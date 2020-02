Mediziner zum Coronavirus: Frage der Zeit, bis erste Tests in MV positiv sind

Rostock

Aktuell gibt es in Deutschland rund 50 bestätigte Corona-Infektionsfälle. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Tests auf das Virus SarsCoV-2 auch aus Mecklenburg-Vorpommern positiv ausfallen. Darin waren sich die vier Experten beim gestrigen OZ-Leser-Forum einig.

Alle betonten, dass man sich in den Kliniken auf eine Vielzahl von Erkrankungsfällen einstellt. Unter anderem bereiten sich die mikrobiologischen Labore der Universitätsmedizinen Rostock und Greifswald darauf vor, im Bedarfsfall eine große Zahl von Corona-Tests auswerten zu können.

Prof. Dr. Emil Christian Reisinger, Leiter der Abteilung für Infektiologie und Tropenmedizin der Unimedizin Rostock, sowie Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Dr. Nils-Olaf Hübner, Leitender Krankenhaushygieniker der Unimedizin Greifswald, Prof. Dr. Karsten Becker, Direktor des Friedrich-Loeffler-Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Unimedizin Greifswald, sowie Oberarzt Dr. Micha Löbermann von der Unimedizin Rostock beantworteten die Leserfragen. Hier einige der wichtigsten Probleme und die Antworten.

Seit der 40. Kalenderwoche 2019 wurden allein im Nordosten laut Landesamt für Gesundheit und Soziales 1668 Influenza-Infektionen gemeldet. Wie unterscheiden sich eigentlich die Grippe-Symptome von denen, die bei einer Coronavirus-Infektion auftreten?

Beide Infektionen sind von den Symptomen her sehr ähnlich. Konkret leiden die Betroffenen vor allem an Schnupfen, Husten, Fieber, Kurzatmigkeit/Atemnot, Gliederschmerzen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Kopfschmerzen. Eine sichere Unterscheidung aufgrund der Infektionszeichen ist aus diesem Grund nicht möglich.

In welchen Fällen wird ein entsprechender Corona-Test durchgeführt?

Die Kriterien werden vom Robert-Koch-Institut ( RKI) in Berlin festgelegt und ständig aktualisiert. Grundsätzlich unterscheidet das RKI aktuell zwischen begründeten Verdachtsfällen und Fällen mit einem Anfangsverdacht. Erstere bestehen, wenn der Betroffene eine akute Atemwegsinfektion aufweist und Kontakt mit einem bestätigten Corona-Virus-Infizierten hatte oder sich im Risikogebiet aufhielt. Fälle mit Anfangsverdacht bestehen, wenn der Patient in einer Region mit einzelnen Corona-Virus-Fällen war und an einer akuten Atemwegsinfektion leidet. Und nur diese Patienten sollen dann getestet werden.

Wer bezahlt den Corona-Test?

Die Kosten werden laut Bundesgesundheitsministerium bei begründetem Verdacht entweder von den Krankenkassen oder dem Öffentlichen Gesundheitsdienst getragen. Existiert kein Anfangsverdacht, muss der Patient die Kosten selbst bezahlen. Die Aufwendungen können hier derzeit bis zu 250 Euro pro Test betragen.

Wie läuft ein derartiger Test konkret ab?

Es wird ein tiefer Rachenabstrich mit einem speziellen Tupfer vorgenommen. Dieser muss von geschultem Personal durchgeführt werden. Der Tupfer wird daraufhin in einem mikrobiologischen Labor untersucht. Der Test selbst dauert rund vier Stunden. Hinzu kommen Transportzeiten und mögliche Verzögerungen durch die begrenzten Kapazitäten der Labore.

Wie sicher sind die Untersuchungen?

Die Tests sind relativ sicher. Mitunter ist allerdings eine zweite Untersuchung nötig.

Ich wohne in der Nähe von Bergen auf Rügen. Sind die Corona-Tests, die gegenwärtig in den Einrichtungen der Universitätsmedizinen Rostock und Greifswald vorgenommen werden, auch in anderen Kliniken im Nordosten möglich?

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist dies nicht der Fall. Doch weitere Labor-Kapazitäten werden aufgebaut. Aktuell geht es darum, tatsächlich Erkrankten eine umgehende und umfassende Betreuung zukommen zu lassen.

Ich bin 84 Jahre alt und soll mich dringend einer Herzoperation unterziehen. Würden Sie mir angesichts der aktuellen Situation davon abraten?

Die gegenwärtige Situation rechtfertigt nicht, geplante medizinische Eingriffe abzusagen. Da Sie zu einer Risiko-Gruppe zählen, ist aber eine besonders gründliche Hygiene nötig. Zudem sollte Ihr Impfschutz auf dem aktuellen Stand sein.

Ich bin in der 14. Schwangerschaftswoche. Birgt das Coronavirus für mich besondere Gefahren?

Bisher gibt es dafür keine gesicherten Hinweise. Trotzdem zählt die Schwangerschaft ebenso als Risikofaktor für Komplikationen wie ein geschwächtes Immunsystem oder ein hohes Alter. Zudem stellen chronische Grunderkrankungen – beispielsweise Diabetes, ein geschwächtes Immunsystem oder Vorschädigungen der Lunge – besondere Risikofaktoren dar.

