Mehr Geld für Rostock: Land rettet sieben Buga-Projekte

Rostock

Die Bundesgartenschau 2025 in Rostock ist gerettet – zumindest finanziell: Die Landesregierung und die Hansestadt haben sich am Mittwochabend auf zusätzliche Finanzhilfen für die Großprojekte geeinigt. Das Land wird sich mit weiteren 14 Millionen Euro an der Umgestaltung des Rostocker Stadthafens beteiligen. Insgesamt bekommt die größte Stadt des Landes nun mehr als 50 Millionen Euro aus Schwerin. Das bestätigte der Chef der Staatskanzlei, Heiko Geue ( SPD), der OZ auf Anfrage: „Wir haben heute einen echten Meilenstein erreicht.“

Sieben Projekte gesichert

Rostock will zur Bundesgartenschau in fünf Jahren den gesamten Bereich rund um den Stadthafen umgestalten. Die Gesamtkosten liegen mittlerweile bei um die 150 Millionen Euro. Der Bund hat bereits Millionen zugesagt, jetzt stockt auch das Land seine Hilfe auf – und rettet damit gleich sieben Großprojekte. Das Geld ist unter anderem für den Bau einer neuen Fußgängerbrücke über die Warnow, eines neuen Vorzeige-Wohngebietes am Wasser – das so genannte Warnow-Quartier – und den Bau eines Stadtstrandes am Fluss vorgesehen. Auch der Bau eines Stadtparks auf einer alten Deponie, die Renaturierung eines alten Bachlaufs sowie die Umgestaltung der Hafen-Meile sind Teil des Paketes.

OB: „Spüren jetzt Rückenwind“

„All diese Vorhaben sind nicht nur für die Buga, sondern für die gesamte Rostocker Stadtentwicklung wichtig“, sagt Geue. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) spricht von einem „ganz starken Signal“ für die Buga: „Wir spüren mit großer Freude den Rückenwind des Landes“, so der Däne.

Von Andreas Meyer