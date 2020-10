Grevesmühlen

Ob 200 Sorten Tee auf engstem Raum, 30 Quadratmeter für Literatur aus der Region oder gar nur vier Quadratmeter, auf denen es nach frischen Backwaren duftet. In Mecklenburg gibt es einige Läden, die auch durch ihre Größe bedingt etwas Besonderes sind. Doch gerade in Corona-Zeiten ist es wichtig, Abstand zu halten.

Wie haben sich die Inhaber darauf eingestellt und wie läuft das Geschäft in diesen Zeiten? Die OZ-Reporter waren in Mecklenburg unterwegs und haben die kleinsten Läden besucht.

Anzeige

AHA-Regeln in Grevesmühlen kein Problem

Viel Platz gibt es nicht bei Thomas Müller in seinem Buchladen in der Wismarschen Straße in Grevesmühlen, knapp 30 Quadratmeter Verkaufsfläche hat das Geschäft. In Pandemie-Zeiten, in denen es um Abstand geht, eine Herausforderung. „Ja, es gibt Auflagen“, sagt Thomas Müller. „Aber die halten wir ein, kein Problem.“ 1,50 Meter Abstand müssen die Kunden untereinander und zum Inhaber halten. „Wenn sich mehr als drei Leute gleichzeitig im Geschäft aufhalten, dann müssen die Kunden draußen warten“, erklärt der Inhaber.

Eine Flasche mit Handdesinfektionsspray steht gleich neben der Eingangstür, seinen Mund-Nasen-Schutz hat Thomas Müller ständig um den Hals hängen. „Wie gesagt, es für uns nicht das große Problem, die Auflagen einzuhalten, auch wenn der Laden natürlich nicht viel Platz bietet.“

Lesen Sie auch: Trotz Corona: Kleine Läden in Vorpommern halten sich wacker

Thomas Müller in seinem Buchladen in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Regionale Autoren beliebt bei den Lesern

Dafür aber eine Menge Auswahl, vor allem lokale und regionale Autoren finden sich neben Bestsellern, Ratgeber- und Geschichtsliteratur. Aktuell liegen die Bücher von Boltenhagens Bürgermeister („Plötzlich Bürgermeister“) und die Erinnerungen des ehemaligen Landrats Udo Drefahl („Die wilden Jahre“) auf dem Ladentisch. Vor allem die Geschichten von Udo Drefahl aus einer Zeit, in der die Umbrüche schneller kamen, als die Politik oftmals reagieren konnte, interessieren die Nordwestmecklenburger. „Ja“, bestätigt Thomas Müller, „das Buch läuft gut.“ Trotz Abstand und Maske beim Stöbern in Grevesmühlens kleinstem Buchladen.

Auch wenn das Interesse an Büchern und Geschichten ungebrochen ist, ein Wermutstropfen bleibt. Denn nahezu sämtliche Veranstaltungen mussten aufgrund der Corona-Krise ausfallen. Normalerweise organisiert die Buchhandlung Schnürl & Müller zahlreiche Lesungen in der Region, der Bücherfrühling in Boltenhagen ist nur eine von vielen Veranstaltungen, die eine lange Tradition haben die unter den seit Monaten anhaltenden Einschränkungen gelitten haben.

Im Wismarer „Brausekontor“ gibt es Waren bis unter die Decke

Zwei leuchtend blau aufgearbeitete Stühle, alte Waschschüsseln und lauter spannender Krimskrams – die Auslage vor dem kleinen Laden in der Wismarer ABC-Straße, unweit von St. Nikolai und fast neben dem bekannten Museum „Schabbell“ lockt die Menschen in den kleinen Laden.

Das ist das Reich von Petra Lubiger. Vor fünfeinhalb Jahren hat sie das „Brausekontor“ in der Wismarer Altstadt eröffnet. Zwei junge Mädels kommen rein. Interessieren sich für eine analoge Kamera, eine „ Werra“ mit dem Carl Zeiss Jena Objektiv, vielleicht 50 oder 60 Jahre alt. Damit eines der jüngeren Verkaufsstücke im Laden. „Ich habe mich auf Industriedesign spezialisiert, die 1920er, 1930er Jahre“, erzählt Petra Lubiger. 70 Quadratmeter ist ihr Laden groß, gefühlt tausende Dinge präsentiert sie dort stilvoll bis unter die Decke. Stilvoll und nicht zu viel auf einmal.