Wir planen in Kürze einen Italien-Urlaub. Würden Sie uns von der Tour abraten?

Entscheidend ist zum jetzigen Zeitpunkt, in welche Region Sie konkret reisen möchten. Meiden Sie Risikogebiete! Beachten Sie bitte, dass sich diese kurzfristig ändern und ausweiten können. Fakt ist, die italienischen Behörden haben bereits viele Großveranstaltungen abgesagt und zahlreiche Museen sind geschlossen. Bedenken Sie auch, dass es kurzfristig zu Einschränkungen im Zug- und Flugverkehr kommen kann.

Erstattet der Reiseveranstalter die Kosten, weil es in Italien bereits sehr viele Corona-Infektionen gibt?

Wenn eine entsprechende Warnung durch das Auswärtige Amt existiert, ist dies denkbar. Aktuell gibt es diese aber nur für zwei Regionen in Italien. In den anderen Fällen müssen Sie die entsprechenden Kosten selbst tragen. Deshalb sollten Sie sich den Abschluss einer entsprechenden Reiserücktrittsversicherung überlegen.

Meine beiden Kinder sind vier Monate beziehungsweise drei Jahre alt. Gehören Säuglinge und Kleinkinder zu einer der besonderen Risikogruppen?

Die Erfahrungen aus China zeigen, dass Erwachsene häufiger zu erkranken scheinen. Bei Kindern gestalten sich die Verläufe dagegen überwiegend undramatisch. Mitunter treten bei den kleinen Patienten auch Durchfall und Schnupfen auf. Die Säuglinge dagegen besitzen sicherlich ein höheres Risiko. Hier fehlen aber noch detaillierte Erkenntnisse.

Besteht jetzt beim Baden in Schwimmhallen oder beim Saunabesuch eine erhöhte Ansteckungsgefahr?

Der Aufenthalt im Wasser stellt kein Problem dar. Gleiches gilt für den Saunabesuch. Das Risiko fällt in beiden Fällen nicht höher aus als beim Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel oder beim Besuch von Großveranstaltungen.

Sollte ich im Alltag verstärkt zu Desinfektionsmitteln greifen oder reicht es, beim gründlichen Händewaschen Seife und Wasser zu nutzen?

Das gründliche Händewaschen – mindestens 20 Sekunden lang – mit Seife reicht aus. Gerade in Kliniken und Kindereinrichtungen sollten aber ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen und regelmäßig angewendet werden. Zum Desinfektionsmittel sollte auch gegriffen werden, wenn es keine Möglichkeit zum Waschen gibt. Dies trifft beispielsweise für Kassierer im Supermarkt zu.

Ich leide an Asthma und hatte vor zwei Jahren eine schwere Lungenentzündung. Ist das Corona-Virus für mich extrem gefährlich?

Ja. Bei einer Corona-Infektion ist ein höheres Risiko für eine schwere Erkrankung zu erwarten. Sie sollten deshalb eine Infektion möglichst vermeiden. Dazu gehört, den unmittelbaren Kontakt mit anderen Personen weitestgehend zu reduzieren.

Sollte ich jetzt beim Sprechen mit einem Gesprächspartner generell mehr Abstand halten?

Beim Husten und Niesen werden über Speichel und Nasensekret extrem viele Krankheitserreger versprüht. Sie können durch eine Tröpfcheninfektion auf andere Menschen übertragen werden. Halten Sie beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen und drehen Sie sich weg. Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Und entsorgen sie es anschließend in einem Mülleimer mit Deckel. Und stets gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen!

Sollte man derzeit bestimmte Lebensmittel, die aus China stammen und möglicherweise infiziert sind, meiden?

Nein. Es gibt derzeit keine Hinweise, dass das Virus durch Lebensmittel übertragen wird.

Stimmt es, dass die über 60-Jährigen besonders gefährdet sind?

Die ersten Erkenntnisse aus China zeigen, dass die Sterblichkeit bei älteren Personen höher ausfällt. Aber auch hier reicht für endgültige Aussagen die Datenlage nicht aus.

Kann das Coronavirus mutieren?

Es gibt immer die Möglichkeit, dass Viren sich genetisch verändern. Mutationen verändern aber nicht automatisch die Eigenschaften des Virus.

Wie wahrscheinlich ist es, dass es zu weiteren Corona-Infektionen in Deutschland kommt?

Mit Sicherheit werden bundesweit neue Fälle auftreten. Wichtig ist es, die Infektionsketten zu unterbrechen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Nach Möglichkeit sollten die Kontakte der Infizierten nachverfolgt werden. Erkrankte Personen sollten den Besuch von Arztpraxen und Notaufnahmen auf ein Minimum reduzieren und nicht in der Öffentlichkeit auftreten.

Als Klinikmitarbeiter bin ich besonderen Gefahren ausgesetzt. Wie kann ich mich schützen?

In Kliniken werden Anlaufstellen für Verdachtsfälle eingerichtet. Und Erkrankte werden entweder in der Häuslichkeit oder in gesonderten Stationen im Krankenhaus weiterbehandelt. Auf diese Weise wird versucht, auch das medizinische Personal zu schützen.

