Mit einem schönen Buch zur Hand verfliegt der Alltagsstress im Nu. Ob bei einem anschaulichen Werk der Historie oder einem packenden Roman – da hat jeder seine eigenen Vorlieben. Die OZ hat lesenswerte Literatur aus der Region zusammengestellt:

„Mats Möwe auf großer Klimamission “ von Denise Müller-Dum

„Mats Möwe auf großer Klimamission“ von Denise Müller-Dum Quelle: SCHÜNEMANN

Auf seiner Liste „Tipps des Monats“ empfiehlt das herausgebende Verlagshaus Schünemann momentan: „Mats Möwe auf großer Klimamission“. In dem Buch wird ein aktuelles und zeitgleich hochbrisantes Thema kindgerecht behandelt: der Klimawandel. Möwe Mats nimmt seine Artgenossen in dem Buch mit auf eine Reise um die Welt. Dabei zeigt er ihnen an verschiedenen Orten beispielhaft auf, in was für einem Zustand sich die Welt momentan – durch menschengemachten Klimawandel – befindet. So statten Mats und seine drei skeptischen Möwen-Kollegen unter anderem der Arktis, der Insel Hawaii und Bangladesch einen Besuch ab.

Während die Autorin und Umweltwissenschaftlerin Denise Müller-Dum die Reise der kleinen Möwe wörtlich aufs Papier brachte, steckte die Wismarerin Kathrin Lauckner viel Liebe und Mühe in die Bilder der Geschichte. Den Erfolg des von ihr illustrierten Kinderbuches kann sie immer noch nicht ganz glauben. Damit habe sich die Grafikerin einen Wunsch auf ihrer „Bucket-List“ erfüllt. „Die habe ich vor zwei Jahren erstellt. Aber den Wunsch, ein Kinderbuch zu illustrieren – den hatte ich schon lange.“ Im April ist ihr Traum wahr geworden.

Fortsetzung mit Mats Möwe geplant

Und es kommt noch besser für alle Fans der Reihe und diejenigen, die es noch werden wollen: Eine Fortsetzung folgt. Auch den Namen des neuen Titels verrät Lauckner schon: „Mats Möwe und die Plastikplage“. Mit Hochdruck arbeitet das Team gerade am zweiten Teil der Reihe, in welchem Mats dem Plastikmüll-Problem und dessen Folgen für die Tierwelt nachgeht. „Ich finde den zweiten Teil sogar fast noch besser als den ersten“, gibt Lauckner zu. Dieser sei emotional noch greifbarer geschrieben, findet sie. „Ich habe mich von den Charakteren stärker mitgezogen gefühlt – und dadurch richtig mitgefiebert.“ Im Oktober soll das Buch im Handel zu kaufen sein.

„Mats Möwe auf großer Klimamission“ richtet sich vor allem an Kinder im Grundschulalter. Erhältlich ist das Buch für 16,90 Euro. ISBN: 978-3-7961-1091-7

75 Jahre geballte Geschichte Rostocks & 100 Jahre Brinckmansdorf

Cover-Foto für „100 Jahre Brinckmansdorf“ Quelle: Berthold Brinkmann

Rostock- und Geschichts-Fans dürften sich freuen: Zwei große Neuerscheinungen hat der Rostocker Verlag Redieck & Schade noch für den Herbst diesen Jahres geplant. „Es wird eine Rostock-Chronik geben, wie es sie sonst noch nie vorher gab – sowie ein Werk zum Anlass des 100-jährigen Jubiläums des Stadtteils Brinckmansdorf, blickt der Verleger Achim Schade voraus.

„Eine Rostocker Chronik“ lautet der bisherige Titel des Werkes, dem sich die drei Autoren Thomas Jambor, Wolfgang Hansen und Dr. Henning Schleiff verschrieben haben. In enger Zusammenarbeit mit den Stadtarchiven haben sie es sich zum Ziel gemacht, die Zeit vom 1. Mai 1945 bis zum 1. Mai 2020 mit markanten geschichtlichen Ereignissen genau zu dokumentieren. Über 600 Druckseiten sind das Ergebnis ihrer Arbeit.

Ein besonderer Fokus liegt hier auf der DDR- und der Nachwendezeit, so Schade. „Wir leben in einem schnelllebigen Zeitalter – da gerät vieles leichter in Vergessenheit“. Deshalb soll die Chronik viele Geschehnisse datieren, welche in der Erinnerung nicht verloren gehen dürfen. „Wir hoffen, dass wir mit der Chronik den Nerv vieler Rostocker treffen“, so Achim Schade.

Einwohner beleuchten Vergangenheit von Brinckmansdorf

Zum 100-jährigen Jubiläum des Ortsteils Rostock-Brinckmansdorf haben sich die Einwohner Joachim Lehmann und Berthold Brinkmann etwas Besonderes überlegt: ein Buch über die lange Historie. Sie widmen sich unter anderem Themen wie Industrie und Verkehr im Ort. „Das Buch spiegelt das Leben in Brinckmansdorf auf sehr vielfältige und facettenreiche Art wider“, meint Schade.

