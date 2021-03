Am 13. März 2020 ging Rostock aufgrund der Corona-Pandemie in den Lockdown. Am Jahrestag trafen sich in der Hansestadt mehr als 800 Demonstranten auf dem Neuen Markt. Viele Demonstranten hielten sich nicht an die Corona-Regeln. Die OZ versuchte, mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Es gelang nicht immer.