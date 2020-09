Rostock/Grevesmühlen

Die Nachfrage bei Mecklenburger Wasserversorgern, wie stabil die Versorgung mit Trinkwasser in ihren Gebieten aktuell und in Zukunft sein wird, ergab übereinstimmend die beruhigende Nachricht, dass von Selmsdorf im Westen bis Tessin im Osten weder Wasserknappheit noch Qualitätsminderung zu befürchten sind. Beruhigend für die einheimische Bevölkerung und die Tourismusbranche gleichermaßen.

Trinkwasserversorgung in Mecklenburg Quelle: Benjamin Barz

Anzeige

Unterschiede bei der Bergung des Wassers

Unterschiede gibt es bei einzelnen Wasserversorgern hingegen in der Art der Bergung des Wassers. Während sich der für Bad Doberan und Umland zuständige Zweckverband aus Grundwasser in relativ flacher Lage bedienen muss und schon deshalb darauf bedacht ist, Nitrat vom Grundwasser fernzuhalten, schöpfen die Wasserwerker des Zweckverbandes Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg das flüssige Gut aus Bodenschichten, die 90 Meter und tiefer liegen. „Wir wurden in unserer Region von der letzten Eiszeit bevorzugt“, erklärt ZVG-Chef Eckhard Bomball den geologischen Hintergrund und ergänzt: „Deshalb verfügen wir über hervorragendes Grundwasser, das unseren leistungsstarken Wasserwerken zur Verfügung steht und über ein modernes Verbundsystem von über 750 Kilometern Leitung zu den Abnehmern gelangt. Die Qualitätsfrage steht aufgrund unserer guten Situation noch nicht so im Fokus und um die Menge müssen wir uns erstmal auch keine Sorgen machen. Trotzdem hoffen wir im Interesse der Grundwasserbildung auf ein regenreicheres Folgejahr. Auch sind wir ebenso wie unsere Kollegen darauf bedacht, dass der Boden nicht unnötig belastet wird und reden darüber mit den Landwirten. 100 Jahre später würde sich das sonst auch hier auswirken.“

Weitere OZ+ Artikel

Zur Galerie Die mecklenburgischen Wasserversorger Zweckverband Grevesmühlen, Zweckverband Kühlung und Nordwasser GmbH sichern für ihre Regionen eine stabile Versorgung mit Wasser zu.

Die Warnow versorgt Rostock mit Wasser

Im Verbandsgebiet des Warnow-Wasser- und Abwasserverbandes (WWAV) sichern insgesamt elf Wasserwerke den Trinkwasserbedarf für rund 270 000 Einwohner. Das Wasserwerk Rostock, das rund 90 Prozent des Bedarfes der Hansestadt und des Umlandes abdeckt, nutzt ausschließlich das Oberflächenwasser der Warnow. Die Aufbereitung zu Trinkwasser erfolgt mit einer komplexen und aufwendigen Technik. Im Auftrag des WWAV wird die Versorgung von der Nordwasser GmbH sichergestellt. Dr. Bettina Kalnins, Pressesprecherin des Unternehmens, berichtet, dass der Wasserbedarf in Rostock in den heißen Augustwochen um 40 Prozent anstieg. Am 10. August wurde mit 46 700 Kubikmeter der Höchstwert im Wasserverbrauch gemessen. Dennoch gebe es keine Ressourcenprobleme, so Dr. Kalnins und ergänzt: „Auch in einem besonders trockenen Jahr besteht auf absehbare Zeit kein Grund zur Sorge, da die Warnow ein ausreichendes Wasserdargebot bereithält.“

Von Rolf Barkhorn