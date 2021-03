Heringsdorf

„Rechter Fuß, linker Fuß – und Tempo!“ Iryna Apanasova (42) demonstriert 14- und 15-jährigen Mädchen und Jungen das Steppen auf einem vor ihr stehenden Kunststoffbrett. Rockige Rhythmen begleiten die Simulation des Treppensteigens in der kleinen Sporthalle des Hauses „Gothensee“ der Medigreif Inselklinik Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald). Dann korrigiert die zierliche Ex-Turnerin die Ausführung der Übung bei einigen ihrer zumeist superschweren Schützlinge.

Wie ihre Trainerin tragen alle Mund-Nase-Bedeckungen. Es wird intensiv geübt und geschwitzt. Dann sind Rumpfbeugen angesagt. Der auf dem Steppbrett liegende Yoshua Weigel kämpft. Gegen sein Gewicht und die Erschöpfung. Dann hat der 1,73 Meter große Schwarzschopf den Oberkörper erneut aufgerichtet. Als die Trainerin seine Füße fixiert, gelingen die Bauchmuskelübungen besser. Das Problem: Der 14-Jährige aus Brandenburg wiegt 137,5 Kilogramm.

14-Jähriger hat schon 10,8 Kilo abgenommen

Vor sechs Wochen – bei Reha-Beginn in Heringsdorf – waren es noch 10,8 Kilo mehr. Und eine solche 45-minütige Trainingseinheit war für den Neuntklässler eine Tortur. Das gilt beispielsweise auch für seine Mitstreiter Sky Lining (15) aus Bochum (Nordrhein-Westfalen) und Tyler Männel (14) aus Neubrandenburg. Während der 1,85 Meter große Sky anfänglich 136,1 Kilo auf der Insel mit sich herumschleppte, brachte es der 1,67 Meter große Tyler auf 89,5 Kilo. Jetzt sind es 121,2 bzw. 82,6 Kilo.

Aus kleinen Dicken werden extrem übergewichtige Erwachsene

Extreme? „Keineswegs. Jährlich arbeiten allein wir hier mit 200 bis 300 fettleibigen Heranwachsenden aus dem ganzen Bundesgebiet“, verdeutlicht der Chefarzt des Hauses, Prof. Dr. Ralf Schiel (53). Und der Mediziner, der sich seit fast zwanzig Jahren mit dieser häufigsten chronischen Erkrankung im Kindes- und Jugendalter befasst, schlägt Alarm: „In MV sind bereits bei der Einschulung mehr als 13 Prozent der Abc-Schützen übergewichtig. Davon gelten mehr als sechs Prozent sogar als adipös.“

Und aus den kleinen Dicken – etwa 70 Prozent – werden übergewichtige Erwachsene mit vielen schweren Erkrankungen. „Etwa 450 000 Frauen und Männer sind hierzulande bereits adipös, besitzen also einen Body-Mass-Index (BMI) von über 30“, so Prof. Dr. Hans-Christof Schober (65), Chefarzt der Klinik Innere Medizin IV des Klinikums Südstadt Rostock.

Wann gilt mein Kind als übergewichtig? Die Grundlage einer solchen Berechnung stellt auch bei Kindern der sogenannte Body-Mass-Index (BMI) dar: BMI = Körpergewicht durch Körpergröße zum Quadrat! Anders als bei den Erwachsenenmuss jedoch nach dem sogenannten Perzentil geschaut werden. Denn Kinder entwickeln sich je nach Lebensalter stark individuell hinsichtlich von Größe und Gewicht. Der Kinderarzt ermittelt besagtes Perzentil mittels Alter des Kindes und des errechneten BMI. Anhand der Perzentilkurven, die der Arzt regelmäßig erfasst, lässt sich die Entwicklung des Gewichts genau erkennen. „Liegt der Wert zwischen Perzentil 10 und 90, spricht man von Normalgewicht“, erläutert die Bansiner Ernährungsberaterin Michelle Rettner. Ist der Wert höher, sollten die Eltern unbedingt handeln, rät die Fachfrau.

Weiter abspecken nach der Reha

Für das aus Erziehern, Ärzten, Psychologen, Physiotherapeuten, Trainern und Sozialpädagogen bestehende Team um Prof. Schiel steht nicht das radikale Abnehmen der jungen Patienten im Vordergrund. „200 bis 600 Gramm sollten die Kinder an Körpergewicht pro Woche verlieren. Viel wichtiger ist es, dass die Gewichtsreduktion nach der Reha anhält. Die Betreffenden müssen es wollen“, sagt der Mediziner. Für gewöhnlich klappe das in den ersten sechs Folgemonaten. Dann schlage das Pendel wieder um.

