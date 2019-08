Rostock

Hundekot auf Gehwegen, zugeparkte Einfahrten und Müll, der einfach so in die Natur geworfen wurde: Es sind die vermeintlich kleinen Sünden, die viele Rostocker mächtig ärgern – und die „ihre“ Stadt für sie so unordentlich machen. Doch nun soll damit Schluss sein: Die Hansestadt will sauberer, sicherer und ordentlicher werden. Noch in diesem Jahr rüstet der kommunale Ordnungsdienst deshalb massiv auf: „Wir haben bisher 34 Mitarbeiter in diesem Bereich, künftig werden es fast 50 sein“, sagt Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD). Und damit nicht genug: Nicht nur am Strand von Warnemünde, am Stadthafen und in der City soll es künftig „Vögte“ geben. „Wir wollen für jedes Ortsamt einen Stadtteil-Vogt.“

Rostocks Probleme nehmen zu

Für Kriminalität und Verbrechen ist die Polizei zuständig. „Der Ordnungsdienst ist dafür da, Regeln und Verordnungen zu überwachen, die wir als Stadt selbst aufgestellt haben“, sagt der Senator. Parkverbote zählen dazu, Verordnungen rund um die Themen Müll, Lärm und auch Jugendschutz. „In vielen Bereichen stoßen wir an die Grenzen des Akzeptablen. Unsere Stadt wächst, es wird enger. Wir haben mehr Veranstaltungen, mehr Verkehr, mehr Demonstrationen.“ Das habe viele gute, aber auch viele schlechte Seiten: „Da wäre zum Beispiel das Parkchaos in vielen Stadtteilen.“ In Warnemünde etwa und auch in der KTV sei das nicht mehr hinnehmbar. „Feuerwehrzufahrten werden einfach zugeparkt, Einfahrten ebenfalls.“ In anderen Stadtteilen liege – gefühlt zumindest – mehr Müll rum. Abfall, der illegale entsorgt wurde.

Bürger sollen sich wieder wohler fühlen

Das alles, sagt Müller-von Wrycz Rekowski, führe dazu, dass sich Menschen unwohler oder sogar unsicherer in Rostock fühlen. „Und das wollen wir nicht. Deshalb bauen wir den Ordnungsdienst aus, zeigen verstärkte Präsenz auf den Straßen.“ Ja, dabei gehe es auch um Abschreckung: „Eine der ersten Maßnahmen war es, den Ordnungsdienst mit neuen, für jedes Wetter tauglichen Uniformen auszustatten. Die Kollegen sollen schließlich auffallen im Stadtbild.“ Bei Großveranstaltungen, aber auch wenn sie in Bussen und Straßenbahnen unterwegs sind, seien die Ordnungshüter des Rathauses nun klar erkennbar: „Allein das vermittelt ein Gefühl von mehr Sicherheit. Weil Uniformierte immer auch all jene abschrecken, die sich nicht an Regeln halten wollen.“

Die Männer und Frauen des Ordnungsamtes seien nun für alle Themen zuständig: „Früher hatten wir Kollegen, die nur auf Müll oder die richtigen Preisauszeichnungen in den Geschäften geachtet haben. Heute hat jeder Mitarbeiter alles im Blick.“ Auch an den Arbeitszeiten hat die Stadt „gedreht“: „In Rostock galt lange eine uralte Dienstvereinbarung und die besagte, dass der Ordnungsdienst nur bis 20 Uhr arbeiten darf. Das macht natürlich bei Veranstaltungen wie der Sail, bei Konzerten oder auch an schönen Sommerabenden keinen Sinn.“ Die Vereinbarung sei geändert worden, die Teams dürfen auch am späten Abend noch auf die Straße – zum Beispiel für gemeinsame Jugendschutzkontrollen mit der Polizei. „Wir sind schlagkräftiger geworden und mobiler.“ Denn der Ordnungsdienst ist nicht nur per Auto oder zu Fuß („Die Kollegen laufen bis zu zwölf Kilometer pro Tag“), sondern auch mit neuen Dienstfahrrädern unterwegs.

Mehr Einnahmen, aber nicht rentabel

Nein, ums Geld gehe es der Stadt nicht. „Es gibt keine Zielvorgaben, keine Quoten. Niemand muss eine bestimmte Anzahl an Strafzetteln pro Tag schreiben“, sagt Müller-von Wrycz Rekowski. Auch das Gerücht, wonach die Ordnungsdienst Mitarbeiter „Gewinne“ für die Stadt erwirtschaften, stimme nicht: „Sie decken ihre Kosten nur zu 75 Prozent.“

Aber ja: Weil mehr Kontrolleure auf den Straßen seien, würden auch mehr Verstöße registriert und mehr Strafen kassiert. Beispielsweise hat die Hansestadt 2018 insgesamt 32 034 Vergehen „im fließenden Verkehr“ geahndet – Geschwindigkeitsüberschreitungen, Unfälle, Ampelvergehen. Das sind 5059 mehr als noch 2015. Die Zahl der Fahrverbote, die Rostock verhängt hat, hat sich sogar fast verdreifacht – von 866 auf 2125. Bei den Parkverstößen stieg die Zahl der geahndeten Vergehen seit 2015 „nur“ um 783 auf insgesamt 84 082 im Jahr 2018. Folge: Rostock nimmt mittlerweile fast vier Millionen Euro pro Jahr an Buß- und Verwarngeldern ein. Eine Million Euro mehr als noch 2015.

14 Neue in diesem Jahr

Bis Jahresende will der Senator 14 neue Leute einstellen: „Wir haben die Mitarbeiter bereits ausgesucht“, sagt Müller-von Wrycz Rekowski. Und damit nicht genug: Der Senator plant, für jedes Ortsamt „Vögte“ einzustellen: „ Rostock hat sehr gute Erfahrungen mit den Vögten am Strand von Warnemünde, am Stadthafen und in der City gemacht. Unsere Vögte sind Ansprechpartner für Gewerbetreibende und auch Bürger, stets präsent und bekannt im Kiez. Sie sollen auch Probleme aufnehmen, die nicht unbedingt in die Zuständigkeit des Ordnungsamtes fallen.“ Müller-von Wrycz Rekowski: „Wir wollen eine Verwaltung zum Anfassen sein.“

Andreas Meyer