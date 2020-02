Mehr Flüchtlinge für Rostock? Senator Bockhahn widerspricht eigener Partei

Rostock

Die Bilder aus Griechenland sorgen auch in Rostock für Entsetzen. In den Flüchtlingslagern der Ägäis herrschen menschenunwürdige Bedingungen – unter anderem, weil die Camps viel zu voll sind. „Die humanitäre Katastrophe, die sich auf den griechischen Inseln abspielt, ist ein Armutszeugnis für Europa. Besonders traumatisiert werden unter diesen Bedingungen unbegleitete Kinder und Jugendliche“, finden die Rostocker Bürgerschaftsfraktionen der Linken, Grünen sowie SPD. Deren Vorsitzenden haben deshalb beantragt, dass die Hansestadt handelt und bei der Landesregierung die Bereitschaft erklärt, in einer freiwilligen humanitären Aktion unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von den griechischen Ägäis-Inseln in Rostock aufzunehmen.

Stadt würde sich strafbar machen

Doch das ist nicht so einfach wie gedacht: Unter anderem, weil dafür die Rechtssicherheit fehlt, erklärt Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). Bevor entsprechende Regelungen des Bundesinnenministeriums vorliegen, gelten für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge die bestehenden Verteilungsschlüssel. „Weiterhin würden sich die Minderjährigen ohne offizielle Regelung der unerlaubten Einreise schuldig machen“, so Bockhahn weiter.

Auch für die Stadt könnte eine solche Hilfsaktion ein Nachspiel haben: „Die Organisation der unerlaubten Einreise wäre ebenfalls eine strafbewährte Handlung“, erklärt der Senator. Daher sei es umso wichtiger, dass die Bundesregierung der Hilfsbereitschaft vieler Kommunen einen legalen Rahmen verschafft.

Rostock übererfüllt die Quote

Im aktuellen Verteilungsschlüssel der Flüchtlinge liege das Land unter der Quotenerfüllung. „In unregelmäßigen Abständen werden pro Woche circa ein bis zwei unbegleitete Minderjährige nach Mecklenburg-Vorpommern verteilt“, erklärt der Rostocker Senator. Innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns würde die Hansestadt ihre Quote übererfüllen – mit aktuell 60 dieser geflüchteten Menschen, obwohl nur 50 vorgeschrieben wären. Deshalb wurden seit 2018 keine unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge mehr der Hansestadt zugewiesen.

Für die 14 bis 17-jährigen Flüchtlinge, die bei der von Rot-Rot-Grün angedachten Hilfsaktion aufgenommen werden sollen, müsste eine Betreuung in einer Wohngruppe angeboten werden. In Rostock gebe es laut Bockhahn derzeit 203 solcher Plätze. Davon wären nach aktueller Meldung nur fünf frei. „Diese werden zur Deckung des bestehenden Bedarfes zwingend benötigt“, so der Sozialsenator. Sollten mehr Plätze benötigt werden, müsse das mit den Trägern besprochen werden, was einen zeitlichen Vorlauf benötigt. „Hinzu kommen die bekannten Engpässe bei Personal und Wohnraum für diesen Bereich der Jugendhilfe.“

Fallmanager schon jetzt überlastet

Auch die Kosten seien ein wichtiger Faktor. Mindestens 5200 Euro koste ein Platz in der Regelwohngruppe – pro Monat und Person. Wer diese Kosten bei einer freiwilligen Aufnahme der Geflüchteten trägt, sei vom Gesetz nicht geregelt.

Und noch einen Kritikpunkt hat der Sozialsenator: Bereits heute läge die Belastung seiner Mitarbeiter bei 50 Fällen pro sogenannten Fallmanager. Ziel sei es, diese Zahl auf 35 Fälle pro Bearbeiter zu reduzieren. „Freiwillige Fallübernahmen würden die Belastung der MitarbeiterInnen verschärfen“, führt Bockhahn an.

Die Verwaltung sei zwar nicht gegen die weitere Aufnahme von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen aus Griechenland – allerdings müssten dafür die genannten Bedingungen und ein zeitlicher Vorlauf beachtet werden. In der März-Sitzung der Bürgerschaft soll der Antrag der drei Fraktionen besprochen werden.

Von Claudia Labude-Gericke