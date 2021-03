Papendorf

Daumen hoch, Auto hält, einsteigen und los geht’s. Auch Senioren können nun in der Gemeinde Papendorf trampen. Auf die einfachere Art: Sechs Mitfahrerbänke wurden dieser Tage in den Dörfern der Gemeinde aufgestellt. Dazu ein großes blaues Fahrplanschild, auf dem der Daumen schon hoch ist. Die Richtung können die Nutzer mit einem gelben Pfeil wählen: Papendorf, Penny Papendorf, Niendorf/Arzt, Groß Stove, Rostock, Sildemow.

Das System ist einfach. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, setzt sich auf die Bank und wartet. „Ich baue da sehr auf die Hilfsbereitschaft der Vorbeifahrenden, dass sie die Senioren mitnehmen“, sagt Bürgermeister Jürgen Ahrens. Vor allem aber hoffe er, dass die älteren Bürger dieses Angebot auch annehmen. „Es erhöht einfach die Mobilität der alten Menschen im ländlichen Raum.“

2014 erste Mitfahrerbank in Deutschland eingeweiht

2014 wurde die erste Mitfahrerbank in Deutschland aufgestellt, in der Westeifel. Seitdem wurde das Projekt vielerorts kopiert. Auch auf der Insel Rügen, im Großraum Stralsund und auf dem Darß wurden inzwischen solche Sitzbänke eingeweiht. In Papendorf hat Ulf Scherpelz, Geschäftsführer der Wabe Service und Fürsorge gGmbH, die Idee eingebracht. Auf einer Besuchsreise im hannoverschen Raum habe er diese Bänke gesehen und genauer nachgefragt. „Coole Sache“, befand Scherpelz und fand in der Gemeinde sofort Befürworter. „Das ist ein Angebot, um unseren Senioren ohne großen Mehraufwand mehr Mobilität zu bieten“, erklärt Scherpelz.

Sponsoren unterstützen Projekt

Die Gemeinde konnte Sponsoren für das Vorhaben gewinnen: Landschaftsarchitektin Elke Ringel von Planakzent Rostock, die Wabe Service und Fürsorge gGmbH, die Hausärztinnen der Gemeinde, Elke Lüder und Christiane Straßburger, sowie Bürgermeister Ahrens und sein Stellvertreter Bernd Risch haben das Projekt finanziell unterstützt. „Die Idee ist einfach bemerkenswert“, sagt Allgemeinmedizinerin Straßburger. So kämen die Leute hoffentlich unkomplizierter zum Arzt oder in die Stadt. „Außerdem dient dies der Vernetzung der Dörfer und ihrer Bewohner. Und vielleicht kann so eine einfache Lösung auch dazu beitragen, dass ältere Menschen mehr Lust haben, auf dem Dorf zu bleiben, auch wenn sie auf Hilfe angewiesen sind.“

Die Baufirma Königsstein aus Groß Stove hat sich mit Arbeitsleistungen eingebracht und die Bänke in den Ortsteilen auf feste Fundamente gestellt sowie die Hinweisschilder befestigt. „Das ist eine tolle Idee und eine gute Sache für die Gemeinde“, sagt Firmenchef Ronny Königsstein, der in Sildemow lebt und hofft, dass auch in seinem Dorf bald Einwohner auf der Bank sitzen werden.

Bänke für mehr Miteinander auf dem Land

Die auffälligen blauen Schilder wurden von Prisma Werbung in Groß Stove entworfen und gebaut. Die gefallen Margrit Tuchen, der Vorsitzenden der Ortsgruppe der Volkssolidarität Papendorf, besonders gut. Die 80-Jährige, selbst „Ureinwohnerin“ der Gemeinde, weiß, dass viele alte Menschen in den Dörfern auf Fahrdienste angewiesen sind – und damit häufig auf Angehörige oder Nachbarn, die aber entweder woanders wohnen oder noch berufstätig sind. „Diese Bänke können das ländliche Miteinander fördern“, ist Margrit Tuchen überzeugt.

Der neue Lebensmittelmarkt Penny an der Zufahrtsstraße nach Papendorf werde gut angenommen. „Mancher legt den Weg noch zu Fuß zurück, um etwas Bewegung zu haben“, erzählt Margrit Tuchen. „Aber die Taschen vollpacken, geht da nicht.“ Auch am Einkaufsmarkt steht eine Mitfahrerbank, die Penny hier installiert hat. „Wenn man dort jetzt auch noch Kaffee und Kuchen bekäme, wäre das ein schöner Treff, von dem aus man dann wieder unkompliziert in die Dörfer käme“, erklärt die Seniorin. „Denn wer dort einkauft, nimmt bestimmt auch eine Oma oder einen Opa wieder mit zurück.“

Die Erfahrungen mit Mitfahrbänken in anderen Orten sind nach anfänglicher Skepsis zumeist sehr positiv. Auch wenn manchmal etwas Wartezeit einkalkuliert werden muss. Jeder Mitfahrer ist übrigens durch die Kfz-Haftpflicht des Fahrers versichert. „Ja und vielleicht bringt so eine Mitfahrgelegenheit jüngere und ältere Generationen enger zusammen“, ist Margrit Tuchen optimistisch.

Von Doris Deutsch