Trotz steigender Inzidenzzahlen und einer immer dunkler werdenden Corona-Ampel will die Landesregierung den Präsenzunterricht in Schulen in Mecklenburg-Vorpommern weiter aufrechterhalten. Deshalb gelten ab Montag, 29. November, verschärfte Hygiene-Maßnahmen in allen Einrichtungen. Das teilte das Bildungsministerium am Freitag mit.

„Präsenzunterricht ist die beste Garantie für die Bildungs- und Chancengleichheit der Kinder und Jugendlichen und die beste Grundlage für die psychische Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler“, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Ziel der Landesregierung sei es, Schulschließungen zu verhindern. Dafür müssten alle Beteiligten die Hygieneregeln befolgen.

Für Lehrer und Schüler bedeutet das, ab Montag bis zu den Weihnachtsferien stets Maske zu tragen – zumindest drinnen. Den Schulen sei es freigestellt, Konzeptionen für „Tragepausen“ im Freien zu organisieren. Auch die Testpflicht soll ausgeweitet werden. Weitere Hinweise dazu gebe es in Kürze, hieß es am Freitag aus dem Ministerium.

Sportunterricht nur noch im Freien, Elterngespräche nur noch digital

Des Weiteren sollen Lehrer und Mitarbeiter in Schulen sich impfen lassen sowie auch Kinder ab 12 Jahren. So empfiehlt es auch die Ständige Impfkommission (STIKO). Außerdem sollen alle nicht unbedingt notwendigen Kontakte vermieden werden, Gespräche zwischen Erziehungsberechtigten und Lehrkräften digital oder telefonisch stattfinden.

Auch für den Unterricht gibt es neue Regeln. So darf Sport nur noch im Freien statt in der Halle betrieben werden. Auch gemeinsam singen dürfen Kinder nur draußen. In den Schulräumen darf lediglich eine Einzelperson ein Lied vortragen, heißt es. Schwimmunterricht hingegen könne unter Einhaltung der festgelegten Hygienemaßnahmen stattfinden.

Bei allen Einschränkungen: „Das Wichtigste ist es jetzt, den Präsenzunterricht so weit wie möglich aufrechtzuerhalten“, sagte der kürzlich wiedergewählte Vorsitzende des Landeselternrats, Kay Czerwinski, am Freitag. Die Schulen seien nach wie vor der wichtigste Ort für die Entwicklung und Bildung der Kinder – und nicht der primäre Ort der Ansteckung.

Er begrüße das Bestreben der Bildungsministerin, die Testpflicht auszuweiten, ausdrücklich. Das hatte der Landeselternrat zuvor bereits von der Landesregierung gefordert. Dass in den Schulräumen nun wieder uneingeschränkte Maskenpflicht für alle gelte, sei aufgrund der aktuellen Entwicklungen „nicht schön, aber nicht zu ändern“. Gerade für Grundschüler hätten sich Eltern und -vertreter etwas anderes gewünscht. „Aber da müssen wir jetzt erst mal durch“, so Czerwinski.

Sport- und Musikunterricht vorerst nicht wie gewohnt stattfinden zu lassen, sei ein verantwortungsvolles Reagieren der Landesregierung. Schließlich hätten das Experten, wie der Rostocker Virologe Prof. Emil Reisinger und der Greifswalder Wissenschaftler Lars Kaderali, empfohlen. Immerhin seien Bewegungsspiele und -übungen, die nicht dem Lehrplan entsprechen, weiterhin erlaubt.

Was auf keinen Fall wieder passieren dürfe, sei, dass Schulen geschlossen werden. Wechsel- oder Fernunterricht müssten tunlichst vermieden werden, sagte Czerwinski. Und: „Die meisten Schüler sagen: Lieber mit Maske in der Schule als zu Hause ohne.“

Von Katrin Zimmer