Petra Lubiger vor ihrem Wismarer Brausekontor. Quelle: Nicole Hollatz

Selbst das Lager hat Petra Lubiger inzwischen zum Verkaufsraum umgestaltet. Im Laden ist ein ständiges Kommen und Gehen, was die Kunden und was die Ware angeht. „Es geht ja immer was raus“, erzählt die Unternehmerin, während sich ein Kunde den traumhaft schicken (und praktischen!) Arbeitstisch eines Uhrmachers reserviert.

Alt trifft auf Neu

Er, der Kunde, will noch eine Nacht drüber schlafen bei dieser Investition. Er ist nicht der einzige, der Interesse an dem ungewöhnlichen Stück hat. Daneben steht einer der Schränke, die Petra Lubiger liebevoll aufgearbeitet hat. Auch der große Tisch inmitten des Ladens ist eine Verbindung von Alt und Neu.

Zwischendurch muss Petra Lubiger die Kette vor die immer offene Ladentür ziehen. Maximal vier Menschen dürfen laut Corona-Regeln zeitgleich im Laden sein. Die nächsten warten geduldig. Der „Lockdown“ war hart, erzählt die junge Frau mit dem Faible für alte Dinge.

Existenzangst durch Corona

„Ich hatte auf einmal Zeit und Existenzangst!“ Petra Lubiger erzählt von der puren Angst, die Miete nicht zahlen zu können. „Ich habe alle Anträge gestellt und war beim Arbeitsamt, das hat mir enorm geholfen“, dankt sie und schmunzelt über das komische, für eine Selbstständige ungewohnte Gefühl, Geld ohne Gegenleistung aufs Konto bekommen zu haben. Die Zeit hat sie genutzt, den Laden digitaler werden zu lassen mit Instagram, Facebook und Ebay. Das „offline“-Kaufen, das sie im Schaufenster verspricht, ist immer noch oberstes Ziel. „Aber dank der digitalen Präsenzen werde ich nun noch mehr wahr genommen!“ Ihre Hoffnung: dass die Menschen nun durch Corona bewusster lokal einkaufen.

Mehr als 200 Sorten Tee an den Molligleisen in Bad Doberan

Der verführerische Duft entgeht einem nicht, wenn man den Laden direkt neben dem Molli-Haltepunkt „Stadtmitte“ in Bad Doberan betritt. Das Aroma durchdringt sogar den aufgesetzten Mund-Nasen-Schutz. Es riecht nach Tee, etwas süßlich und würzig zugleich. Kein Wunder! Immerhin hat Inhaberin Edda Pleban in ihrem Teelädchen über 200 verschiedene Sorten Tee im Angebot.

Im August 2002 hat sie zusammen mit ihrem Mann Lutz Hinze, das Geschäft am Alexandrinenplatz in Bad Doberan eröffnet. Diesen Schritt hat sie nicht bereut, auch wenn mit der Corona-Pandemie schwere Zeiten für Einzelhändler angebrochen sind. Zum Glück ist die Verkaufsfläche ihres „ Lädchens“ nicht so klein, dass nur ein oder zwei Kunden eintreten dürfen. Denn es herrscht noch reger Betrieb – vor allem in der Zeit vor dem Eintreffen des nächsten Zuges oder nach der Abfahrt. Dann kommen Urlauber in den Laden, die eine Fahrkarte für den Molli kaufen wollen, das ganz besondere Souvenir suchen oder einfach etwas zum Naschen haben wollen.

Edda Pleban in ihrem Teelädchen in Bad Doberan Quelle: Rolf Barkhorn

Neben Tee und küstentypischen Andenken verkauft Edda Pleban in ihrem Lädchen auch Schokolade, handgefertigte Pralinen und verschiedene Lakritzsorten aus Skandinavien. „Lakritz ist ein echter Renner und geht genauso gut wie Schokolade“, berichtet die Ladenbesitzerin.

