Bei der neuen Holiday-on-Ice-Show „ Primanova“ geht es hinauf zu den Sternen. Das kündigte der Kreativdirektor Robin Cousins bereits vor mehreren Wochen gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG an. Seitdem haben die 40 Profi-Eiskunstläufer hart trainiert.

Die neue Show „ Primanova “

Die Geschichte der Holiday-on-Ice-Show „ Primanova“ beginnt bei einem Winterfestival. Ein aufziehender Sturm entführt ein liebendes Paar, das kurz vor der Hochzeit steht, in eine andere Galaxie, wo es auf Mitglieder verschiedenster Völker trifft. Die Liebenden im Stück werden von tatsächlichen Pärchen gespielt: „Sowohl Aleksandra und Ivan Bich als auch Mariyah und Peter Gerber haben erst in diesem Jahr geheiratet“, verriet Kreativdirektor Cousins bereits im Oktober aus der großen Eislauf-Familie.

Besucherrekord könnte geknackt werden

An vier Tagen im Dezember wird „Supernova“ insgesamt sieben Mal in der Stadthalle gezeigt. „Die Show hat bei uns viele treue Fans. Wir haben schon während der Aufführungen 2018 rund 1000 Karten für dieses Jahr verkauft“, sagt Petra Burmeister. Die Stadthallen-Chefin freut sich über den gut laufenden Vorverkauf. „Im letzten Jahr waren wir insgesamt knapp an der 20 000 Besucher-Marke. Diesmal werden wir diesen Rekord knacken“, so Burmeister im Oktober.

„Supernova“ – hier gibt es Karten Die neue „Holiday on Ice“-Show wird Anfang Dezember in der Rostocker Stadthalle, Südring 90, gezeigt. Premiere ist am Donnerstag, 5. Dezember, 19 Uhr. Weitere Termine: 6. Dezember, 16.30 und 20 Uhr; 7. Dezember, 14.30 und 18 Uhr; 8. Dezember: 13 und 16.30 Uhr. Stargast ist in diesem Jahr Sängerin Sarah Lombardi, die 2018 die Sat1-Show „Dancing on Ice“ gewonnen hat. Sie ist allerdings aus terminlichen Gründen in Rostock nicht live zu erleben. Karten für die Show gibt es im Service-Center der OSTSEE-ZEITUNG, Richard-Wagner-Straße 1a in Rostock, Montag – Freitag, 10 bis 18 Uhr, Telefon 0381/38 30 30 17, Internet: tickets.ostsee-zeitung.de

Von Lena-Marie Walter