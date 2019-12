Rostock

Angelika Streubel ist überwältigt. „Wir freuen uns über diese wirklich tolle Summe. Dass es hier so viele Tierfreunde und eine so große Spendenbereitschaft gibt, gibt uns immer wieder Kraft, die ganzen Herausforderungen zu bewältigen, vor denen wir stehen“, sagt die Vorsitzende des Rostocker Tierschutzvereins. „Es gibt immer wieder Geschichten und Menschen, die uns den Glauben an die Menschheit verlieren lassen. Umso schöner ist so ein Ergebnis.“

67 982,06 Euro – so lautet der vorläufige Spendenstand der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“, die sich in diesem Jahr dem Tierheim in Schlage widmet. „Meine Hoffnung war, dass wir vielleicht 50 000 Euro schaffen“, sagt Streubel. „Die Erwartungen wurden übertroffen.“ Auch Tierpfleger Sebastian Thamm ist dankbar. „Ich habe an 35 000 Euro gedacht“, sagt er. „Die Weihnachtsaktion macht jetzt so einiges möglich und wir sind sicher, dass das Ziel – der letzte kalte Winter für die Hunde, Katzen und Kleintiere – wirklich erreicht werden kann.“

Neue Heizung kommt im Frühjahr

Von den eingegangenen Spenden soll eine Heizung im großen Haus installiert werden. Bisher spenden einzig Rotlichtlampen, die provisorisch über den Körbchen und Kissen angebracht sind, etwas Wärme – im restlichen Teil der Zwinger und im gesamten Gebäude ist es kalt. „Wir hatten Energieberater hier und da kam heraus, dass der Fußboden der absolute Schwachpunkt ist. Da ist nicht viel Dämmung“, sagt die Tierschützerin. „Auch in Deckenhöhe muss das ein oder andere nachgebessert werden, bevor die Heizung installiert werden kann. Unser Ziel ist, dass es im nächsten Winter warm ist.“

Bevor sich um das Haus gekümmert wird, stehen im Januar zunächst Bauarbeiten in einem anderen Katzenhaus an. „Im laufenden Betrieb zu bauen, ist immer schwierig. Ich kann hier nicht viele Baustellen gleichzeitig aufmachen“, sagt die Vorsitzende und erklärt: „Wir haben ja trotzdem geöffnet. Und wenn hier die Heizung installiert wird, müssen die Tiere, die in diesem Haus untergebracht sind, woanders hin.“

Außerdem sei es schwierig, Handwerker zu bekommen. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Bauarbeiten im Mai beginnen. Der Winter 2020/21 soll für die Tiere dann angenehm warm werden.

Weihnachtsstimmung im Tierheim

In der Adventszeit gehen im Tierheim erfahrungsgemäß mehr Spenden als gewöhnlich ein. „ Weihnachten besinnen sich die Menschen auf das, was ihnen wichtig ist“, sagt Angelika Streubel. „Viele bringen auch Futter oder Decken vorbei. Da sind schon schöne Sachen dabei.“

Auch die Tiere dürfen sich Heiligabend und über die zwei Weihnachtsfeiertage auf Geschenke freuen.„Wahrscheinlich wird es auch das eine oder andere Leckerchen mehr geben“, sagt Angelika Streubel und lacht. „Ich habe am 25. Dienst und gebe auch mal gerne ein bisschen Fleisch. Das ist sozusagen der Festtagsbraten.“ Unter anderem seien bei den Hunden Schweineohren beliebt. Ansonsten gehe es relativ alltäglich zu: Die Hunde brauchen ihren Auslauf, die Zwinger und Stuben müssen gereinigt werden „Aber es wird etwas ruhiger zugehen“, sagt die Frau. „Die Vermittlung ist bis zum 2. Januar gestoppt. Die Tiere sollen keine unliebsamen Weihnachtsgeschenke sein, die dann wieder zurückkommen oder ausgesetzt werden.“

Kein Arbeitstag gleich dem anderen

Die Tierheimmitarbeiter blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Anfang des Jahres ging das Schicksal von der kranken und verstoßenen Bulldogge „Rudi“ nahe, die schließlich verstarb. Im Oktober kämpften die Verantwortlichen gegen einen Wasserschaden an. In diesem Jahr wurden erneut viele Katzen, aber auch Reptilien abgegeben.

„Wenn wir dann so Fälle von Animal Hording haben und dann auf einen Schlag viele hierherkommen, stellt das die ganze Organisation auf den Kopf“, sagt Thamm, der seit Oktober 2018 im Tierheim arbeitet. „Man kommt jeden Tag zur Arbeit und weiß nicht, was einen erwartet. Immer wieder gibt es Notfälle, um die man sich kümmern muss. Thamm geht auch das Schicksal einer dreibeinigen Katze ans Herz. „Die würde ich am Liebsten mitnehmen, aber das geht nicht“, sagt der Hundehalter. „Ansonsten geht mir natürlich jeder Hundevorfall nahe.“

Wünsche für die Zukunft

„Jedes Jahr ist ereignisreich, man hat immer wieder neue Probleme, die man lösen muss. Ich wünsche mir fürs neue Jahr, dass sich die Leute vorher mehr Gedanken darüber machen, vor der Anschaffung eines Tieres, was auf sie zukommt und dass sie im Prinzip sich der Verantwortung bewusst werden, die sie für ein Lebewesen übernehmen werden – egal ob für Katze, Schildkröte oder Hund.“

