städte und Gemeinden auf, sich stärker für den Erhalt ihres Baumbestandes einzusetzen. „Das dritte trockene Jahr in Folge droht die Allee-, Straßen- und Parkbäume langfristig zu schädigen“, warnt Christian Hönig, Baumschutzexperte beim BUND Berlin. „Gerade Straßenbäume haben oftmals eine verkürzte Lebenserwartung, vielerorts werden Bäume für Neubau- und Verkehrsprojekte gefällt.“

Bei trockenem Wetter muss das Stadtgrün mehrmals in der Woche gegossen werden. (Archivbild) Quelle: Bernd Wüstneck

Die Städte und Gemeinden müssten sich endlich darauf einstellen, dass diese Trockenzeiten regelmäßig auftreten werden und entsprechende Vorkehrungen für die Versorgung der Bäume schaffen.

Auch große Bäume sind in Gefahr

Wie viel Wasser ein Baum am Tag benötigt, ist unterschiedlich. Ihn einmal kräftig zu gießen ist nach Ansicht von Katharina Dujesiefken in jedem Fall sinnvoller, als jeden Tag nur ein wenig. Etwa 50 bis 100 Liter seien erforderlich. Wie oft man gießen muss, hängt auch vom Wetter ab. „Gerade im Rahmen der Anwuchspflege ist das regelmäßige Wässern ganz wichtig“, sagt Andreas Molkentin, „danach ist es nicht mehr ganz so entscheidend.“

„Wenn wir lange Hitzeperioden bekommen, kriegen wir große Probleme mit unseren Bäumen – egal ob jung oder alt.“ Katharina Dujesiefken, Referentin Baum- und Alleenschutz beim BUND MV Quelle: privat

Nach Ansicht von Katharina Dujesiefken böten die Pflanzsäcke hier eine Arbeitserleichterung. „Die Firmen sind oft so mit Pflanzung und Pflege beschäftigt, dass sie in Trockenzeiten mit dem Wässern nicht hinterherkommen“, sagt sie. „Die Pflanz- und Anwuchsgarantie wird meist für fünf Jahre ausgeschrieben.“ Danach müsse der Baum in der Lage sein, Regenwasser effektiv zu nutzen oder das Grundwasser erreicht haben.

„Wenn das nicht so ist, wissen wir ja, dass selbst große Bäume heiße Sommer nicht überstehen. Wenn wir lange Hitzeperioden bekommen, kriegen wir große Probleme mit unseren Bäumen – egal ob jung oder alt. Da helfen dann auch keine Säcke mehr.“

Von Cora Meyer