Online-Shop durch Corona entstanden

Etwas Besonderes in ihrem Sortiment sind die Herrnhuter Sterne – sehr gefragte Sammlerartikel. Hergestellt werden sie in einer Klostermanufaktur in der Oberlausitz. Die Sterne sind ebenso wie die Teesorten Artikel, die auch im Onlineshop des Teelädchens geordert werden können. Dieser entstand zu Beginn der Corona-Pandemie und hat sich bereits bewährt.

Auf die Begleitumstände der Pandemie hat sich die Ladenbesitzerin längst eingestellt. „Kunden, die ohne Mund-und-Nasen-Schutz den Laden betreten und uneinsichtig bleiben, werden nicht bedient“, bleibt sie konsequent. Beklagen will sie sich wegen der Umsatzausfälle im Frühjahr nicht. „Die 9000 Euro, die wir zur Abdeckung von Betriebskosten vom Land erhalten haben, haben uns sehr geholfen. Da muss man auch mal dankbar sein. In der Saison und danach lief es ja wieder sehr gut“, sagt Edda Pleban. Dennoch hofft sie auch für ihr kleines Lädchen, dass sich ein Lockdown wie im März nicht wiederholt.

Kleines Geschäft mit großer Tradition in Rostock

Seit über 120 Jahren werden in der Grubenbäckerei in Rostocks Altstadt Schwarzbrot, Brötchen und Kuchen an die Rostocker verkauft. Das Geschäft ist klein – sogar so klein, dass im Moment lediglich ein Kunde in den Laden und damit an den Tresen darf, um sich die Auswahl der Traditionsbäckerei anzusehen.

„Oft stehen die Menschen Schlange vor dem Geschäft. Am größten ist die Nachfrage am Samstag. Da stehen die Kunden teilweise bis zur nächsten Straßenkreuzung“, sagt Ute Mühlau, Geschäftsführerin der Grubenbäckerei. Denn seit dem Lockdown darf nur noch ein Kunde den Laden betreten. Hier hat er nämlich nur etwa vier Quadratmeter, auf denen er sich bewegen kann.

Absperrung und Ein-Kunde-Regelung

„Anfangs haben wir noch mehr reingelassen, aber dann festgestellt, dass die Kunden oft bis hinten durchgehen und von dort in die Regale und Auslagen schauen. Am Ende konnten wir so den Mindestabstand nicht mehr gewährleisten. Also haben wir den hinteren Bereich abgesperrt und dafür gesorgt, dass die Kunden nur noch nach und nach in das Geschäft kommen.“

Ute Mühlau und Nicole Conrad haben den hinteren Bereich der Bäckerei abgesperrt. Es darf immer nur ein Kunde den kleinen Geschäftsraum betreten. Quelle: Moritz Naumann

Grundsätzlich würden Mühlaus Kunden diese Regeln beachten, dennoch sei es auch schon vorgekommen, dass die 55-Jährige auf das Tragen einer Maske hinweisen musste. „Aber manche kann man nicht belehren. Sie sagen, sie seien Maskenverweigerer. Was soll man da machen?“, fragt sie. Solche Probleme würden ihre Kunden vor dem Laden selbst oft schon lösen. „Die Leute achten drauf und weisen sich vor dem Laden oft schon auf das Tragen der Masken oder den Sicherheitsabstand hin.“

Auswirkungen vom Homeoffice

Woran sie die Auswirkungen der Pandemie merkt? „Es fehlen uns einige Kunden. Vor allem aus den umliegenden Büros, wie etwa bei Aida, kommen keine Menschen mehr, die sich ein belegtes Brot kaufen. Das liegt wohl am Homeoffice“, sagt Mühlau. Dennoch merke man dies am Umsatz kaum. „Die Nachfrage verteilt sich jetzt mehr über den Tag. Wir können damit gut umgehen.“

Da die Grubenbäckerei Lebensmittel anbietet, müsse sie sich auch keine betrieblichen Sorgen im Falle eines erneuten Lockdowns machen. Jedoch: „Ich hoffe sehr, dass sich keiner unserer Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Wir arbeiten im Geschäft und in der Backstube alle dicht beieinander. Das würde automatisch bedeuten, dass wir schließen müssten“, sagt sie.

Von Michael Prochnow, Nicole Hollatz, Rolf Barkhorn, Moritz Naumann