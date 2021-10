Rostock/Wismar

Die letzte Saison war für Mecklenburgs Traditionsschiffe nicht ganz so stürmisch wie im ersten Corona-Jahr. Die meisten Crews haben viel mehr Seemeilen in diesem Jahr auf dem Konto als noch 2020. Dennoch haben sie Mühe, die Verluste durch die harte Corona-Saison auszugleichen. Einige von ihnen sind auch jetzt noch vor der mecklenburgischen Ostseeküste unterwegs.

„Unsere Saison war durchwachsen“, berichtet Klaus Apel von der „Santa Barbara Anna“. Der Traditionssegler ist zu einem Rostocker Wahrzeichen geworden, ein Hingucker am Stadthafen. Dennoch hat auch der über 43 Meter lange Segler von Eigner Joey Kelly zu kämpfen. Am Mittwoch will die Crew das letzte Mal in diesem Jahr die Segel setzen. Dann ist die Saison vorbei. „Durch die Hanse Sail konnten wir ordentlich Fahrten machen“, erklärt Klaus Apel. Das Geld ist dennoch knapp. Denn im Winter warte jede Menge Arbeit auf die Vereinsmitglieder.

„Santa Barabara Anna“: Wir können jeden Euro gebrauchen

„Wir können jeden Euro gebrauchen“, so Apel weiter. Am Schiff müsse viel gemacht werden. „Das ist schon keine Kosmetik mehr, das wird richtige Arbeit.“ Die Aktiven im Verein werden den Winter über mehr zu tun haben als im Sommer. Ab dem 1. November geht es damit los. Gearbeitet werden soll an der Maschine, das Segel müsse runtergeholt werden, Farbe kann der Segler auch vertragen. So manch eine Ehefrau werde im Winter auch mal länger auf ihren Mann verzichten müssen, kündigt Apel mit einem Schmunzeln an. Er sagt aber auch: „Wir machen das alle freiwillig, ehrenamtlich und sehr gerne. Wir wollen, dass das Schiff erhalten bleibt.“ In die Werft müsse der Drei-Mast-Bramsegelschoner planmäßig zwar erst 2025. „Aber wir werden wohl auch schon vorher mal wieder aufs Dock“, sagt Klaus Apel.

Für die Poeler Kogge „Wissemara“ ist es schon in der kommenden Woche soweit. Heute, am Dienstag, ist sie noch einmal unterwegs. Dann wird alles für die Werft bei Tamsen Maritim in Rostock vorbereitet. Unter anderem muss an der Maschine gearbeitet werden. „Was uns quält, ist das Sicherheitszertifikat der See Berufsgenossenschaft“, sagt Gerd Lemke vom Koggenverein. Die „Wissemara“, die im Alten Hafen von Wismar ihren Stammliegeplatz hat, braucht demnach unter anderem einen neue Feuerlöschanlage und eine neue Ankerkette. „Das kostet uns richtig viel. Viele kleinere Arbeiten kommen hinzu, in der Summe macht das Tausende“, so Lemke.

Seemannsweihnacht in Wismar steht noch auf der Kippe

Viel für einen Verein, der von Ehrenamtlichen lebt. Dennoch blickt Gerd Lemke positiv auf die Saison zurück. „Es lief viel besser als im letzten Jahr. Es ist gut gelaufen. Es waren unglaublich viele Menschen in der Stadt. Davon haben natürlich auch wir profitiert“, schätzt er ein. Trotzdem sei man zu spät in die Saison gestartet. „Wir sind immer noch dabei, das aufzuholen“, sagt der Büroleiter des Koggenvereins.

„Santa Barbara Anna“: Vom Rostocker Stadthafen nicht wegzudenken. Quelle: Frank Hormann

Ein wenig Bauchschmerzen macht den Wismarern noch die Seemannsweihnacht mit der traditionellen Lichterfahrt zusammen mit Fahrgastschiffen, den Seenotretter, der Wasserschutzpolizei und anderen Wismarer Schiffen. Bislang gebe es noch kein grünes Licht dazu von der See BG. Das Problem: Die Schiffe sind abgemeldet für die Saison, die Befürchtung der Berufsgenossenschaft sei, dass die Ausfahrt im Dezember nicht sicher wäre.

„Atalanta“ segelt ab und wechselt ins Winterlager

„Wir haben aber noch Hoffnung“, berichtet Gerd Lemke. Zusammen mit den anderen Wismarer Schiffen wollen sie aufzeigen, dass es sicher ist – schließlich durften sie jahrelang auch mit den Kindern als Dezember-Highlight eine Tour durch den Hafen machen.

