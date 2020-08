Bad Doberan

Als am Ende des 19. Jahrhunderts die Küstenorte der Ostsee von Sommerfrischlern entdeckt worden waren, reiste der größte Teil der Gäste mit dem Zug bis Doberan, Kröpelin, Neubukow oder Wismar an, um von hier aus mit Pferdekutschen auf neu erbauten Chausseen oder Landwegen in die Seebäder zu gelangen.

Sehr weitsichtig denkend, regten Mitglieder des Kröpeliner „Gemeinnützigen Vereins“ bereits 1898 an, in der Badesaison zwischen Bützow, Kröpelin, Brunshaupten und Arendsee eine Autobuslinie einzurichten. Diese Idee wurde 1906 von interessierten Bürgern der genannten Orte umgesetzt. Sie gründeten die „Mecklenburgische Kraftwagengesellschaft GmbH“.

Offiziell begann der volle Betrieb auf dieser Strecke am 3. Juni 1906 mit vier Bussen, die jeweils über 21 Sitzplätze, vier Stehplätze und einen Gepäckraum verfügten. Busfahrer und Schaffner trugen schmucke Dienstuniformen. Diese neue Busverbindung wurde von den Reisenden so gut angenommen, dass die Kapazität auch bei einer täglich sechsmaligen Verbindung zwischen Kröpelin und Arendsee nicht ausreichte, und die Gesellschaft überlegte, ob ein fünfter Bus angeschafft werden müsse.

1910 Trasse der Schmalspurbahn verlängert

Die Großherzoglich Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn beförderte seit 1886 vorrangig Badegäste zwischen Bad Doberan und Heiligendamm. Die Verlängerung der Schmalspurbahn im Jahr 1910 nach Brunshaupten und Arendsee (seit 1938 Kühlungsborn) gestaltete den Besuch der beiden letztgenannten Seebäder wesentlich einfacher und bequemer.

Nach Alt Gaarz (heute Rerik) gelangten die Sommergäste zunächst mit Pferdekutschen und später mit einem Bus der Deutschen Reichspost, der zwischen Kröpelin und Alt Gaarz mehrmals täglich verkehrte. Solche Kraftpostlinien, die Postsachen und Personen gleichermaßen beförderten, wurden in ländlichen Gebieten eingerichtet, um die Anbindung an größere Verkehrsknotenpunkte herzustellen.

Anreise um 1910 Quelle: Heimatmuseum Rerik

Im Prospekt Alt Gaarz 1930 findet sich zur Freude seiner Sommergäste sogar die Passage: „Nach Abmachung der Bahn und Post ist es in diesem Jahr möglich, die Fahrkarten direkt von der Abgangsstation bis nach Alt Gaarz zu lösen, auch für die Rückreise.“ Welcher Service!

Und so verkehrten ab 1934 in der Badesaison regelmäßig Autobusse zwischen Alt Gaarz, Arendsee und Brunshaupten hin und zurück; für 1 RM. Außerdem bestand noch zusätzlich eine Dampferverbindung zwischen Wismar und Alt Gaarz viermal in der Woche (Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonnabend).

Post gab’s dreimal täglich

Am 1. Juni 1886 konnte eine weitere Neuerung begrüßt werden: Die Reichspost eröffnete in Brunshaupten eine eigene Agentur, die einen Monat später sogar mit einem Fernsprecher ausgerüstet wurde. Die soeben eingerichtete Zweigstelle war bis 1901 auch für die Postzustellung in der Nachbargemeinde Arendsee und für den Ortsteil Fulgen zuständig. Am 1. Juni 1901 erhielt Brunshaupten ein komplett neues Postamt, zu dessen Service die täglich dreimalige Postzustellung gehörte.

1914 wurde in Arendsee ebenfalls ein Postamt in Dienst gestellt, wo insgesamt somit in beiden Ämtern während der Badesaison über 14 Mitarbeiter angestellt waren. Der Mecklenburgische Staatskalender weist für das Jahr 1887 eine Poststation in Alt Gaarz aus.

Postkollegium um 1910, Brunshaupten Quelle: Sammlung Bodo Michels

Auch für mehr Ordnung und Sicherheit wurde gesorgt, indem auf Kosten der beiden Badeverwaltungen Brunshaupten und Arendsee zunächst ein Wachtmeister der Gendarmerie aus Bützow für die Badesaison 1903 stationiert wurde. Am 1. April 1906 berichtete der „Ostsee-Bote“ von der Einrichtung einer Gendarmerie-Station in Brunshaupten mit der Besetzung eines sogenannten Fußgendarmen, dem die nachfolgenden Ortschaften zugeteilt wurden: Brunshaupten, Arendsee, Bastorf, Klein Bollhagen, Diedrichshagen, Fulgen, Alt Gaarz, Neu Gaarz, Garvsmühlen, Horst Kägsdorf, Mechelsdorf, Hohen Niendorf, Wendelstorf, Wichmannsdorf, Wittenbeck, Klein Wustrow, Neu Wustrow (beide Halbinsel Wustrow).