Von den Anfängen der Kleingartenanlagen Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Entwicklung des Bildungswesens – viele Bereiche werden aufgrund langer Recherche beleuchtet. Aber auch sehr persönliche Anekdoten und Erinnerungen der vor Ort lebenden Menschen sind darin zu finden.

„Das Corona-Ende“ von Matti Sund & Dorit Biel

Matti Sund und Dorit Biel „Das Corona Ende“ Quelle: Steffen Verlag

„Das Corona Ende“ erschien am 12. Mai und wurde vom Steffen Verlag aus dem mecklenburgischen Friedland gedruckt. Die beiden Rostocker Matti Sund und Dorit Biel haben das Buch unter selbstverordneter 14-tägiger Quarantäne verfasst. „Wir schreiben genau in der Zeit, die unsere Romanfiguren erleben. Wir fühlen und spüren, was sie durchmachen, erfahren müssen und wahrnehmen.“, so Biel im Interview mit dem Verlag.

Diese Figuren – im Zentrum der Corona-Geschichte – sind Stefanie und Sebastian. Als Mitarbeiterin in einem Labor in der Medizinforschung arbeitet Stefanie daran, ein Heilmittel gegen Covid-19 zu finden. Sebastian hingegen ist freiberuflicher Autor. Er steckte sich mit dem Virus an und hat jeden Tag mit den starken Symptomen zu kämpfen. Dazu begegnen die beiden Protagonisten den täglichen Herausforderungen zu Pandemie-Zeiten, welche wohl auch ihren Lesern bekannt sind. Wie zum Beispiel Hamsterkäufen und Kurzarbeit, aber auch dem Kampf gegen Unsicherheit und Verzweiflung. Ob Stefanie Sebastian retten kann und ob die Menschen die Corona-Krise überstehen, wird am Ende des Buches aufgelöst.

Umschlag des Buches schützt vor Viren und Bakterien

Wie auch ihre Macher wohnen auch die fiktiven Hauptfiguren in der Nähe von Rostock. Daneben dienen unter anderem Hiddensee, Stralsund, Ribnitz-Damgarten und Warnemünde als Handlungsorte. „Dieses Buch ist nicht nur sehr aktuell, sondern auch spannend geschrieben“, sagt Vertriebsleiter Karl-Heinz Hürter. Alle Geschehnisse, die bis dahin passiert waren und sind sowie die Entscheidungen der Regierung seien alle zeitgeschichtlich gut in dem Roman untergebracht. In erster Linie wollen Sund und Biel den Menschen mit ihrem Buch aber auch Mut machen.

Besonderes Feature: Der Umschlag des Buches schützt vor jeglichen Viren und Bakterien. Das funktioniert mit einem neuen, antimikrobiellen Lack, den das Universitätsklinikum Regensburg entwickelt hat. Mit dieser Beschichtung soll das Buch alle Keime abtöten.

Preis: 12,95 Euro. ISBN: 978-3-95799-097-6

Einzigartige Reisen durch geliebte Heimatorte

„heimatsuche. In 80 Tagen durch Mecklenburg-Vorpommern“ von Steffen Dobbert Quelle: HINSTORFF

Andrea Struck, Mitarbeiterin des Rostocker Traditionsverlages Hinstorff, empfiehlt „#heimatsuche. In 80 Tagen durch Mecklenburg-Vorpommern“ von Steffen Dobbert. Der Journalist und Autor hat sich für eine Reise durch seine alte Heimat von der Arbeit freistellen lassen und klapperte in seinem VW-Bus frühere Lebensorte ab. Darunter auch Grevesmühlen, Gadebusch, Schwerin und seinen Geburtsort Wismar. Mit acht Jahren erlebte er den Mauerfall als Bürger der ehemaligen DDR, mit etwa 20 Jahren verließ er das Küstenland – „um ein ausgezeichneter Journalist zu werden“.

Bei seiner Rückkehr macht er viele bekannte, wie auch völlig neue Erfahrungen – trifft auf Klischees, aber auch Fremdes. „Ein Reise quer durchs Land, welche ich jedem wärmstens ans Herz legen kann“, sagt Struck. Im Herbst wird die Erstauflage für 20 Euro im Handel erhältlich sein. ISBN: 978-3-3560-2284-1

Künstler entführen an unerhörte Orte in MV

Auch interessant für Kulturliebhaber: Das Buch „Unerhörte Orte. Reiseführer der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern“ von Christoph Forsthoff. Hier nehmen berühmte Musiker, wie Daniel Hope oder Iveta Apkalna, die regelmäßig bei dem Klassikfestival auftreten, die Leser mit an ihre Lieblingsorte in MV.

Sie erzählen, warum sie sich in das Land verliebt haben und wo man nach einem Konzertbesuch unbedingt mal vorbeischauen sollte. Cellist Daniel Müller-Schrott gibt preis, wo er gerne baden geht. Das Buch kam anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Festspiele zustande. Das Werk erschien am

Christoph Forsthoff „Unerhörte Orte. Reiseführer der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern“ Quelle: HINSTORFF

1. Juli. Kosten: 20 Euro. ISBN: 978-3-3560-2291-9

Von Anna-Katharina Fischer