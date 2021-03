Schwaan

An der Fachklinik Schwaan-Waldeck haben sich inzwischen 20 Mitarbeiter und sieben Patienten mit dem Coronavirus infiziert, überwiegend mit der britischen Mutation. Darunter auch der Chefarzt der Neurologie, der sich in der Klinik angesteckt hat und derzeit auf der Intensivstation einer Berliner Klinik liegt.

Nach der ersten Infektion eines Reha-Patienten am 26. Februar in Waldeck hatten Tests Anfang März weitere positive Ergebnisse gebracht. 14 Covid-19-Fälle wurden dabei festgestellt, neun Mitarbeiter und fünf Patienten waren betroffen. Die Patienten wurden in Akutkliniken verlegt, für die Mitarbeiter und weitere Kontaktpersonen hat der Landkreis Quarantäne verfügt.

Landkreis Rostock: Quarantäneanordnung nicht durchgestellt

Dennoch kam es zu weiteren Infektionsfällen in der Klinik. Der Landkreis bemerkte erhebliche Mängel in der Hygiene und der Kommunikation im Haus. Die Quarantäneanordnung sei offenbar nicht an die Mitarbeiter durchgestellt worden, wie Kreissprecher Michael Fengler erklärt. Daraufhin habe es eine erneute Anordnung gegeben.

Außerdem habe das Gesundheitsamt des Kreises die Klinikleitung verpflichtet, einzelne Mitarbeiter häufiger zu testen. „Von 26 weiteren Tests lagen bis 26. März 20 Ergebnisse vor, alle negativ“, informiert Fengler auf Anfrage. Zudem habe die Fachklinik erklärt, die Quarantäne-Anordnungen ausgereicht zu haben. „Das Kommunikationsproblem scheint in diesem Fall behoben zu sein“, so der Sprecher.

An der Fachklinik Waldeck herrscht akuter Personalmangel. Mehrere Arztstellen sind ausgeschrieben, Pflegekräfte werden dringend gesucht. 2020 haben 23 Pflegekräfte das Zentrum für neurologische Rehabilitation verlassen, bis Ende Juni dieses Jahres werden weitere 47 Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte folgen, die ihren Job gekündigt haben. Diese einzigartige Kündigungswelle an einer medizinischen Einrichtung war nun auch Thema im Wirtschaftsausschuss des Landtages in Schwerin.

Darstellung im Wirtschaftsausschuss „beschwichtigend“

Der zuständige Abteilungsleiter des Ministeriums habe berichtet. „Die Darstellung war eher beschwichtigend, ohne akute Probleme“, sagt Torsten Koplin, gesundheitspolitischer Sprecher der Linken. Die Fluktuation sei bestätigt worden, die Fachklinik wolle die Stellen wieder besetzen, Schließungen von Abteilungen habe es nicht gegeben.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 16. März habe eine Begehung durch das Landesgesundheitsamt in Waldeck stattgefunden. „Die vorgefundenen Mängel und Schwachpunkte seien jedoch abstellbar, wurde uns im Ausschuss mitgeteilt“, so Koplin. Die medizinische Versorgung in der Region vor allem für Beatmungspatienten sei gesichert, im KMG-Klinikum Güstrow wie auch im Rostocker Südstadtklinikum. „Aber die Kommunikation in der Klinik scheint nicht transparent“, betont Koplin: „Wir bleiben dran.“

Von Doris Deutsch