Mehr Mitbestimmung über Steuergelder: Schöne Idee!

Es ist ein gute Idee, auch wenn ihre Umsetzung noch ausgearbeitet werden muss: Die FDP will die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern mehr mitbestimmen lassen, was mit ihren Steuergeldern passiert. Die Liberalen werben für die Einführung von sogenannten Bürgerhaushalten in Städten und Kommunen. So könnten die Einwohner zum Beispiel über Ausgaben in Kultur oder Sport mit entscheiden.

Entspricht Zeitgeist

Das würde auch dem Zeitgeist entsprechen: Die Bürger wollen mehr mitreden. Allerdings gibt es einen Haken: Wenn die Abstimmung online erfolgt, könnten hier besonders aktive Gruppen bevorzugt werden. Käme es zum Beispiel in Rostock zu einem „Duell“ zwischen Theater und Hansa, würde der Fußball-Drittligist aufgrund seines Fanlagers wohl locker „gewinnen“. Doch bei so einer Entscheidung müssen alle Interessen berücksichtigt werden.

Beste Ideen sammeln

Ein guter Mittelweg wäre es daher, dass die Bürger Vorschläge für den Haushalt unterbreiten, die im Netz kommentiert und bewertet werden. Über die besten Ideen wird dann in den politischen Gremien abgestimmt. Auf diese Weise werden die Einwohner stärker beteiligt –und die Politik kann ihre Entscheidungen besser begründen.

