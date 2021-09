Kobrow bei Laage

In Frankreich oder Italien würden die Einheimischen angesichts der naturbelassenen Fassadenstruktur jubilieren. Hier vor Ort muss man sich erst an den Anblick gewöhnen, bevor es klick macht – falls man ein Liebhaber antiker Dinge ist. So wie Philipp Kaszay, der sich vor zehn Jahren in das Gutshaus in Kobrow verliebte und sich – anders als geplant – allein ans Werk macht.

Es gibt Menschen, die mühen sich ab, Dinge im sogenannten Shabby-Chic-Look zu gestalten, also „schäbig schick“. Das ist in. Perfekt unperfekt – das trifft auch auf das Gutshaus Kobrow bei Laage zu. Vor allem die Außenfassade zeigt sich verwittert, aber in einer dermaßen strukturiert anmutenden Unstrukturiertheit, dass es wie ein gewolltes Kunstwerk wirkt – ein Rustico nach Mecklenburger Art.

„Fertig werden ist nicht das Ziel“

„Fertig werden ist nicht das Ziel“, gibt der gebürtige Baden-Württemberger Philipp Kaszay zu bedenken, der das mächtige Gemäuer vor zehn Jahren im Herbst erwarb, zu einem Zeitpunkt, der für manche nicht unwahrscheinlicher hätte sein können. Seine Frau starb ein paar Monate zuvor bei der Geburt des zweiten Kindes, das dabei schwerstbehindert zur Welt kam. Von einem Moment auf den anderen war alles anders als geplant. „Meine Frau und ich, wir hatten immer davon geträumt nach Mecklenburg-Vorpommern in ein Gutshaus zu ziehen.“ Und das macht Philipp Kaszay trotzdem.

„Entweder ich schmeiß mich vor den Zug oder mach’ was Verrücktes“

„Dieser Moment, wenn das ganze Leben zusammenbricht. Entweder ich schmeiß mich gleich vor den Zug oder ich mach’ was Verrücktes“, sagt der 44-Jährige. Weg von der Familie, allein aufs Mecklenburger Land. Ohne regelmäßigen Job lebt er sparsam von der Witwer-Rente. Sein zweitgeborener Sohn stirbt fünf Jahre später. Philipp Kaszay geht es gut mit seiner Entscheidung, in einem unfertigen Gutshaus auf dem Mecklenburger Land zu leben, auch wenn er manchmal an dem großen Kasten, „in den acht Einfamilienhäuser passen“, verzweifelt.

„Man muss auch wegschauen können“

Das Pappdach hätte eine nächste Investition nötig, aber der Besitzer hat über die Jahre gelernt: „Man muss auch wegschauen können.“ Ein Eimer unter dem Dach ist manchmal eben auch eine Lösung. „Nur wenn der Wind dazukommt, dann muss man den Eimer verschieben.“ Pragmatismus, der Frieden im Kopf bringt und Genugtuung mit dem Lauf der Dinge. „Früher wurden die Gutshäuser und Schlösser auch nie fertig. Da wurde hier was angebaut, dort was renoviert.“ Ein Dilemma für Perfektionisten, ein Glück für Philipp Kaszay.

„Ich habe es mir freiwillig selbst ausgesucht“

„Ich habe es mir freiwillig selbst ausgesucht. Das Haus ist ein Leben. Es ist Leben, Arbeiten und Hobby. Der Weg ist das Ziel. Es wird gemacht, wie es gerade geht und manchmal geht es eben nicht“, erklärt Kaszay, der meistens allein in seinem Besitz werkelt. Auch den Spagat zwischen Gutshaussanierung und Vatersein hat er hinbekommen. Wenn seine Tochter zu Hause ist, nimmt er sich Zeit für sie. „Das Haus treibt mich voran, aber man muss auch mal frei haben.“

Urlaub im Gutshaus mit rustikalem Charme

Angesichts der unverhohlenen Frohnatur Kaszays und dem Berg Arbeit aus unfertigen Wänden, Böden und Decken, drängt sich die Frage auf, ob er denn nie daran gedacht hat, den Hammer hinzuschmeißen? „Spätestens jedes Jahr im Februar, wenn alles trist und grau ist, würde ich am liebsten alles verkaufen, ach was – verschenken“, gesteht Philipp Kaszay mit einem glucksenden Lachen. Aber heute scheint die Sonne und da zählt nur, dass er es inzwischen geschafft hat, vier Ferienwohnungen auszubauen und einzurichten, die alle gerade belegt sind. „Es ist schön, zu wissen, dass es Urlauber gibt, die diesen rustikalen Charme mögen.“

