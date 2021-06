Bröbberow

Es riecht nach frischem Holz in der abgelegenen kleinen Werkstatt in Bröbberow (Landkreis Rostock). Mit einem Stechbeitel bearbeitet Andreas Gohr gerade Vertiefungen eines Seitenteils für einen „Drumseat“, einen Trommelsitz. Der 49-Jährige baut Gartenmöbel aus Kabeltrommeln, Kreationen, die inzwischen bundesweit ihre Liebhaber gefunden haben.

Angefangen hat alles vor gut fünf Jahren, als seine Frau eine alte Kabeltrommel auf den Hof schleppte und sich einen „gartentauglichen Lesesessel“ wünschte. Handwerklich begabt machte sich Andreas Gohr ans Werk. Das Ergebnis begeisterte nicht nur die Familie, Freunde gaben Bestellungen auf. Die Nachfrage wuchs, der Bröbberower Hobbytischler wurde zur ersten Wohn- und Lifestyle-Messe eingeladen und stellte seine individuellen Sessel und Tische auf kleineren Märkten aus. „Dinge finden sich und einen“, sagt der Mann augenzwinkernd, der von Beruf eigentlich Koch ist. „Ich habe das Kochen gelernt, nicht das Essen“, schiebt er mit Blick auf seine schlanke Figur nach.

Möbelproduktion ist „ausuferndes Hobby“

In der Küche hat er denn auch kaum gearbeitet, er war im Personalwesen tätig. 2005 zogen die Gohrs nach Bröbberow, haben die alte Mühle und das große Anwesen komplett saniert. Mit viel Liebe und handwerklichem Geschick. Dann wurden die Söhne, heute neun und 13 Jahre alt, geboren und die Rollen neu verteilt. Andreas Gohr überließ seiner Frau den Job auf der Werft in Wismar und wurde Hausmann und Vollzeitvater. Und leidenschaftlicher Bastler. Die Kabeltrommel-Möbel sind inzwischen sein „ausuferndes Hobby“, wie er betont, gefertigt im Nebenerwerb. „Ein Saisongeschäft“, erklärt Gohr. Im März kämen die ersten Bestellungen rein und im Herbst ließe das Interesse an Gartenbänken nach.

Andreas Gohr macht es sich gemütlich auf seinem Lounge-Sessel. Quelle: Doris Deutsch

Unter „Warnowpeople“ firmiert das Ein-Mann-Unternehmen in Bröbberow. Das Design seiner Kreationen hat Gohr schützen lassen. Und obgleich so mancher Freizeithandwerker auch Tische oder Stühle aus Kabeltrommeln für den Eigengebrauch fertigt, „in dieser ausgefeilten Form gibt es die Möbel nicht noch einmal“, sagt Gohr stolz. Die Wiederverwertung gebrauchter Trommeln hat er aufgegeben. Aus ökologischen Gründen, „viele sind chemisch behandelt“. In Baden-Württemberg hat er eine mittelständische Tischlerei gefunden, die Kabeltrommeln produziert. „Da habe ich meine Idee vorgestellt und bekam gleich die schönsten zehn Trommeln geliefert“, erinnert sich Gohr. Seitdem kommen regelmäßig Paletten mit den hölzernen Einzelteilen an. „Die verwendeten Nadelhölzer stammen aus einheimischen Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft“, betont der Hobbyhandwerker.

Alles Handarbeit – Paketbox neu im Sortiment

Ein XXL-Briefkasten, in dem auch Pakete Platz finden. Quelle: Doris Deutsch

Inzwischen arbeitet Gohr mit Schablonen für die einzelnen Elemente seiner Möbel. Ausschneiden, Vertiefungen stechen, montieren. „Ich brauche im Prinzip nur Kreissäge, Akkubohrer und Schleifer“, stapelt er tief. Sein Sortiment hat er peu a peu erweitert. Auf den einfachen Drumseat folgte der Doppelsitzer. „Da habe ich mich lange gegen gesträubt, aber der ist nun ein Verkaufsschlager.“ Auch Bänke für drei Personen sind inzwischen gefragt. Im Angebot sind zudem Tische in zwei Größen für vier Sessel wie auch Stehtische. Für die Standfestigkeit hat er „Seitenbeine“ entworfen und Metallbänder um den Fuß herum. Entwickelt hat Gohr auch eine Feuerschale, die er mit Stahlschale und Metallreif ausliefert. Und ziemlich neu ist die Paketbox, ein XXL-Briefkasten, der mit einem Handrad geöffnet werden kann, damit der Postbote hier Pakete verstauen kann.

Sieht gemütlich aus: eine Gartenbank, gebaut von Andreas Gohr. Quelle: Doris Deutsch

Alle Stücke werden mit einem Brandlogo versehen: W – „für Warnowpeople“, erläutert Gohr, der gern auch Wünsche nach individuellen Schriftzügen erfüllt. Hunderte Möbelstücke haben inzwischen seine Werkstatt verlassen. Der Kunsthandwerker freut sich über Selbstabholer, verschickt seine Kreationen jedoch auch mit Speditionen von Bröbberow aus deutschlandweit. Selbst in der Schweiz und in Südschweden stehen seine bequemen Lounge-Sessel in Gärten. Gerade hat er für eine Pension auf Rügen Sessel, Bänke und Tische ausgeliefert. Die Ware kommt geschliffen, aber unbehandelt ins Haus. „Die neuen Besitzer können sie dann nach Belieben ölen, lasieren oder lackieren“, sagt Gohr.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Feuerschale aus Kabeltrommeln, auf Wunsch auch mit Deckel. Quelle: Doris Deutsch

Mehrere Wochen Wartezeit

Zwei bis drei Wochen Wartezeit müssen Kunden einplanen. Schließlich ist alles Handarbeit. Für einen Drumseat verarbeitet Gohr eine Kabeltrommel. „Die Möbel können aber auch als Bausatz bestellt werden, da sind die Versandkosten deutlich günstiger“, erklärt der Mecklenburger. Auch wenn er gerade viel zu tun hat, „die Arbeit macht Spaß, soll aber ein Hobby bleiben“, betont Gohr. Denn auch die Familie hat noch genug Aufgaben für Ehemann und Vater. Und auf dem großen Grundstück mit Schafen und Gänsen, Hund und Katze kommt keine Langeweile auf.

Von Doris Deutsch