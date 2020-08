Rostock/Wismar/Grevesmühlen/Bad Doberan

Lena-Marie Westphal füllt Kaffee in einen Einweg-Becher. „Aktuell dürfen wir unsere recup-Becher nicht nutzen und mitgebrachte Mehrwegbecher nicht auffüllen“, sagt die Verkäuferin bei den Mecklenburger Backstuben. „Viele Kunden fragen nach und finden das schade, da sie sehr umweltbewusst sind.“ Auch bei den Brötchen mussten sich viele daran gewöhnen, nicht mehr ihre mitgebrachten Beutel befüllen zu lassen. „Das geht im Moment alles nicht“, so Westphal.

Die Corona-Pandemie hat auch Einfluss auf Mehrweg in Mecklenburg-Vorpommern. Aus Sicherheits- und Hygienegründen wird derzeit alles in Einweg-Verpackungen herausgegeben. „Das können wir leider gerade nicht ändern“, sagt Geschäftsführerin Christina Kohn. „Unsere Mehrwegbecher wurden von den Kunden sehr gut angenommen, unser recup-System war auf einem guten Weg. Aber das ist eine zusätzliche Ansteckungsmöglichkeit und daher haben wir das erst einmal herausgenommen.“

Mehr Außer-Haus-Verkauf

Das bestätigt auch Gerd Hofrichter, Sprecher der Bäckerei-Kette Junge, die unter anderem Filialen in Rostock, Wismar und Bad Doberan betreibt. „Gerade in der Anfangszeit, als kein Verzehr im Haus möglich war, ist der Außer-Haus-Verkauf angestiegen“, sagt er. „Und Brötchen gibt man nun einmal in Brötchentüten heraus.“ Aus Hygienegründen ist es auch bei „Junge“ nach wie vor nicht möglich, den Kaffee in mitgebrachten Mehrwegbechern abfüllen zu lassen. „Es gibt einen Hygieneplan, an den wir uns zu halten haben“, sagt Hofrichter. „Natürlich gibt es den einen oder anderen Kunden, der sich darüber beschwert. Aber die Gesundheit der Menschen geht vor.“ Das Unternehmen habe jedoch die Pandemie zum Anlass genommen, auf recycelbare Becher für den Kaffee zum Mitnehmen umzustellen. „Das hatten wir schon länger vor, aber jetzt umgesetzt.“

Weitere OZ+ Artikel

Auch der Rostocker Großmarkt, der die Wochenmärkte der Hansestadt betreibt, bittet Kunden, derzeit auf mitgebrachte Behälter zu verzichten. An den Ständen werden Produkte unter anderem in Plastik-Behälter umgefüllt.

Mehr Müll durch „Take Away“

Allgemein habe sich das Müllaufkommen in der Gastronomie in den letzten Wochen verstärkt, wie Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ( DEHOGA) in MV, bestätigt. „Wir produzieren derzeit aufgrund der Bestimmungen mehr Müll. Beim Buffet etwa soll alles möglichst portioniert und einzeln abgepackt angeboten werden“, nennt er ein Beispiel. „Hinzu kommen Einweghandschuhe und Masken, die wir ja vorher gar nicht so stark genutzt haben.“

Auch Außer-Haus-Essen würde viel Abfall produzieren – Essen wird unter anderem in Styropor-Behältern transportiert. „Viele Restaurants haben die Schließzeit mit einem Lieferservice überbrückt und das beibehalten“, sagt er. „Insofern kommt da natürlich noch einmal mehr Abfall durch Take-Away-Verpackungen hinzu.“ Auch wenn die Gastronomie wieder gut angenommen werde, setzen immer noch viele Kunden auf Lieferdienste. „Diese Alternative haben viele für sich entdeckt während Corona.“ Dennoch geht Schwarz aufgrund der Schließzeit der Restaurants insgesamt aber von einer Umweltbilanz aus, die nicht schlechter als in den Vorjahren ist.

Stadtentsorgung: Situation hat sich normalisiert

Nachdem die Entsorgungsunternehmen zu Beginn des Lockdowns einen Anstieg des Hausmüllaufkommens verzeichneten, normalisiert sich die Situation derzeit wieder. „Während des Lockdowns hat man gemerkt, dass die Leute zu Hause sind“, sagt Steffen Böhme von der Rostocker Stadtentsorgung. „Einige Grundstückseigentümer – Wohnungsgesellschaften zum Beispiel – haben darauf reagiert und die Tonnen zweimal statt einmal wöchentlich leeren lassen.“

Momentan sei aber wieder ein normales Niveau erreicht worden. „Jetzt im Sommer haben wir – wie jedes Jahr – mehr zu tun“, sagt Böhme. „Bei schönem Wetter haben wir auf Außenflächen wie etwa dem Stadthafen Steigerungsraten. Das Problem ist, dass die Leute ihren Müll einfach liegenlassen, obwohl es Abfallbehälter gibt.“

Über die Auswirkungen der Pandemie auf das Müllaufkommen im Landkreis Nordwestmecklenburg können derzeit noch keine Rückschlüsse gezogen werden. „Es gab in den vergangenen Jahren einen leichten Anstieg der Mengen, der mit der steigenden Einwohnerzahl zu erklären war“, erläutert Sprecher Christoph Wohlleben. „Die monatlichen Restabfallmengen schwanken jahresübergreifend immer in den einzelnen Monaten.“

Von Katharina Ahlers