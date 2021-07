Meerschweinchen in Pappkarton löst Polizeieinsatz in Rostock aus

Rostock

Ein Karton, der keiner Person zugeordnet werden konnte, hat am Sonntag in Rostock einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Kiste befand sich nach Angaben der Polizeiinspektion Rostock im Zug auf der Strecke Stralsund-Rostock. Weil nicht klar war, was in dem Karton ist, und ob es eine Gefahr für die Reisenden darstellt, wurde der Bahnsteig vorsorglich geräumt.

Nach Ankunft des Zuges wurde durch die Bundespolizisten der Gegenstand in Augenschein genommen. Doch es gab schnell Entwarnung: Die Pappschachtel, die mit schwarzem Klebeband umwickelt und mit Löchern bespickt war, bewegte sich. Mit einer Taschenlampe konnten die Beamten erkennen, dass darin ein lebendes Meerschweinchen sitzt. Ein Eigentümer konnte nicht ermittelt werden. Die Bundespolizisten nahmen sich des Tieres an und gaben es in der Tierklinik Rostock ab.

Von oz