Die Hoffnung hat auch Lutz Sünkeler noch nicht verloren. Der Vereinsvorsitzende und Kapitän der „Atalanta“ aus Wismar sagt: „Wir sind noch dabei, das zu klären.“ Für den Förderverein des ehemaligen Lotsenschoners lief zumindest die Saison mit den Ausfahrten besser als im letzten Jahr, eine genaue Abrechnung nach Seemeilen steht aber noch aus.

Der Lotsenschoner Atalanta unter vollen Segeln in der Wismarbucht. Quelle: Förderverein Lotsenschoner Atalanta

Das 120 Jahre alte Schiff, das während der Saison ebenfalls im Wismarer Alten Hafen liegt, ist in den kommenden Tagen noch für ein paar wenige Ausfahrten unterwegs, dann ist Schluss. Am Wochenende wird bereits offiziell abgesegelt, in der Woche darauf gibt es noch einmal einen größeren Törn nach Rostock und dann zurück nach Wismar und gleich ins Winterlager in den Westhafen. Im Winter warten auf die Vereinsmitglieder dann wieder viele Instandsetzungsarbeiten.

Schlepper „Petersdorf“ bietet auch im Winter durchgehend Ausfahrten an

Offiziell zwar kein „Tradi“, dennoch vom Rostocker Stadthafen inzwischen kaum noch wegzudenken, ist die „Petersdorf“. 1958 wurde der Schlepper auf der Warnow-Werft gebaut, bis 1994 war er in Rostock im Einsatz. Heute ist die „Petersdorf“ – zusammen mit der „Greif“ – eines der letzten Schiffe der Warnow-Werft, die noch in Fahrt sind. Seit fünf Jahren kümmert sich ein Verein um die „Petersdorf“. Mittlerweile ist sie wieder flott, hat ihren festen Liegeplatz im Stadthafen – beim Restaurant „Carlo 615“.

Traditionsschiffe Umgangssprachlich werden unter „Traditionsschiffen“ ältere Schiffe bezeichnet, die für einen Außenstehenden historisch wirken. Nach dem Schiffssicherheitsrecht sind aber längst nicht alle Schiffe, die traditionell aussehen, auch tatsächlich Traditionsschiffe. Vielmehr kommt es darauf an, dass sich Traditionsschiffe weitgehend im Originalzustand befinden oder originalgetreu nachgebaut wurden und dass sie nicht gewerblich betrieben werden. Nach deutschem Recht sind Traditionsschiffe historische Wasserfahrzeuge, an deren Präsentation in Fahrt ein öffentliches Interesse besteht.

„Wir sind kein richtiges Traditionsschiff, wir sind noch ein richtiges Berufsschiff“, erklärt Vereinsvorsitzender Wolfgang Dethloff. Daher braucht der Schlepper auch einen Patentträger, der Schiffe der Berufsschifffahrt führen darf. „Unser Kapitän ist 78 Jahre alt, aber noch topfit“, verspricht Dethloff.

Fast jeden Tag Open Ship am Rostocker Stadthafen

Fast jeden Tag sind Vereinsmitglieder auch auf dem Schiff am Stadthafen anzutreffen, sie kümmern sich liebevoll um den Erhalt ihres Schleppers. Wer einmal Lust hat, an Bord zu kommen, ist laut Vereinsvorsitzendem Wolfgang Dethloff herzlich eingeladen. Zwischen 10 und 15 brennt fast immer das Licht auf der „Petersdorf“.

Auf den vergangenen Sommer blickt Dethloff eher mit gemischten Gefühlen. Er und die anderen Crewmitglieder hätten sich mehr Gäste gewünscht. Maximal zwölf Personen können sie mit an Bord nehmen. „Bis jetzt waren noch alle Gäste begeistert von unseren Ausfahrten“, berichtet Dethloff. Und weiter: „Wir sind keine normale Fahrgastschifffahrt. Der Schlepper ist ein Schiff mit Technik zum Anfassen. Unsere Gäste dürfen auch mal mit an die Maschine und ans Ruder – nach Absprache natürlich“, sagt der Vereinschef. Die Crew fahre zudem auch Reviere an, die andere Fahrgastschiffe meiden – die verschiedenen Hafenbecken, den Fischereihafen oder die Robbenstation in Hohe Düne. „Da gibt es überall viel zu sehen, das wollen wir unseren Gästen zeigen.“

Ausfahrten bieten die Hüter des Schleppers übrigens den ganzen Winter über an. Freie Kapazitäten gibt es zum Beispiel noch rund um das Turmleuchten in Warnemünde – vom Wasser aus ein echtes Highlight. Die „Petersdorf“ lässt sich auch zu Firmen- oder Familienfeiern buchen.

Von Michaela Krohn