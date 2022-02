Mecklenburg-Vorpommerns modernste Leitstelle wächst in Rostock: So soll sie aussehen

Rostock

Mehr als 31 Millionen Euro: So viel soll Mecklenburg-Vorpommerns modernste Leitstelle kosten. Entstehen wird sie in der Rostocker Südstadt – gleich hinter der bisherigen Hauptfeuerwache der Hansestadt. Sie ist die erste von insgesamt drei Neubauten, die in den kommenden Jahren in der Erich-Schlesinger-Straße 24 wächst.

Was die neue Leitstelle so besonders macht? Geballte Expertise an einem Standort. Nicht nur, dass hier zukünftig täglich rund um die Uhr die Einsätze im gesamten Stadtgebiet koordiniert werden. Am Standort werden außerdem die Stabsräume für den Führungs- und Verwaltungsstab angeordnet, damit bei besonderen Schadenslagen die Gefahrenabwehr ohne Informations- und Zeitverlust erfolgen kann.

Größer, moderner, bessere Ausstattung

Weiter beherbergt das Gebäude künftig unter anderem eine Atemschutzwerkstatt und das Katastrophenschutzlager, indem sämtliche Geräte und Materialien zur Bewältigung von Großschadensereignissen verwahrt werden. „Das spart im Ernstfall enorm viel Zeit“, erklärt Ralf Gesk, stellvertretender Leiter des Brandschutz- und Rettungsamtes anlässlich der symbolischen Grundsteinlegung. Mit dieser Maßnahme würden die Bedingungen für die Einsatzbearbeitung und -führung der Berufsfeuerwehr wesentlich verbessert.

Ralf Gesk vom Brandschutz- und Rettungsamt (l.) und Uwe Hintze, Projektleiter beim KOE, legen gemeinsam den Grundstein im Beisein von KOE-Chefin Sigrid Hecht (h. l.) und Ortsbeiratsvorsitzender Kristin Schröder. Quelle: Ove Arscholl

Der Neubau der Integrierten Leitstelle ist jedoch längst nicht das einzige Projekt, welches auf dem Grundstück umgesetzt wird. Im Zuge der Erweiterung der Feuer- und Rettungswache 1 werden die innerstädtische Rettungswache 18 aus der Augustenstraße sowie die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte und der Katastrophenschutzeinheit des Sanitäts- und Betreuungszuges aus der Fahnenstraße verlegt.

Kommt es in der Hansestadt also zu schweren Unglücksfällen, wie einer Massenkarambolagen auf der Autobahn oder einer heftigen Überschwemmungen im Zuge einer Naturkatastrophe, rücken die Einsatzkräfte zukünftig gemeinsam aus der Südstadt aus, um Leben zu retten.

Fünf Bauabschnitte geplant

In der Erich-Schlesinger-Straße entsteht ein Komplex, in dem ebenfalls Räume für die Feuerwache der Berufsfeuerwehr, die Verwaltung des Brandschutz- und Rettungsamtes, eine gemeinsame Rettungswache der Berufsfeuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes, jeweils ein Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr und die Katastrophenschutzeinheit sowie zentrale Werkstatt- und Lagerbereiche berücksichtigt werden. Zusätzlich werde auch eine Fahrzeugdesinfektionsgarage Platz auf dem Gelände finden. Gerade in Zeiten von Corona sei dies wichtiger denn je. Denn nach jedem einzelnen Transport müssen die Rettungswagen gründlich desinfiziert werden. Rund 30 Minuten dauert dieser Prozess.

So soll Mecklenburg-Vorpommerns modernste Leitstelle zukünftig aussehen. Quelle: PLANUNGSGRUPPE

Insgesamt umfasst das Gesamtvorhaben fünf Bauabschnitte. „Die Verwirklichung dieses Vorhabens ist ein echter Meilenstein für unsere Berufsfeuerwehr“, sagt der für die Feuerwehren zuständige Senator Chris von Wrycz-Rekowski (SPD).

Neubau dringend erforderlich

Und nicht nur das. Die Maßnahme sei dringend notwendig, wie Gesk betont. „Insbesondere dann, wenn wir unsere Schutzziele erreichen wollen. Unsere Feuer- und Rettungswache 1 ist an einigen Stellen bereits museumsreif“, sagt er. Schließlich blicke sie auf eine fast 40-jährige Geschichte zurück.

Sie wurde 1983 als reine Feuerwache „Kommando Feuerwehr“ und als Sitz der übergeordneten Dienststelle „Volkspolizeikreisamt – Abteilung Feuerwehr“ und der „Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei – Abteilung Feuerwehr“ in Betrieb genommen. Nach der Wiedervereinigung wurde Anfang des Jahres 1991 das Brandschutz- und Rettungsamt Rostock gebildet. In diesem Zusammenhang wurden Teile der Feuerwache als Rettungswache umgenutzt.

Die Inbetriebnahme der neuen Integrierten Leitstelle soll voraussichtlich 2024 erfolgen. „Wir haben mit einer Nutzungszeit von hundert Jahren kalkuliert“, sagt Sigrid Hecht, Chefin des Eigenbetriebs „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ (KOW), welcher das Projekt im Auftrag der Stadt umsetzt.

Von Susanne Gidzinski