Mecklenburgerin an Brustkrebs erkrankt: „Ich bin so froh, zur Früherkennung gegangen zu sein!“

Täglich frische Luft, intensive körperliche Arbeit und die Liebe zu den Pflanzen – Elisabeth Schmitz fühlte sich fit wie immer. Seit 40 Jahren bereitet der Gärtnerin aus Sukow-Levitzow ( Landkreis Rostock) ihr Beruf Freude. Dass ihr Leben von einer auf die andere Sekunde auf den Kopf gestellt wird, hätte sich die 63-Jährige nicht einmal träumen lassen. „Die Diagnose Brustkrebs war schon ein Schock“, sagt die Mecklenburgerin.

Schicksal trifft bundesweit rund 70 000 Frauen

Sie teilt das Schicksal von bundesweit jährlich rund 70 000 Frauen, die an einem solchen Tumor erkranken. Zwölf Prozent aller weiblichen Personen erkranken im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Im Nordosten werden pro Jahr mehr als 1000 dieser Krebsfälle registriert. Allein 2015 starben in MV 324 Patientinnen an den Folgen.

Im Oktober hatten die Ärzte des KMG-Klinikums Güstrow bei einer Mammografie eine Auffälligkeit bei Elisabeth Schmitz entdeckt. Es folgten unter anderem Ultraschalluntersuchungen. Und der Verdacht bestätigte sich. In der vergangenen Woche nun erfolgte die Operation an der Universitäts-Frauenklinik am Klinikum Südstadt Rostock. Die Spezialisten entfernten einen acht Millimeter großen Tumor.

Seit 50. Lebensjahr regelmäßig zum Check

Die Mutter dreier Kinder hat den etwa einstündigen Eingriff gut überstanden. Schon einen Tag später kann sie kleinere Spaziergänge unternehmen. „Ich bin so froh, zur Früherkennung gegangen zu sein“, betont sie. Seit dem 50. Lebensjahr hatte sie keinen der alle zwei Jahre anstehenden Mammografie-Termine versäumt. Es gab nie Auffälligkeiten. Ein bisschen wiege man sich da auch in Sicherheit, räumt sie ein.

„Zum Glück war der Tumor noch so klein und die Mediziner mussten die Brust nicht abnehmen.“ Nun hofft die Patientin auf vollständige Heilung.

Info-Veranstaltung der Krebsgesellschaft MV am Montag In MV gibt es jedes Jahr 11 000 Krebs-Neuerkrankungen. „Im Nordosten erkranken im Vergleich zu anderen Bundesländern vor allem mehr Patienten an Lungen- und Darmkrebs“, verdeutlicht Prof. Dr. Ernst Klar, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Krebsgesellschaft MV. Gründe seien Übergewicht, Bewegungsmangel, das Rauchen und der übermäßige Genuss von Alkohol. Zudem sei zu beobachten, dass die Erkrankungen oft weit fortgeschritten sind, da die Betroffenen oft zu spät Hilfe suchen, so der Experte. Die Krebsgesellschaft MVist ein gemeinnütziger Verein und arbeitet mit 15 Partnergesellschaften der Länder unter dem Dach der Deutschen Krebsgesellschaft. Das Ziel ist, eine hohe Qualität der onkologischen Versorgung von Krebspatienten abzusichern. Im Nordosten existieren vier Onkologische Zentren, die nach den Qualitätsvorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert sind: an den Universitätsmedizinen Rostock und Greifswald, den Helios Kliniken Schwerin sowie dem Klinikum Südstadt Rostock. Am Montag, dem 23. November 2020,führt die Krebsgesellschaft MV in der Zeit von 16.30 bis 18.30 Uhr eine landesweite Krebsinformationsveranstaltung durch. Das Thema lautet: „Prävention: Was kann ich für mich tun?“ Experten halten Vorträge zu den Schwerpunkten Darm-, Prostata-, Brust- und Gebärmutterhalskrebs. Aufgrund der Corona-Beschränkungen können alle interessierten Bürger online oder per Telefon teilnehmen: Einwahldaten unter www.krebsgesellschaft-mv.deoder unter der telefonischen Rufnummer: 03 81 / 128 35 992!

Frühe Diagnose erhöht Heilungschancen

Der Direktor der Uni-Frauenklinik, Prof. Dr. Bernd Gerber, ist sehr zuversichtlich: „Je früher ein Tumor in der Brust erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Dank der Mammografie können bereits viele kleine Krebsgeschwülste entdeckt werden. „Sind die Tumoren kleiner als zwei Zentimeter, können wir mittlerweile in 85 Prozent der Fälle brusterhaltend operieren“, betont der erfahrene Klinik-Chef.

Oberärztin Dr. Angrit Stachs (l.) und Klinikchef Prof. Dr. Bernd Gerber betrachten auf einem PC-Monitor den Tumor einer Brustkrebspatientin. Quelle: Joachim Kloock

Im zertifizierten Brustkrebszentrum der Rostocker Frauenklinik werden jährlich insgesamt rund 800 Brustoperationen vorgenommen. Dazu gehören unter anderem auch Rekonstruktionen der Brust und kosmetische Behandlungen. Etwa 550 Eingriffe erfolgen in Verbindung mit Tumorerkrankungen.

Echte Alternativen zur Röntgenuntersuchung der Brust existieren derzeit nicht, verdeutlicht Prof. Gerber. Während bundesweit 49 Prozent der Frauen an dieser Vorsorgeuntersuchung teilnehmen, sind es in den neuen Bundesländern rund 54 Prozent, so der Mediziner.

Mediziner: Übergewicht erhöht Krebsrisiko

Der Klinik-Chef verweist hinsichtlich der Krebsprävention mit Nachdruck auf die besondere Bedeutung einer gesunden Ernährung und einer gesunden Lebensweise: „Gerade nach den Wechseljahren spielt Übergewicht für die Entwicklung des Brust- und des Gebärmutterschleimhaut-Krebses nämlich eine entscheidende Rolle“, erklärt der Fachmann. Der Grund: Im Fettgewebe werden verstärkt Hormone gebildet, die die Tumorentwicklung fördern.

Als Orientierungsgröße ist hier der Body-Mass-Index ( BMI) gut geeignet. Mit ihm lässt sich die Maßzahl für den Körperfettanteil einfach bestimmen. Und so wird er berechnet: BMI gleich Gewicht geteilt durch Größe (in Metern) zum Quadrat. Als übergewichtig gilt, wer einen BMI von 25 oder mehr hat. Ab einem Wert von 30 beginnt Adipositas. Aufgepasst. Mit steigendem Alter kann der BMI höher ausfallen.

Die Levitzowerin Elisabeth Schmitz indes wird es mit der gewohnten körperlichen Belastung in den kommenden Wochen ruhig angehen lassen. Erst im neuen Jahr will sie im Gartenbetrieb wieder aktiv einsteigen. Davor aber freut sie sich auf das Fest mit Kindern und Enkeln.

Regelmäßige Kontrolle Ab dem 20. Geburtstagsollten Frauen immer an den Tagen direkt nach der Menstruationsblutung ihre Brüste systematisch abtasten. Ab dem 30. Lebensjahr gehört zur jährlichen gynäkologischen Krebsfrüherkennung die Tastuntersuchung beider Brüste und der Umgebung bis in die Achselhöhlen. Die Mammografie, also die Röntgenuntersuchung der Brust, wird von den gesetzlichen Krankenkassen für Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre bezahlt. Die Frauen werden schriftlich zu dem Screening eingeladen. Die Teilnahme ist freiwillig.

