Mehr Öl umgeschlagen: Am Seehafen Rostock läuft es wie geschmiert

Der Seehafen Rostock hat das Jahr 2019 mit einem leichten Umschlagsplus abgeschlossen. Wie die Hafengesellschaft Rostock Port am Freitag berichtete, wurden insgesamt 25,7 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen, dies waren 100 000 Tonnen mehr als im Vorjahr. Leichte Rückgänge im Fähr- und RoRo-Verkehr hätten durch gute Ergebnisse in den anderen Hafenbereichen ausgeglichen werden können.

„Wir sind nicht überschwänglich, aber doch zufrieden“, sagte Geschäftsführer Gernot Tesch. Damit startet der Hafen positiv in sein Jubiläumsjahr: Am 1. Mai wird mit einem großen Hafengeburtstagsfest das 60-jährige Bestehen des heute größten deutschen Ostseehafens gefeiert.

Weniger RoRo – mehr Öl

Insgesamt nahm der Umschlag bei der rollenden Ladung (RoRo – „Roll on, roll off“) 2019 um 700 000 Tonnen oder vier Prozent auf 16,2 Millionen Tonnen ab – erstmals überhaupt, wie Tesch betonte. Der Anteil rollender Fracht am Gesamtumschlag des Überseehafens lag bei 63 Prozent. Zuwächse gab es unter anderem beim Öl, vor allem wegen der Probleme mit der Druschba-Pipeline, wodurch zeitweise Öl über Rostock in die Raffinerie Schwedt transportiert wurde.

Die größeren Öltanker konnten den Seehafen wegen ihres Tiefgangs allerdings nur halb beladen ansteuern. Mit großen Hoffnungen verbindet die Hafengesellschaft daher die geplante Vertiefung des Seekanals auf 16,50 Meter. Für mehr als 100 Millionen Euro will der Bund die etwa 15 Kilometer lange Hafenzufahrt vertiefen, damit Schiffe mit einem Tiefgang von bis zu 15 Metern Rostock anlaufen können. Die Vertiefung des Seekanals soll 2021 beginnen und etwa zweieinhalb Jahre dauern.

Sechs neue Kreuzfahrtschiffe

Wie in den Vorjahren gab es auch 2019 eine erfolgreiche Kreuzfahrtsaison. Insgesamt gingen 906 000 Seereisende bei 196 Schiffsanläufen an und von Bord. Für 2020 seien derzeit 206 Anläufe von 44 Kreuzfahrtschiffen angemeldet. 37 Anläufe davon seien von sehr großen Passagierschiffen mit Längen von mehr als 300 Metern. Sechs Schiffe kommen zum ersten Mal nach Rostock, darunter die „Sky Princess“, mit 330 Metern das längste Schiff der Saison.

Für die Kreuzschifffahrt stünden im kommenden Jahr wichtige bauliche Neuerungen an, sagte Geschäftsführer Jens Scharner. Im Frühjahr soll das neue 186 Meter lange und 30 Meter breite Terminalgebäude Warnemünde Cruise Center 8 betriebsbereit sein. Im Mai werde der umgebaute Warnemünder Bahnhof eröffnet und im Sommer soll in Zusammenarbeit mit der Hansestadt Rostock die Landstromanlage den Testbetrieb aufnehmen. Der Regelbetrieb steht dann für 2021 auf dem Plan.

Insgesamt habe das Investitionsvolumen im Seehafen im vergangenen Jahr mit knapp 40 Millionen Euro ein Zehnjahreshoch erreicht. Für dieses Jahr sind Investitionen in einer Gesamthöhe von mehr als 30 Millionen Euro vorgesehen.

Hafengeburtstagsfeier am 1. Mai

Der Rostocker Seehafen war am 30. April 1960 als größter Hafen der DDR in Betrieb genommen worden. Einen Tag nach dem 60. Geburtstag, am 1. Mai, wird das Jubiläum groß gefeiert, zusammen mit dem 70. Geburtstag des Fischereihafens. Im Hafenbecken B wird dafür eine Showbühne aufgebaut, auf der ausschließlich Rostocker Künstler und Gruppen auftreten werden. Neben Livemusik sind auch Podiumsgespräche mit im Hafen ansässigen Unternehmen geplant. Busrundfahrten durch den Seehafen steuern zudem die einzelnen Unternehmen an, die ihre Türen für Besucher öffnen.

Zahlreiche Schiffe haben sich angekündigt, darunter zwei Traditionsschiffe. Auch das Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum auf dem Traditionsschiff „Dresden“ auf der anderen Warnowseite beteiligt sich. In Warnemünde lädt das neue Kreuzfahrtterminal zum Tag der offenen Tür. Fahrgastschiffe verbinden die einzelnen Veranstaltungsorte. Alle Programmpunkte sind kostenlos.

