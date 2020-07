Mehr Bänke und Spielgeräte: So wird Rostocks Rosengarten saniert

Rostock

Er ist eine Oase mitten im Stadtzentrum: Der Rostocker Rosengarten wird gerade im Sommer viel genutzt. Kinder planschen im Springbrunnen, Paare machen Picknick im Gras, Senioren erholen sich auf den Bänken unter den schattigen Linden und genießen den Blick auf die Blütenpracht.

Was Laien noch nicht sehen, wurde jetzt von den Verantwortlichen der Hansestadt entdeckt: „Die Pflanzungen im mittleren Bereich sind stark überaltert und müssen erneuert werden“, sagt Annekatrin Haker von der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS).

Anzeige

Wichtiges Zeugnis Rostocker Geschichte

Der kommunale Betrieb plant deshalb die Sanierung des Rosengartens. Rund 2,2 Millionen Euro wird das voraussichtlich kosten. Dass die neobarocke Gartenanlage zwischen Steintor und Wallanlagen erhalten werden muss, stehe außer Frage. „Der Rosengarten stellt ein wichtiges Zeugnis Rostocker Geschichte dar“, sagt Annekatrin Haker.

Weitere OZ+ Artikel

Derzeit würde die Aufgabenstellung für den Planer erarbeitet, der mittels einer EU-weiten Ausschreibung noch gefunden werden muss. Nach aktuellem Stand sieht es so aus, dass die Sanierung in den Jahren 2022/2023 erfolgt – also erst dann, wenn die angrenzenden Wohnungsbauprojekte fast abgeschlossen sind.

Muss der Imbiss umziehen?

Noch offen ist derzeit, ob der beliebte rote Imbiss „Pesto Peter“ an der Hermannstraße auch nach der Sanierung noch an diesem Platz stehen kann. Denn obwohl der Kiosk nach Angaben des Inhabers der älteste seiner Art in ganz MV ist, steht das Gebäude nicht unter Denkmalschutz. Laut RGS sei deshalb vorstellbar, dass er an eine andere Stelle außerhalb des schützenswerten Denkmalbereiches im Rosengarten versetzt wird.

Der Rostocker Rosengarten: Kinder lieben den Springbrunnen. Quelle: OVE ARSCHOLL

„Aber wir finden den aktuellen Standort ideal, außerdem gehen wir hier in die fünfte Saison und der Platz ist etabliert“, sagt Peter Friedrich, dem der Kiosk, aber nicht das entsprechende Grundstück gehört. Er wisse von den Sanierungsplänen für den Rosengarten und hofft dennoch, dass sein Imbiss an gewohnter Stelle verbleiben kann. Das will auch Annekatrin Haker derzeit nicht ausschließen. Solange noch entsprechende Untersuchungen laufen, sei die Standortfrage für den Kiosk „Pesto Peter“ nicht endgültig geklärt.

Würdiges Umfeld für Denkmäler schaffen

Die RGS will die Sanierung auch zum Anlass nehmen, besonderen Objekten im Rosengarten wieder ein würdiges Umfeld zu verpassen – zum Beispiel dem KZ-Denkmal sowie der Stele, die an die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen erinnert. Aber auch die Wiederherstellung von Erinnerungsstücken ist im Gespräch – konkret eine Rückkehr des Reiherbrunnens, der auf der Grünfläche an der Steintor-Kreuzung vor der Gaststätte „Gastmahl des Meeres“ stand.

Bildergalerie: Impressionen vom Rostocker Rosengarten

Zur Galerie Schon mehr als 150 Jahre lang nutzen die Rostocker den Rosengarten zur Erholung. Die grüne Oase braucht nun aber eine Frischekur und soll saniert werden. Dabei soll auch einem alten Brunnen neues Leben eingehaucht werden. Fraglich ist dagegen, ob der beliebte Imbiss an angestammter Stelle bleiben kann.

„Es sind noch Teile des Brunnens vorhanden, so dass geprüft werden soll, ob der Brunnen wieder rekonstruiert werden kann“, gibt die RGS-Sprecherin einen Ausblick, der viele Hansestädter freuen dürfte. Bereits 2016 konnte der Reiherbrunnen nicht mehr in Betrieb genommen werden, weil er so stark beschädigt war, dass eine Betreibung nicht infrage kam.

Reiher-Plastik zu instabil für Wiederaufstellung

Aktuell ist nur noch der Sockel vorhanden, der noch vom Vorgängermodell, dem 1912 errichteten Muschelhorcher-Brunnen, stammt. Die Reiher-Brunnenplastik aus Bronze von Hans-Detlev Henning musste bereits 2006 aufgrund von Schäden eingelagert werden. Thomas Werner vom Rostocker Denkmalamt bremst allerdings schon heute die Erwartungshaltung. „Grundsätzlich sind wir sehr dafür, die Brunnenanlage wiederherzustellen“, sagt er.

Diese alte Ansichtskarte von Foto-Arppe aus den 1950er-Jahren zeigt, wie der damals noch Muschelsucher-Brunnen in die Grünfläche integriert war. Das Becken hatte damals einen achteckigen Grundriss. Quelle: Sammlung Thomas Werner/Foto Arppe

Welche Figur den Brunnen krönen wird, sei aber noch nicht entschieden. „Das Reiherpaar wird es jedoch nicht sein, weil nur mit massiven baulichen Eingriffen die Figur statisch dauerhaft zu ertüchtigen ist, was der Figur selbst allerdings abträglich wäre“, so Werner. Schon in der Vergangenheit sei nach Lösungen gesucht worden, um die Standfestigkeit der Reiher-Plastik zu erhöhen. „Aber dabei darf ja gestalterisch nicht viel verändert werden, um nicht ins Urheberrecht einzugreifen“, erklärt der Experte vom Denkmalamt.

Bessere Wege, mehr Bänke und Spielgeräte

Leichter zu realisieren und auf jeden Fall geplant sei dagegen die Neugestaltung der Wege im Rosengarten. „Dabei soll die Qualität für Passanten nachhaltig verbessert und die Vorgaben für die Sicherung der Barrierefreiheit umgesetzt werden“, so RGS-Sprecherin Annekatrin Haker.

Der Rostocker Rosengarten macht seinem Namen alle Ehre. Quelle: Ove Arscholl

Angesichts der immer trockener werdenden Sommer sei außerdem geplant, die Wasserversorgung der Linden zu optimieren. „Die beiden Grünflächen im Umfeld der unter Naturschutz stehenden Blutbuchen sollen als für alle nutzbare Freiflächen mit der Installation von zusätzliche Bänken, Spielgeräten und so weiter aufgewertet werden“, sagt sie.

Lesen Sie auch

Von Claudia Labude-Gericke