Die Kinder verfallen in alte Verhaltensmuster. Ihre Erfahrungen vor der Reise auf die Insel klingen ähnlich. Yoshua hat gern Tischtennis gespielt, Sky war beim Kampfsport und Fußball aktiv, Tyler ist wenigstens ab und an mit auf den Bolzplatz gegangen. „Ich selbst habe meine Kumpels aber nie gefragt“, merkt der Mecklenburger an.

Gefangen in einem Teufelskreis

Alle drei haben pausenlos genascht. Schokolade, Chips, Gummibärchen ... Für Sky waren 350 Gramm Süßigkeiten – beispielsweise dreieinhalb Tafeln Schokolade täglich – „kein Problem“. Bei Tyler kam die tägliche Leckerei zur Kaffeezeit hinzu. Und die Portionen wurden größer. „Ich hatte das mit dem Essen nicht mehr im Griff“, erklärt Yoshua.

Irgendwann war auch bei ihm Schluss mit Sport. Jeder Schritt fiel schwer. Und mit den zusätzlichen Pfunden verstärkte sich das Mobbing in der Schule. „Du bist ja im 13. Jahr schwanger!“ Diesen Spruch habe er oft gehört, so Tyler. Alle drei zogen sich an ihre Computer daheim zurück. „Ich hatte keinen einzigen Freund in der Realität“, sagt Sky. Isoliert. Gedemütigt. Verzweifelt. Frustessen gegen zusätzliche Probleme in der Familie. Ein Teufelskreis.

Frühsport war extrem unbeliebt

Hier an der Ostsee haben sie die „Ernährungspyramide“ kennengelernt (siehe Kasten), geregelte Mahlzeiten eingenommen, viel über gesundes Kochen gehört und es selbst ausprobiert. Die Vorgaben bei den Portionen einzuhalten, war nicht leicht, merkt das Trio an. Und dazu ständig Bewegung. Täglich mehrere Einheiten. Kraft- und Bewegungstraining, Trampolin springen, schwimmen ... Frühsport war extrem unbeliebt. „Der meist längere Spaziergang war auch für die Jungs eine Herausforderung“, erzählt Erzieherin Christiane Kuschke (58). Doch sie hätten sich überwunden. Nach holprigem Start kamen die ersten Erfolge. Nicht nur auf der Waage.

„Nach etwa vier Wochen wird nicht nur Fett abgebaut, sondern auch Muskulatur gebildet“, sagt Christiane Kuschke. Deshalb werde die vierwöchige Reha-Maßnahme oft auf sechs Wochen verlängert. „Die Muskulatur ist der Verbrennungsmotor für Kalorien. Deshalb muss sie bei den Kindern unbedingt entwickelt werden“, bestätigt Prof. Schober.

Nur ein Stück Fleisch vom Grill nehmen

Beim Abschlusstraining vor der Heimreise spielt die Gruppe Fußball. Dann messen die Schwergewichte ihre Kräfte beim Tauziehen. Ein solches wird es auch daheim geben, wenn es etwa ums Grillen geht, weiß Yoshua. „Nur ein Stück Fleisch vom Grill nehmen dürfen. Oh, Mann“, seufzt er. Doch wie seine neuen Freunde will er nicht nur weiter Sport treiben, sondern abnehmen: „Es hat ‚klick‘ gemacht im Kopf. Ich habe wieder Spaß am Leben!“

10 Tipps für die Ernährung Diese Ernährungsgrundsätzehat der von Bund und Ländern geförderte Verein Deutsche Gesellschaft für Ernährung aufgestellt: 1. Lebensmittelvielfalt beachten 2. Viel Gemüse und Obst 3. Vollkornprodukte wählen4. Wenig Fleisch5. Pflanzliche Fette – zum Beispiel Olivenöl – bevorzugen6. Zucker und Salz einsparen7. Am besten Wasser trinken8. Essen so lange wie nötig und so kurz wie möglich garen 9. Sich Zeit nehmen und achtsam essen10. Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben

Und alle drei freuen sich, als Dirk Scheer, Projektmanager der Medigreif Inselklinik für das Adipositas-Netzwerk MV, ihnen eine neue App in Aussicht stellt. Diese soll nicht nur die Kommunikation zwischen ihnen erleichtern. Künftig könnte unter anderem ein Therapeut in Heringsdorf den jungen Leuten bei Problemen als Ansprechpartner dienen. Die Medigreif-Unternehmensgruppe, fünf Schweriner Ministerien, die Staatskanzlei, die Universität Stettin, die Uni Greifswald, die Hochschule Wismar ... – das „dicke Gesundheitsland“ MV will mit vereinten Kräften auf vielfältige Art und Weise die Fettleibigkeit bekämpfen.

Von Volker Penne