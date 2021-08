Rostock

8000 Hansestädter haben sich mit ihrer Unterschrift für mehr Erzieher in Krippen, Kindergärten und Horten eingesetzt. Die Stadt folgt diesem Wunsch, legt eine neue Satzung vor und will sich die verbesserte Personalausstattung rund 4,4 Millionen Euro pro Jahr kosten lassen. Doch statt Lob gibt es herbe Kritik – zumindest von den Trägern. Die vorgelegte Satzung sei ein „Schnellschuss“ und noch dazu eine „Mogelpackung“, die den Betreuungsschlüssel verschlechtere, statt ihn wie gefordert zu verbessern. Lediglich in der Krippe gibt es – nach Auffassung der Träger – künftig eine wirkliche Verbesserung bei der Betreuungssituation. Das sehe allerdings für Kindergärten und Horte anders aus. Zudem wird die Rechtssicherheit angezweifelt.

2 Stunden Betreuung pro Woche fallen weg

Hauptkritik der Träger ist der Fakt, dass Rostocks neue Kitasatzung eine Vollzeit-Personalstelle mit 39 Wochenstunden ansetzt. „Dabei haben die allermeisten eine 40-Stunden-Woche“, erklärt Marco Scheffler von der Rostocker Stadtmission, der stellvertretend für viele Wohlfahrtsverbände spricht. Allein diese Differenz sorge laut Scheffler dafür, dass laut der neuen Satzung für Kindergärten und Horte zwei Wochenstunden Betreuung pro Gruppe wegfallen – und sich damit die Situation verschlechtert.

„Außerdem kommen zusätzliche Öffnungszeiten quasi gar nicht mehr vor, also, ob die Einrichtung zehn Stunden, zwölf oder mehr auf hat. Bisher waren das immer Extraposten. Der Wegfall könnte dazu führen, dass sich Träger verpflichtet fühlen, die Öffnungszeiten zu reduzieren“, sagt Scheffler. Das könne von keiner Seite gewollt sein und führe auch zu Enttäuschung bei Eltern und Kindern, erklären die Träger unisono. Sie plädierten deshalb im Jugendhilfeausschuss sowie bei den Bürgerschaftsmitgliedern dafür, die Satzung in der vorliegenden Form nicht zu beschließen.

„Es wird keine Verschlechterung geben“

Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) weist die Kritik von sich – und von der Satzung. Denn die angesetzten 39 Stunden pro Vollzeitstelle seien das, was sowieso spätestens ab 2023 durch eine tarifliche Absenkung der Arbeitszeit vorgegeben wird. „Und wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir mit einer neuen Satzung auch für bessere Arbeitsbedingungen der Erzieher sorgen wollen: Durch gute Bezahlung für gute Arbeit, die unseren Kindern zugutekommt“, so der Senator. Nicht zu vergessen: „Das Sozialministerium hat dem Satzungsentwurf bereits zugestimmt und ihn als modern, klug und rechtskonform bewertet.“

Vor der Bürgerschaft verspricht der Senator, dass es mit der stufenweisen Neuregelung „in keinem Bereich eine Verschlechterung der pädagogischen Arbeit geben wird“. Im Gegenteil, die Stadt würde 164 Vollzeitstellen neu ins Betreuungssystem hineingeben. „Dass wir in einigen Bereichen mit den Trägern keine Einigkeit haben, ist normal und nicht schlimm“, so der Senator. Ziel sei es nämlich nicht nur, die Bedingungen für Kinder, Erzieher und Eltern zu verbessern. Sondern auch, den Wettbewerb der Einrichtungen zu fördern. „Mehr Transparenz als durch die neue Satzung geht nicht: Anhand des Personalschlüssels lässt sich sehen, wie der Träger mit seinen Angestellten umgeht; wer einen hohen Schlüssel hat, tut das beispielsweise gut. Wer einen niedrigen hat, muss Fragen beantworten“, so Bockhahn.

Neuregelung ist ein „Meilenstein“

Zudem verbessere sich durch die Neuregelung für die Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie: „Indem wir Anreize schaffen, dass die Einrichtungen wochenlange Schließzeiten überdenken, ob es wirklich mehr als die maximal verträglichen zehn Tage pro Jahr braucht. Und wir schaffen Anreize für die Schaffung von Frühhorten – wer einen anbietet, bekommt einen besseren Personalschlüssel“, so Bockhahn.

Bürgerschaftsmitglieder mehrheitlich begeistert

Die Bürgerschaftsmitglieder zeigen sich schon in der Debatte mehrheitlich begeistert von der Vorlage. „Das ist ein Meilenstein und kann eine Blaupause für andere Kommunen und Kreise werden“, sagt Eva-Maria Kröger (Linke). CDU-Chef Daniel Peters sieht das genauso, stellt aber klar: „Auch mit dem bisherigen Betreuungsschlüssel wurde in den Einrichtungen tolle Arbeit für die Kinder geleistet.“ Dennoch – das betont Uwe Flachsmeyer (Grüne) – sei MV immer noch Schlusslicht beim Verhältnis Kind-Fachkraft und springe mit der Neuregelung nicht an die Spitze, aber immerhin nach vorn.

Weiterhin für die neue Satzung ist auch der Kita-Stadtelternrat. „Wir haben die Kritik der Träger erhalten und uns auch damit beschäftigt“, sagt Vorsitzender Bastian Schwennigcke. Dass sich neben der Verbesserung der Betreuung für die Kinder auch die Bedingungen für die Mitarbeiter verbessern, sei etwas, was das Gremium nicht kritisieren könnte. „Die Träger haben alle Chancen, durch die Nutzung der tariflichen Neuregelung voll zu profitieren“, sagt er. Zudem hätte die neue Satzung eine großzügige Übergangsregelung, die bestehende Vereinbarungen zwischen Stadt und Träger für zwölf Monate schützt. Generell sei die jetzige Reform der Betreuung aus Sicht des Kita-Stadtelternrates notwendig und überfällig – „und dass es zu mehr als 160 neuen Vollzeitstellen kommt, dafür haben wir gekämpft“, so Schwennigcke mit Blick auf das Bürgerbegehren.

Deckung der Mehrkosten fällt schwerer als erhofft

Das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommerns hat die Hansestadt gedrängt, für die durch die Neuregelung zu erwartenden Mehrkosten eine zuverlässige Deckungsquelle im Haushalt anzugeben. Nachdem das passiert ist, gibt es auch grünes Licht aus Schwerin. „Aber wir müssen in den Folgejahren schauen, welche Prioritäten wir setzen“, so Bockhahn. Aufgrund der unverschuldet schlechteren wirtschaftlichen Lage der Hansestadt fällt „es uns nicht so leicht, wie wir es gern gehabt hätten, die finanziellen Auswirkungen zu stemmen“, blickt der Senator voraus. Die Bürgerschaft stimmt dennoch am Mittwoch mehrheitlich für die neue Satzung.

Von Claudia Labude-Gericke