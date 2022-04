Mediziner Ammar Hamdoun möchte in Rostock sein Deutsch perfektionieren

Rostock

Ammar Hamdoun (25) lebt seit Dezember vergangenen Jahres in der Hansestadt. In Syrien hat er sein Medizinstudium abgeschlossen und möchte nun hier in Rostock seine medizinische Fachsprachprüfung ablegen. „Damit kann ich die Approbation als Arzt hier in Deutschland bekommen“, erzählt er.

Ein Freund von ihm aus seiner Heimat habe vor ihm in Rostock gelebt. „Ich bin seinem Rat gefolgt, ihm hat es so gut hier gefallen“, sagt der Mediziner. Die Menschen hier seien sehr freundlich und helfen ihm, sein Deutsch zu verbessern. In Syrien habe er mit dem Deutschlernen begonnen – mittlerweile spricht er unsere Sprache fast fließend.

Was ihm besonders an Rostock gefällt: Die vielen jungen Leute, die zum Studieren herkommen – und natürlich das Meer. Er träumt davon, in Deutschland als Arzt zu arbeiten. Vielleicht bewirbt er sich eines Tages in der Uniklinik in Rostock. Derzeit geht er noch einem Aushilfsjob in einem Restaurant nach.

Von Julia Kaiser