Rövershagen

Warme Gedanken brauchen all jene, die im coolsten Zimmer in MV übernachten wollen. Schließlich herrschen im Eishotel von Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen konstant rund minus sieben Grad. Die Übernachtungsmöglichkeit ist Teil der Eiswelt-Ausstellung, die in diesem Jahr unter dem Motto „Komm ins Land der Phantasie“ steht. Das Eishotel ist deshalb als Häuschen der Hexe Baba Jaga gestaltet.

Wenn die Tagesbesucher die Halle verlassen haben, bleibt den Übernachtungsgästen ganz individuell Zeit und Raum für einen Spaziergang zwischen den frostigen Kunstwerken. Wer will, kann auch die Eisrutschen hinuntergleiten.

Zum Angebot gehören natürlich warme Schlafsäcke, die für alle, die noch enger zusammenrücken wollen, sogar verbunden werden können. Auch Rentierfelle, Kopfkissen und Isomatten werden gestellt; genau wie ein Picknickkorb, Radio und Taschenlampe. Wasch- und Duschmöglichkeiten gibt es auch – sogar im Warmen. Mathias Freiheit, der bei Karls den Hotelbereich managt, weiß, dass die Gäste im Eishotel besonders gut schlafen. „Viele müssen wir früh sogar wecken – und das nicht, weil sie erfroren sind“, sagt er schmunzelnd.

„Alles Paletti“: Neues Leben für gebrauchte Dinge

Wem das Eishotel zu kalt ist, der kann im Rövershäger Erlebnis-Dorf ein weiteres, ganz besonderes und sogar preisgekröntes Übernachtungserlebnis buchen: Im Hotel „Alles Paletti“ wurde alten Gegenständen neues Leben eingehaucht: Holzpaletten werden zu Hochbetten, Getränkeflaschen zu Lampen und alte Stühle zu einer Treppe. Auf jeweils 26 Quadratmetern bieten 50 sogenannte Schatzkisten kleinen und großen Gästen ausreichend Platz. Zum Angebot gehört auch die Erlebnis-Sauna „Alles schwitzt“, die aus alten Fässern gebaut wurde. In Übersee-Containern gibt es für die Nutzer auch Umkleiden, Duschen und Toiletten.

Lesen Sie auch:

Eine Nacht in Dodos Turmstübchen in Marlow

Boltenhagen: Urlaub auf dem Wasser

Betörender Duft von frischem Heu in Wodorf

Claudia Labude-Gericke