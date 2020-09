Rostock

Teterow ist vor allem bekannt für Motorradrennen auf dem Bergring und seinen Schlachthof, der vor einem Jahr die Tötung von Schweinen einstellte. Noch etwas? Ach ja, vor 30 Jahren eröffnete in der Stadt die erste Aldi-Filiale auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Was nicht jeder weiß: In der Medizintechnik spielt die 8000-Einwohner-Stadt in der Champions League mit. Das Unternehmen Miltenyi, das 2001 nach Teterow kam, überflügelt von der Mecklenburger Kleinstadt aus globale Pharmariesen wie Novartis und Gilead.

Miltenyi legte in letzter Zeit Wachstumsraten vor, die selbst chinesische Wirtschaftsfunktionäre in ihrer besten Blütezeit beeindruckt hätten. In seinem Kerngeschäft, spezielle Verfahren der Zelltherapie, ist das Unternehmen nach eigenen Angaben mit einem Anteil von 70 Prozent Weltmarktführer. Jährlich steigt der Umsatz zweistellig, 2019 um zwölf Prozent. Neue Standorte werden eröffnet, bereits bestehende vergrößert. Davon profitiert auch Teterow, der nach Bergisch-Gladbach zweitgrößten Produktionsstätte des 1989 gegründeten Unternehmens.

Turbinen im Tiefgeschoss

Erst vor ein paar Tagen feierten Angestellte und das Management um Firmengründer Stefan Miltenyi Richtfest für einen neues, 6000 Quadratmeter großes, High-Tech-Lager in Teterow. Zwei Turbinen im fußballfeldgroßen Kellergeschoss erzeugen eigenen Strom und Wärme unter einer mächtigen, 50 Zentimeter dicken Betonplatte. Darüber werden auf zwei Etagen die Produkte des Unternehmens für den weltweiten Versand vorbereitet.

Erfolg mit Krebstherapie

Auslöser des Höhenflugs ist ein neues Verfahren für die Zelltherapie bei Krebspatienten, das Miltenyi entwickelt hat. Bei dieser Therapieform töten genetisch veränderte T-Zellen der Immunabwehr Krebszellen ab. Mit Hilfe der Miltenyi-Technik lassen sich diese Zellen automatisch herstellen. „Das ist auch direkt in der Klinik beim Patienten möglich“, sagt Firmensprecher Holger Bülow. Hier sei man der Konkurrenz ein paar Schritte voraus. Zurzeit wird das Verfahren im Kampf gegen Leukämie eingesetzt. Miltenyi geht davon aus, das bald weitere Krebsarten folgen werden.

Hardware aus Teterow

Der Automat, der die für jeden Patienten individuell veränderten Krebskillerzellen herstellt, heißt Prodigy. Er ist etwa so groß wie ein Bürodrucker, kostet rund eine Viertelmillion Euro und wird in Teterow produziert – ebenso das Ausgangsmaterial für die Killerzellen, die sogenannten Vektoren. Der Prodigy-Automat wird sowohl in kleineren Krankenhäuser als auch in großen Forschungseinrichtungen eingesetzt, die kleine Maschinenparks mit einem Dutzend oder mehr Geräten betreiben. Der mit Abstand größte Absatzmarkt vor Europa sind die USA. In der Nähe von Washington D. C. und in Kalifornien betreibt Miltenyi zwei seiner insgesamt 28 Dependancen. Mehr als 3000 Beschäftigte zählte das Unternehmen nach eigenen Angaben weltweit, 460 davon arbeiten in Teterow, mindestens 500 sollen es in absehbarer Zeit werden.

Ein Problem ist die schlechte Anbindung des Mecklenburger Betriebs. „Viele Mitarbeiter kommen aus Rostock“, sagt Sprecher Bülow. Mangels Alternative sind die Beschäftigten aufs Auto angewiesen. Das soll sich nun ändern. Die S-Bahn nach Rostock, die bisher nur in Laage hält, könnte eines Tages bis Teterow durchfahren. Wie realistisch das ist, soll eine Studie für 31 000 Euro zeigen, die von Miltenyi bezahlt und vom Landkreis Rostock, Laage, Teterow und der Nahverkehrsgesellschaft Rebus unterstützt wird.

1000 Flüge von und nach Teterow jährlich

Auch die Fernanbindungen sind noch ausbaufähig. „An manchen Tagen fliegen sieben, acht Mitarbeiter zwischen Bergisch-Gladbach und Teterow hin- und her“, sagt Sprecher Bülow. Rund 1000 Flüge zwischen beiden Firmensitzen kamen 2019 insgesamt zusammen. Bis vor zwei Jahren ging das noch recht bequem von Rostock-Laage nach Köln-Bonn und zurück, doch die Fluggesellschaft stellte die Direktverbindung ein. Nun müssen die Forscher und Manager über Berlin-Tegel fliegen – was die Anfahrtszeit um knapp zwei Autobahn-Stunden verlängert. Keine idealen Voraussetzungen für einen Weltmarktspieler.

Miltenyi begann in Teterow auf dem Fundament einer bitteren Enttäuschung: Die Rheinlander übernahmen vor 18 Jahren die Gebäude, aber auch Verfahren und Produkte der Plasmaselect AG. Die Aktiengesellschaft hatte zwei Jahre zuvor mit der Heilung von Diabetes-Folgeerkrankungen ihren Anlegern Traumgewinne versprochen, die nie eintraten. Es war die Zeit der Aktienblase und des Neuen Markts. Auch viele Teterower kauften die Papiere des ersten börsennotierten Unternehmens aus MV – und verloren beim folgenden Absturz ihr Geld. Bei Miltenyi ist das ausgeschlossen: Die Geschäfte laufen bestens, Aktien gibt es nicht.

Von Gerald Kleine Wördemann