Mehr Motivation – weniger Gewichte: So lief der erste Tag in den Fitness-Studios von MV

Rostock

Sara Böttcher aus Rostock geht in die Kniebeuge und hebt mit beiden Armen einen zehn Kilogramm schweren Kettelbell hoch. Die 20-Jährige atmet laut aus, Schweißperlen laufen über ihr Gesicht. „Normalerweise schaffe ich doppelt so viel Gewicht“, sagt sie, während sie ihr Sportgerät zu Boden sinken lässt. „Ich merke schon, dass ich aus der Übung bin.“

Nach zweimonatiger Corona-Zwangspause hat auch ihr Fitnessstudio der Kette „Fitx“ in der Rostocker Südstadt seit Montag wieder geöffnet. „Ich habe mich sehr über diese Nachricht gefreut. Sonst komme ich jeden zweiten Tag her“, sagt die Rostockerin und lacht.

„Zu Hause kann ich mich nur schwer motivieren, Sport zu machen. Hier habe ich mehr Möglichkeiten und hier steht auch kein Sofa, auf das ich mich faul setzen könnte.“ Zudem sei auch die Anwesenheit der anderen Sportler motivierend. Wie gewöhnlich ist Böttcher mit ihrer Freundin Lara Riechert im Fitnessstudio. Die beiden trainieren mit Abstand zueinander in der „Turn-Ecke“, die derzeit nur von zwei Mitgliedern betreten werden darf.

Gesperrte Duschen und eigene Getränke

Für das regelmäßige Training nehmen die Frauen einige Einschränkungen in Kauf. Vom Land gibt es zahlreiche Auflagen für die Sportbetriebe. So sind unter anderem die Duschen gesperrt. „Ich dusche aber sowieso eher zu Hause“, sagt Lara Riechert. „Also ist das okay.“ Zusätzlich muss sich die Rostockerin auch zu Hause umziehen – in den Umkleiden kann lediglich ein Teil der Spinde zum Verstauen der Sachen genutzt werden.

Auch die Getränkestation, an der sich Mitglieder eigentlich ihre Trinkflaschen auffüllen können, bleibt zu. „Das finde ich nicht so cool. Ich frag mich, warum das nötig ist“, sagt Mitglied Oliver Riechert. „Aber es ist auch nicht so schlimm, eigene Getränke mitzubringen.“

Langsamer Start

Der Rostocker trainiert zusammen mit einem Freund im Gerätebereich. „Beim Bankdrücken habe ich vor zwei Monaten 120 Kilogramm geschafft. Heute sind es nur 90“, sagt der 27-Jährige enttäuscht. „Das lief schon mal besser.“ Seine zweimonatige Trainingspause merkt der Rostocker auch an seinem Erscheinungsbild. „Ich bin dünner geworden und habe etwas Muskelmasse verloren“, sagt er. „Zu Hause fehlten mir die Geräte, die Gewichte und die Atmosphäre.“

Viele Mitglieder von „Fitx“ nutzen den Tag der Wiedereröffnung, um Sport zu machen und den Trainingsrückstand aufzuholen. „Man merkt schon, dass das vielen gefehlt hat und sie unbedingt wieder herkommen wollen“, sagt Phil Hofmann. „Für einen Montagmorgen war heute mehr los als normalerweise.“

Der Fitnesstrainer empfiehlt, langsam mit dem Workout anzufangen. „Von 0 auf 100 ist nie ratsam. Man muss sich erst einmal wieder dran gewöhnen.“ Anders als die Hobby-Sportler hat Hofmann jeden Tag zu Hause trainiert. „Ich muss ja fit sein, wenn jetzt wieder die Kurse losgehen“, erklärt der Mann. Er freut sich, wieder arbeiten zu dürfen. „Das war keine schöne Zeit.“

Zugangsbeschränkungen

In den vergangenen Tagen haben er und seine Kollegen, die im Gegensatz zu den Mitgliedern nun Mundschutz tragen müssen, dafür genutzt, Hinweisschilder aufzustellen und Geräte zu sperren. Im Cardio-Bereich sind jedes zweite Laufband und Fahrrad sowie jeder zweite Stepper und Crosstrainer gesperrt. An den einzelnen Trainingsbereichen wird angezeigt, wie viele sich dort jeweils aufhalten dürfen.

„Zum Zirkeltraining kann aktuell nur jeweils ein Sportler“, sagt Bezirksleiter Christopher Tschöke. „Im Kursraum haben wir Felder abgeklebt.“ Wo sonst in den Kursen zahlreiche Sportler eng beieinander stehen, finden jetzt nur noch 20 Mitglieder Platz.

„Ich habe ein bisschen Angst vor den Stoßzeiten“, meint daher Sara Böttcher. „Wenn man dann an einigen Geräten zu lange warten muss, ist man wieder raus“, sagt sie. Unter anderem dafür gibt es von der Studiokette eine App. Dort bekommen die Nutzer die Auslastung angezeigt. Für den Fall, dass zu viele Leute im Gebäude sind, müssen die Mitglieder draußen warten.

Überfüllt ist das Studio am Montagnachmittag jedoch nicht. „Alle sind sehr verständnisvoll und sensibilisiert“, sagt Sprecher Alexander Morel. „Wir hatten die Befürchtung, dass sich mehr Leute abmelden oder ihre Mitgliedschaft pausieren. Aber der Großteil der Leute ist solidarisch. Alle sind froh, dass sie so gut wie möglich wieder trainieren können.“

Gefühl der Gemeinschaft

Nicht nur der Bewegungsmangel treibt die Fitnessstudio-Nutzer zurück in die Einrichtungen, wie Oliver Scharfenberg, Inhaber des Ostseestudios Bansin auf Usedom, weiß. „Alle freuen sich, wieder rauszukommen und hier andere Menschen zu treffen“, sagt er. „Viele haben versucht, sich allein fit zu halten, aber in der Gruppe funktioniert das nun einmal besser.“

Scharfenberg freut sich, wieder öffnen zu dürfen. „Der erste Tag war ruhig“, lautet sein Fazit. „Aber ich habe auch nicht mit dem großen Ansturm gerechnet.“

Vorsichtig waren auch die Kunden des Fitnessstudios Physio Domus in Wismar. „Viele haben erst einmal gefragt, was jetzt möglich ist und wollen die nächsten Tage kommen“, sagt Trainer Ricardo Exposito. „Morgens war viel los, aber nachmittags war es sehr verhalten.“

Auch in Wismar gibt es einige Änderungen im Ablauf. „In meinen Zumba-Kurs dürfen jetzt maximal 15 Leute – sonst waren es immer 30“, sagt er. „Saunen und Duschen sind auch zu. Aber es ist besser als nichts.“

Von Katharina Ahlers