Kampf den Kippen: Aufräum-Aktion am Warnemünder Strand

Kim Zeidler und Ronny Schimpf können keine zwei Meter am Strand entlanggehen, ohne dass sie Zigarettenstummel, kleine Plastikstücke oder andere Müllreste finden. „Und das obwohl hier regelmäßig gereinigt wird. Die Stücke sind für die Maschinen einfach zu klein“, erklärt Zeidler. Weil es an anderen Strandabschnitten noch schlimmer aussieht, haben Ronny Schimpf und sie den ersten „Meerretter-Tag“ ins Leben gerufen.

Gemeinsam mit möglichst vielen Engagierten wollen sie dann den Strand von Abfall, hauptsächlich Zigarettenstummel, befreien. Dazu werden besondere Müllbeutel aus Maisstärke genutzt – diese sind biologisch abbaubar. Die beiden sammeln privat immer wieder Müll am Strand. Aus der Internet-Community ihrer Kleidungsmarke „Heimatliebe“ kam dann die Anregung, das Ganze doch als Gruppe zu machen.

Kreativ-Workshops für mehr Bewusstsein

„Es geht alle etwas an. Von Kindern bis Oma und Opa ist jeder willkommen“, sagt Schimpf. Doch es soll nicht nur gesammelt werden: Im Anschluss finden ab 14 Uhr Kreativ-Workshops im Warnemünder Hostel Dock Inn statt. „Alles, was wir finden, wird weiterverwendet“, berichtet Schimpf. Damit solle auf die ganze Situation aufmerksam gemacht werden. „Wir basteln beispielsweise aus den Kronkorken Broschen zum Anstecken“, verrät Zeidler. Nicht verwendete T-Shirts sollen ebenfalls zum Einsatz kommen.

„Das Thema betrifft uns alle hier an der Küste gleichermaßen“, meint auch Christoph Krause, Geschäftsführer des Hostels. Für ihn sei es selbstverständlich, sich an der Aktion zu beteiligen. „Die aktuellen Debatten in der Politik und Gesellschaft zeigen, dass Klima- und Umweltschutz heutzutage wichtiger sind denn je. Wir wollen dazu beitragen, Wissen zu vermitteln.“

Unterstützt wird der Meerretter-Tag auch von der EUCC – Die Küsten Union Deutschland. Die Organisation kooperiere bereits seit einigen Jahren mit „Heimat Meer“, bestätigt Geschäftsführerin Nardine Stybel. Zusammen habe man bereits den Ostsee-Ascher – eine Sammelbox für Zigarettenkippen am Strand – ins Leben gerufen. „Nun wollen wir uns gemeinsam und spielerisch der Bildung widmen“, sagt Stybel. „Wir stellen unsere Expertise bereit und klären Fragen, wie: Wer hat Schuld an der aktuellen Situation und was können wir dagegen tun?“

Kim Zeidler zeigt, wie viele Zigarettenstummel trotz regelmäßiger Reinigung am Strand zu finden sind. Quelle: Jana Schubert

„Das geht ans Herz“

Die beiden Organisatoren hoffen auf prominente Unterstützung. Der Oberbürgermeister hat sich angekündigt. Auch etwa zwanzig Influencer aus ganz Deutschland haben zugesagt. „Es ist kein Influencer-Event. Es ist aber schön, dass sie uns unterstützen wollen.“ Schimpf und Zeidler wollen vor allem die gemeinsamen Reichweiten nutzen, um auf den Umweltschutz weiter aufmerksam zu machen.

„Wir sind beide an der Ostsee aufgewachsen. Und wenn man sieht, wie es hier nach Veranstaltungen oder einem heftigen Sturm aussieht, geht das schon ans Herz“, sagt Schimpf. Die Bekanntheit der Kleidungsmarke nutzen die beiden auch für Aufklärungskampagnen: „Wir haben die Reichweite, warum sollten wir sie nicht auch für etwas Sinnvolles nutzen“, fragt Zeidler.

Mehr Aktionen für sauberere Strände

Bereits am vergangenen Wochenende befreiten zwölf Jugendliche des Interact Clubs Rostock am Warnemünder Strand den Sand von Müll. Überreste von Zigaretten, Kronkorken und Plastedeckel füllten am Ende die großen Mülltüten. „Mit der Aktion wollten wir ein Zeichen gegen die Verschmutzung der Strände und Meere setzen“, sagt Janne Pelz, Präsidentin des Klubs.

Auch Schimpf und Zeidler wollen weitere Aktionen planen: Der Meerretter-Tag soll jetzt jedes Jahr stattfinden. „Wir würden das Ganze natürlich auch in anderen Städten organisieren“, bestätigen die beiden. „Das Problem ist, dass es einfacher ist, den Finger zu heben, um sich zu beschweren“, meint Zeidler. „Aber es muss ja nicht jeder alles perfekt machen. Es reicht, mit einer kleinen Verbesserung anzufangen.“ Wenn jeder bei einem Spaziergang nur fünf Dinge aufheben würde, wäre der Strand schon wesentlich sauberer, appelliert sie.

Zeitplan Meerretter-Tag am 7.9. Am Samstag, dem 7.9., findet der erste Meerretter-Tag ab 11 Uhr in Warnemünde statt. Treffpunkt ist der Strandaufgang 26, dort werden auch die Tüten ausgegeben. Ab 14 Uhr finden die kostenlosen Mitmach-Workshops, an denen jeder teilnehmen kann, im Hostel Dock Inn statt. Abgerundet wird der Tag dort durch die Party ab 21 Uhr.

