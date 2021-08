Mehr Erzieherinnen und Erzieher in Rostocker Kitas und Horten

Rostock

Rostocks Kita-Kinder sollen bald besser betreut werden: Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hat jetzt eine Beschlussvorlage für eine neue Satzung zur Kindertagesförderung auf den Weg gebracht. Darin wird der Personalschlüssel in den Rostocker Krippen, Kindergärten und Horten deutlich angehoben. Pro Gruppe wird künftig in der Krippe mit bis zu 1,37 Stellen geplant, im Kindergarten mit bis zu 1,56 und im Hort mit bis zu 0,97 Stellen.

Damit wird die Anzahl der Fachkräfte, die sich um die Kinder kümmern, deutlich erhöht. Die Mehraufwendungen dafür aus der Stadtkasse werden allein im Jahr 2023 voraussichtlich bei über 4,4 Millionen Euro liegen. „Gerade in der Früherziehung ist es wichtig, dass wir eine stärkere Betreuung unserer Kinder ermöglichen“, so Madsen. „Das kostet sicherlich Geld. Aber noch viel mehr Geld kostet es, wenn wir uns später im Jugendalter verstärkt kümmern müssten.“ Er hoffe auf eine breite politische Unterstützung, „damit ein klares und starkes Signal an die Kinder, ihre Eltern und das Personal gehen kann als Würdigung dieser so wichtigen Arbeit.“

Kita-Stadtelternrat hat Druck gemacht

Auch Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) meinte: „Wir gehen davon aus, eine der modernsten Kita-Satzungen auf den Weg zu bringen, die erhebliche Verbesserungen der personellen Situation in den Krippen, Kindergärten und Horten mit sich bringt. Das stellt uns auch vor eine gewaltige finanzielle Herausforderung, die wir im Interesse der Kinder und der Zukunft der Stadt aber gern bewältigen wollen.“ Der Satzungsentwurf wurde dem Sozialministerium zur Prüfung vorgelegt und bestätigt.

Zuvor hatte der Kita-Stadtelternrat noch einmal Druck gemacht. Der Vorstand hatte sich an den Bürgerbeauftragten des Landes MV gewandt, weil seiner Ansicht nach bislang zu wenig getan worden sei, um auf das Bürgerbegehren für einen besseren Personalschlüssel in den Rostocker Kindertagesstätten zu reagieren. Im Mai hatten dies rund 8000 Rostocker und Rostockerinnen unterschrieben.

Anliegen muss schnell bearbeitet werden

Claudia Köster, Erzieherin und Mitinitiatorin des Bürgerbegehrens, meinte: „Die Bedingungen in unseren Kindertagesstätten müssen endlich verbessert werden. Wir sind davon überzeugt, dass die große Mehrheit der Rostockerinnen und Rostocker hinter uns steht. Es kann nicht sein, dass ein Anliegen von mehr als 8000 Bürgerinnen und Bürgern nicht zügig bearbeitet wird. Eine bürgernahe und schnelle Verwaltung stelle ich mir anders vor.”

Von Axel Büssem