Hausdiener holten die Gäste ab

Viele Jahrzehnte gehörten in den Seebädern adrett gekleidete Hausdiener oder Hausmeister der Hotels und Pensionen zum Alltagsbild. Sie holten ihre Sommergäste mit deren Gepäck von den Bahnhöfen oder Busstationen ab.. Mit ihrer Dienstmütze, gekennzeichnet mit dem Namen der Herberge, erwarteten sie die anreisenden Gäste oder brachten sie nach beendetem Aufenthalt wieder zur Bus- oder Eisenbahnstation. Ein kleiner, zweirädriger Karren diente ihnen für den Gepäcktransport.

Wenn sich Gäste nach spontaner Anreise noch nicht für eine Unterkunft entschieden hatten, bemühten sie sich mit wohlgesetzten Worten, die Anreisenden von den Vorzügen ihres Hauses, Preis und Leistung betreffend, zu überzeugen. Sie kannten sich alle, machten ihren Klönsnack miteinander und galten doch als Konkurrenten, wenn es um die Quartiersuche ging.

Dienstmänner 1926 Quelle: Sammlung Wolfgang Baade

Der Service dieser Dienstmänner bestand bis in die 1950er Jahre und endete erst, als die staatlich gewollte „Monopolstellung“ des FDGB-Feriendienstes diese Aufgabe übernahm. Kurios war die Tatsache, dass ausnahmslos alle Dienstmänner in Arendsee mit dem Namen „Friedrich“ angesprochen wurden.

Die Zahl der Beschäftigten in einem Hotel oder in einer Pension richtete sich nach der Größe des Hauses. Vielfach handelte es sich um Familienbetriebe, in denen sich auch noch ältere Angehörige nützlich machten. Unterschieden wurde zwischen dem Personal für Küche, Restaurant und Zimmerservice, das jeweils an der speziellen Dienstkleidung zu erkennen war.

Aufsichtspersonen in den Lesehallen

Zu den Angestellten der Seebäder in der Badesaison gehörten außerdem Bademeister, Schwimmmeister, Kontrolleure für die Konzertgärten und Aufsichtspersonen in den Lesehallen am Strand. Ihnen oblag die Einhaltung der Ortssatzung sowie der Strandpolizeiordnung im Auftrag der Gemeindeverwaltungen Althagen, Wustrow, Müritz, Graal, Nienhagen, Heiligendamm, Brunshaupten und Arendsee.

Nach der Strandungsordnung des Deutschen Reiches vom 17. Mai 1874 galt es, Strandämter in den Land- und Stadtkreisen an Mecklenburgs Küste einzurichten und die Küstenabschnitte mit sogenannten Strandvögten zu besetzen. Ihre Tätigkeit war eher ehrenamtlich, praktisch ein Wächterposten gegen ein kleines Entgelt.

Bei Schiffsstrandungen und Anschwemmen von fremdem Gut besaßen sie die Polizeigewalt. Wenn sie sich an der Küste auf Kontrollgang befanden, trugen sie ihre Dienstmütze mit der Aufschrift „Strandvogt“ und konnten sich jederzeit mit einem Dokument der Behörde ausweisen.

Strandkörbe nach Ermessen aufgestellt

Die Gemeindevorstände der Seebäder bestimmten nach freiem Ermessen das Aufstellen von Strandkörben. Sie ließen sich bei ihren Entscheidungen von folgenden Gesichtspunkten leiten: die zu erwartende Nachfrage, die strandpolizeilichen Bestimmungen, die Sicherung des Erholungseffekts für die Gäste und die Existenzbedingungen der etablierten Strandkorbvermieter.

Strandkorbvermieter Wolf in Alt Gaarz Quelle: Heimatmuseum Rerik

Letztere wehrten sich verständlicherweise gegen immer neue Zulassungen von weiteren Vermietern und schlossen sich deshalb z. B. in Brunshaupten und Arendsee zu Vereinigungen zusammen, um Jahresverträge mit den Gemeindeverwaltungen abzuschließen und mit ihnen die Gebühren pro Korb für einen Tag oder einen bestimmten Zeitraum festzulegen.

In Alt Gaarz entschied sich die Gemeindeversammlung für einheimische Gewerbetreibende. Die Strandkorbwärter trugen ebenfalls eine Dienstmütze mit der Aufschrift „Strandkörbe“ oder „Strandkorbwärter“ und waren dadurch als Respekts- und Ansprechperson leicht zu erkennen.

Von Jürgen Jahncke